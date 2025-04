Potrivit unui oficial al Poliției de Frontieră, românii ar avea legături cu o rețea de crimă organizată tot din România.

Șeful Poliției de Frontieră din Sectorul El Paso, Walter Slosar, a publicat un raport pe rețeaua X în care a dezvăluit că suma de 175.000 de dolari cash a fost confiscată la punctul de control de la Alamogordo, New Mexico.

Agenții au descoperit valuta nedeclarată, după ce imigranții români declaraseră inițial doar 30.000 de dolari.

$175K seized! 21 Romanians were intercepted at an Alamogordo checkpoint. While they initially declared $30K, further investigation by BP and law enforcement partners uncovered the full amount—and ties to Romanian organized crime. @FBIElPaso @DHSgov pic.twitter.com/Ye782UgrJX

Walter Slosar a declarat că cei 21 de români au legături cu un grup infracțional organizat.

În altă parte din New Mexico, agenții din El Paso au arestat un infractor care fusese anterior deportat, în timp ce încerca să revină ilegal în Statele Unite, lângă Santa Teresa.

Istoricul penal al acestui imigrant ilegal include o condamnare pentru deținerea de metamfetamină cu intenția de a o distribui.

Slosar a declarat că bărbatul va fi urmărit penal înainte de a fi deportat din Statele Unite.

STN Border Patrol agents arrested an illegal alien with a conviction for aggravated assault on a peace officer and a lengthy history of violent crimes in the U.S. Thanks to the agents vigilance, this dangerous individual will face prosecution and removal.#LawEnforcement pic.twitter.com/GLlpAyKmAj

— Walter N. Slosar (@USBPChiefEPT) March 28, 2025