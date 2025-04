Metoda de evaluare a eligibilității pentru reduceri

Cu cât spațiul era mai îngust, cu atât reducerea era mai mare. Cel mai mic spațiu, de aproximativ 30 cm lățime, oferea o reducere generoasă de 20% celor care reușeau să treacă prin el.

A restaurant in Chiang Mai, Thailand, is under fire after a viral video revealed its controversial discount policy — offering bigger savings to thinner customers. Chiang Mai Breakfast World lets patrons earn discounts by squeezing through metal bars of different widths.

.

.

.… pic.twitter.com/3YAq3o2iGl — The Daily Guardian (@DailyGuardian1) April 8, 2025

Barele colorate pentru „reduceri pentru slabi” aveau cinci categorii, de la 20% reducere pentru cel mai îngust spațiu, până la preț întreg pentru cel mai larg. Clienții mai mari, care puteau trece doar prin spațiul cel mai larg, nu erau eligibili pentru nicio reducere.

Reacții în mediul online

Înregistrări video cu provocarea au fost postate online, stârnind furia multor utilizatori. Un bărbat este filmat încercând să treacă prin diferite spații pentru a obține reduceri.

Martorii râd, iar cineva comentează: „Ai nevoie de niște unt”.

Într-un alt clip, o clientă reușește să treacă de două ori prin spațiul de 15%. Un prieten glumește: „Nu credeam că sânii tăi vor trece pe acolo”.

Recomandări Horia Teodorescu, șeful CJ Tulcea, partener și gazdă. Firma care a câștigat un contract de zeci de milioane de euro pentru refacerea portului și-a mutat sediul în apartamentul acestuia

A restaurant in Thailand gives discounts based on people's weight.



Looks great idea.



​pic.twitter.com/o7l1i3AeWI — The Figen (@TheFigen_) January 6, 2024

Critici și susținători

Mulți au criticat regula „corp subțire, notă de plată subțire” ca fiind discriminatorie față de clienții supraponderali.

Un critic a scris: „Nu aș mânca acolo. E foarte discriminatoriu”.

Altcineva a avertizat că această practică ar putea duce la tulburări alimentare: „Ce e în neregulă cu voi? Asta poate promova tulburări alimentare. Lăsați oamenii să se bucure de mâncare și să aibă o greutate sănătoasă”.

Însă unii au considerat ideea amuzantă sau chiar „genială”. Un susținător a spus: „Avem nevoie de asta în toate localurile”.

Detalii despre restaurantul Chiang Mai Breakfast World

Site-ul cafenelei nu menționează provocarea, dar se laudă cu o „gamă largă de opțiuni pentru micul dejun” și „30 de tipuri diferite de gem”. Localul, condus de un bucătar german, servește mâncăruri europene și thailandeze.

Potrivit sursei citate, această inițiativă a cafenelei Chiang Mai Breakfast World a generat dezbateri aprinse despre discriminare și promovarea unui stil de viață sănătos.

Istorii electorale În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară de doar 120.000 de locuitori organizează alegeri pe o suprafață de 3,5 milioane de kilometri pătrați din oceanul Pacific? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Răspunsul lui Ilie Bolojan în scandalul momentului, după ce Marcel Ciolacu l-a trimis pe Dragoș Sprînceană în SUA

Urmărește-ne pe Google News