O călătorie pe urmele istoriei

Circuitul începe cu traversarea Bulgariei și vizite în două locuri de referință: Veliko Tarnovo, fosta capitală medievală, și Mănăstirea Rila, cel mai mare complex monahal din țara vecină, inclus în UNESCO. Prima seară te prinde deja în Grecia, la Serres.

A doua zi aduce o experiență deosebită: o croazieră opțională la baza Muntelui Athos, unde mănăstirile par desprinse din altă lume. Apoi, poposești în Salonic, al doilea oraș al Greciei, cu Arcul lui Galeriu, Rotonda și simbolul local – Turnul Alb. Ziua se încheie la Kalambaka, la poalele stâncilor de la Meteora.

Meteora și Termopile: locuri care inspiră

A treia zi este dedicată spectaculosului ansamblu monahal de la Meteora, unde mănăstirile bizantine sfidează gravitația, fiind ridicate pe stânci abrupte. După ce descoperi acest loc sacru, călătoria te duce prin Defileul Termopile, unde Leonidas și cei 300 de spartani au scris istorie, iar seara ajungi la Atena, capitala Greciei.

Atena, inima civilizației europene

Cu o vechime de peste 3000 de ani, Atena este un adevărat muzeu în aer liber. Circuitul include un tur panoramic al orașului: Academia, Biblioteca Națională, Parlamentul, Piața Syntagma și Mormântul Soldatului Necunoscut. Punctul culminant este vizita la Acropole, unde Parthenonul domină orașul și amintește de gloria Atenei antice.

Recomandări
După-amiaza, poți alege o excursie la Cap Sounion, pentru a surprinde apusul printre coloanele Templului lui Poseidon – o imagine care rămâne întipărită în suflet.

Grecia – 7 zile pe Tărâmul Zeilor: Un circuit complet între legende, istorie și peisaje
Meteora. Foto: Unsplash

Peloponezul: legende și palate

Ziua a cincea este rezervată Peloponezului, regiunea unde miturile prind viață. Traversezi Canalul Corint, vezi ruinele de la Micene, urci în fortăreața venețiană din Nauplion și descoperi Epidaurus, cel mai bine conservat teatru antic, renumit pentru acustica sa perfectă.

Delphi și Riviera Olimpului

În a șasea zi, traseul trece prin Delphi, unde odinioară Oracolul lui Apollo era căutat de regi și generali. Aici, sanctuarul și teatrul antic transmit și astăzi o energie aparte. După vizită, grupul ajunge pe Riviera Olimpului, pentru câteva ore de relaxare la mare, apoi în Salonic pentru ultima seară din Grecia.

Final cu oprire în Sofia

Drumul de întoarcere include și o pauză de vizită în Sofia, capitala Bulgariei, unde Catedrala Alexander Nevsky și Biserica Sfânta Sofia te întâmpină cu arhitectura lor impunătoare.

Recomandări
De ce să alegi acest circuit?

  • Vizitezi Atena, Meteora, Delphi, Peloponezul și Salonic – locuri încărcate de istorie.
  • Beneficiezi de un program echilibrat, care combină vizitele culturale cu momentele de relaxare.
  • Ai parte de ghidaj profesionist și transport confortabil cu autocarul.
  • Totul la un preț atractiv: pentru o săptămână în „Țara Zeilor”.

Informații și rezervări

Dacă vrei să pornești în această aventură culturală, poți rezerva direct pe site sau solicita detalii prin WhatsApp la 0723 153 702. Mai multe detalii găsești și pe europatravel.ro.

Iar dacă vrei să explorezi și alte destinații în același stil, consultă lista completă de circuite cu autocarulde la capitale europene pline de farmec la itinerarii balcanice sau mediteraneene.

Un circuit de 7 zile în Grecia înseamnă mai mult decât o vacanță – este o lecție vie de istorie, un spectacol al naturii și o întâlnire cu rădăcinile civilizației europene. Rezervă-ți locul acum și lasă-te purtat pe urmele zeilor, eroilor și filosofilor care au modelat lumea.

Foto: Unsplash

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Exclusiv
Știri România 10:10
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie - 5 octombrie 2025. ANM anunță temperaturi neașteptate
Știri România 08:57
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 5 octombrie 2025. ANM anunță temperaturi neașteptate
Imagini cu Cristina Spătar și cei doi copii în vacanță. Vedeta a cunoscut-o pe iubita fiului ei
Stiri Mondene 10:20
Imagini cu Cristina Spătar și cei doi copii în vacanță. Vedeta a cunoscut-o pe iubita fiului ei
Oana Roman, singură cu Isabela în prima zi din noul an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Nu e nimic nou! Eu nu plâng"
Stiri Mondene 10:08
Oana Roman, singură cu Isabela în prima zi din noul an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Nu e nimic nou! Eu nu plâng"
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital"
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital"
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Exclusiv
Politică 08 sept.
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
