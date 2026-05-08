Doi cu doi fac cinci. Un documentar de Raoul Peck 

Nimic nu scapă privirii exersate în filmul politic a lui Peck. Trăim într-o lume orwelliană. Cei care am citit „1984” și „Ferma animalelor” știm foarte bine asta. „Orwell: 2+2=5” nu face decât să ne-o reamintească cu violență. Aduce la zi capodoperele lui Geroge Orwell, cu imagini din jurnalele de știri. Vocea scriitorului (și gazetarului!) – încredințată inspirat actorului britanic Damian Watcyn Lewis – comentează (cu texte luate din cele două romane și din jurnale) istoria, realitatea pe care n-a apucat să o trăiască, dar a anticipat-o.
Putin și Trump, alți actori politici principali, apar în documentar ca niște personaje născute din imaginația lui Welles. Viitorul ficțional proiectat în distopia lui George Orwell s-a împlinit:
„2+2=5
Războiul este pace.
Libertatea este sclavie.
Ignoranța este putere”.
Suntem prizonierii acelui prefigurat 1984 (cartea a fost publicată în iunie 1949, autorul s-a stins în ianuarie 1950), din care conștiința noastră, a celor care am văzut și pătimit destulă istorie, nu mai poate ieși.
Filmul lui Raoul Peck ne țintuiește într-o lume orwelliană augmentată. Lumii în care i-am adus pe copiii noștri – învățându-i că 2+2=5, tradus în cuvinte: supunerea în scopul supraviețuirii – i s-a adăugat ceea ce Orwell intuise vag: post-adevărul. L-am construit noilor generații ca pe un „emergency exit”. Dar „ieșirea de urgență” pe care o dă adevărul alternativ, profesat în comunitățile din lumea virtuală, nu înseamnă o șansă ca 2+2 să devină din nou 4.
Arca în care documentarul lui Raoul Peck adună întreaga noastră realitate plutește pe marea furtunoasă a secolului XXI fără să se îndrepte nicăieri, fără soluții. Nu există documentare cu happy-end. Dar așteptam un colac de salvare, răspunsul la întrebarea lui Orwel „Ce lume construim?”.
Am ieșit din sala de cinematograf cu sentimentul pacientului care a primit diagnosticul, nu și tratamentul.
Cât mai fac astăzi 2+2? Tot 5.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.