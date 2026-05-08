Finala, care le va aduce față în față pe Rayo Vallecano și Crystal Palace (Anglia), se va disputa în Germania, la Leipzig, pe Red Bull Arena, pe 27 mai.

Ultimul român care a ridicat un trofeu european deasupra capului a fost Cristian Săpunaru, care a cucerit Europa League cu FC Porto, în ediția 2010 – 2011.

Anul trecut, Tottenham a câștigat Europa League, dar Radu Drăgușin era accidentat și n-a jucat la trupa londoneză.

Andrei Rațiu a intrat în istorie după ce echipa sa, Rayo Vallecano, a reușit o performanță remarcabilă: calificarea în prima finală europeană din istorie pentru club.

Spaniolii au învins la Strasbourg cu 1-0 în returul semifinalei Conference League, după ce câștigaseră și meciul tur. Golul victoriei a fost marcat de Alemao în minutul 42.

Francezii au ratat un penalty

Partida din Franța a fost marcată de momente de tensiune, mai ales în prelungiri, când echipa gazdă a beneficiat de un penalty. Portarul Stole Dimitrievski a reușit să apere șutul lui Enciso, consolidând astfel calificarea echipei spaniole.

În cealaltă semifinală, Crystal Palace a eliminat Șahtior Donețk, câștigând cu 2-1 în retur, după ce în tur se impusese cu 3-1.

Performanța fundașului dreapta, 37 de selecții și două goluri la națională, vine la 15 ani după ce Cristian Săpunaru a fost ultimul român care a ridicat un trofeu european, câștigând Europa League cu FC Porto în 2011.

Rațiu a avut o evoluție sigură, în ton cu întreaga echipă, fără să iasă prea mult în evidență.

Freiburg – Aston Villa este finala Europa League

Freiburg – Aston Villa este finala Europa League din acest an. Nemții s-au calificat după 3-1 (4-3 la general) cu portughezii de la Braga. Englezii au învins-o pe conaționala Nottingham Fores cu 4-0 (4-1 la general).

Finala Europa League va avea loc pe 20 mai și se va disputa în Turcia, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE