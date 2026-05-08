- Finala, care le va aduce față în față pe Rayo Vallecano și Crystal Palace (Anglia), se va disputa în Germania, la Leipzig, pe Red Bull Arena, pe 27 mai.
- Anul trecut, Tottenham a câștigat Europa League, dar Radu Drăgușin era accidentat și n-a jucat la trupa londoneză.
Andrei Rațiu a intrat în istorie după ce echipa sa, Rayo Vallecano, a reușit o performanță remarcabilă: calificarea în prima finală europeană din istorie pentru club.
Spaniolii au învins la Strasbourg cu 1-0 în returul semifinalei Conference League, după ce câștigaseră și meciul tur. Golul victoriei a fost marcat de Alemao în minutul 42.
Francezii au ratat un penalty
Partida din Franța a fost marcată de momente de tensiune, mai ales în prelungiri, când echipa gazdă a beneficiat de un penalty. Portarul Stole Dimitrievski a reușit să apere șutul lui Enciso, consolidând astfel calificarea echipei spaniole.
În cealaltă semifinală, Crystal Palace a eliminat Șahtior Donețk, câștigând cu 2-1 în retur, după ce în tur se impusese cu 3-1.
Performanța fundașului dreapta, 37 de selecții și două goluri la națională, vine la 15 ani după ce Cristian Săpunaru a fost ultimul român care a ridicat un trofeu european, câștigând Europa League cu FC Porto în 2011.
Rațiu a avut o evoluție sigură, în ton cu întreaga echipă, fără să iasă prea mult în evidență.
Freiburg – Aston Villa este finala Europa League
Freiburg – Aston Villa este finala Europa League din acest an. Nemții s-au calificat după 3-1 (4-3 la general) cu portughezii de la Braga. Englezii au învins-o pe conaționala Nottingham Fores cu 4-0 (4-1 la general).
Finala Europa League va avea loc pe 20 mai și se va disputa în Turcia, pe stadionul celor de la Beșiktaș.
