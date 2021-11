Halle Berry, actrița premiată cu Oscar, regizor și producător, va primi premiul „THE PEOPLE’S ICON” în cadrul Galei PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2021

E! anunță astăzi că Halle Berry, actrița premiată cu Oscar, regizor și producător, va primi distincția „The Peoples Icon” în cadrul Galei Peoples Choice Awards 2021. Cardi B, artistă premiată cu Grammy, îi va înmâna trofeul în timpul ceremoniei. Cu șapte nominalizări și un trofeu PCA, ea primește recunoașterea pentru contribuția sa în televiziune și film, inclusiv pentru debutul său regizoral din filmul Cicatrici (Bruised). Cardi B și Halle Berry au făcut echipă pentru producția coloanei sonore a acestui film, realizând șase piese, dintre care una semnată de Cardi B. Gala Peoples Choice Awards 2021 este transmisă în direct de E! în noaptea de marți spre miercuri, 7 decembrie, de la 4.00 a.m, din Barker Hangar în Santa Monica, CA.

„De-a lungul carierei sale, Halle Berry a doborât obstacole, a regizat și a interpretat o diversitate de roluri care au deschis drumuri noi și pentru alții în această industrie”, a declarat Jen Neal, Executive Vice President, Entertainment Live Events, Specials & E! News, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming. „Pe lângă recunoașterea activității sale din industria filmului și a puterii sale inovatoare, Halle Berry este cunoscută pentru acțiunile sale filantropice ce ajută femeile, copiii și comunitățile defavorizate. Este o personalitate a vremurilor noastre pentru toate aceste motive și mult mai multe, și suntem onorați să îi oferim distincția «The Peoples Icon»”.

Fie că este vorba de actorie, regie, producție de film, caritate sau modă, Halle Berry a făcut istorie în toate domeniile în care s-a implicat. Memorabilă rămâne interpretarea sa din filmul Puterea dragostei (Monsters Ball), pentru care a câștigat premiul oferit de Academia Americană de Film pentru „Cea mai bună actriță”, fiind prima femeie de culoare care a primit o statuetă Oscar. De asemenea trebuie menționate nominalizarea sa la Globurile de Aur la categoria „Cea mai bună actriță” pentru rolul din Frankie și Alice (Frankie and Alice) și câștigarea premiilor Emmy, Globurile de Aur, SAG și NAACP Image Award pentru rolul său din V-o prezentăm pe Dorothy Dandrige! (Introducing Dorothy Dandridge), film la care a contribuit și ca producător.

Recent, Halle Berry a fost producător executiv pentru filmul The Mothership, Netflix. În 2020, ea a debutat în rolul de regizor al filmului Cicatrici (Bruised), producție în care și-a adus aportul și în calitate de actriță.

Pe lângă cariera din industria filmului, ea este implicată și în proiecte cu Jenesse Center din Los Angeles, fundație ce ajută victimele violenței domestice și își propune să oprească abuzul domestic la care sunt supuse femeile și copiii. De asemenea Halle Berry și-a unit forțele cu Novo Nordisk și cu Entertainment Industry Foundation pentru a lansa campanii de conștientizare a diabetului. A susținut o gamă largă de campanii umanitare precum Afghanistan Relief Organization, Black Lives Matter, Clothes Off Our Back, Love Our Children USA, Make-A-Wish Foundation, Stand Up to Cancer, Revlon Run/Walk și United Nations World Food Programme.

Halle Berry este fondatoarea rē•spin, o platformă menită să faciliteze accesul la informații despre sănătate și starea de bine, produse și discuții pe aceste teme. Creată din dorința de a informa publicul larg, rē•spin este o comunitate globală adunată în jurul ideii de corp, minte și suflet în armonie pentru o stare de bine.

Festivitatea de premiere 2021 Peoples Choice Awards este difuzată în noaptea de marți spre miercuri, 7 decembrie, începând cu 2021 Peoples Choice Awards: Live From E! de la 2.00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m. Reluare galei este programată miercuri, pe 8 decembrie, de la ora 22.00.

Pentru noutăți și conținut exclusiv, urmăriți @eentertainmentromania (Instagram) | @Eentertainmentro (Facebook)

Peoples Choice Awards și Live from E!: The 2021 Peoples Choice Awards sunt produse de Den of Thieves și îi are ca producători executivi pe Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski.

PARTENERI - GSP.RO „La București stătea câte trei ore la coadă pentru pâine și deodată purta ceas de 28.000 de lire”. Jucător al „Generaţiei de Aur”, atacat în presa din Marea Britanie

Playtech.ro Procurorii DIICOT au decis în cazul Lidiei Buble. Câți ani de ÎNCHISOARE poate primi fosta lui Răzvan Simion

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Cluj, în care un profesor universitar şi-a pierdut viaţa. Dascălul mai avea doar câţiva paşi până la serviciu

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2021. Scorpionii sunt tentați să-și folosească autoritatea pentru a forța mâna unor apropiați

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a reușit să fure o grupare de infractori 130 cisterne de motorină de la Mihail Kogălniceanu

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Sănătate la 100% în sezonul rece – cum deosebim răceala de gripă și cum le tratăm