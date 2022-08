Intervenția bariatrică, o soluție sigură pentru tratamentul obezității

De cele multe ori, cei care suferă de obezitate încearcă să scape de excesul ponderal prin metode conservatoare, însă dietele și sportul pot oferi rezultate doar pe termen scurt, iar kilogramele pierdute sunt acumulate la loc, creând un sentiment intens de frustrare. Gastric Sleeve este, deseori, singura opțiune de tratament prin care pacientul își poate salva viața.

Obezitatea și decizia de a trece prin intervenția bariatrică

Obezitatea are multiple cauze, de la predispoziția genetică, stilul de viață dezordonat, cu alimentație hipercalorică și lipsa activității fizice, la metabolismul fiecărei persoane, mediul în care trăiește sau chiar diferite medicamente sau afecțiuni medicale.

Odată cu creșterea numărului de kilograme în exces apar problemele, care pot fi observate atât la nivel emoțional, cât și fizic, asupra fiecărui individ: articulațiile sunt afectate prin excesul de presiune de la nivelul lor, cu multiple probleme de sănătate asociate.

Ponderas Academic Hospital, parte a Rețelei de sănătate REGINA MARIA, este primul și singurul Centru de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică din țară și deține toate resursele necesare pentru tratamentul complet al obezității și problemelor asociate acesteia, asigurând întregul traseu al investigațiilor preoperatorii complexe, al tratamentului chirurgical propriu-zis și al programului de urmărire postoperatorie.

„Sufeream mult din cauza greutății, eram deprimată și nu mă mai regăseam pe mine. Nu eram bine deloc”

Bianca acumulase kilograme în exces din cauza unei disfuncții tiroidiene, un deficit de hormoni, compensat într-o oarecare măsură cu medicație, care fusese factorul declanșator pentru creșterea în greutate. La acesta se adăugaseră două sarcini, care au adus și ele kilograme în plus. „Înainte aveam 96 de kilograme și efectiv nu mă mai suportam. Mâncam dezordonat, eram atrasă de alimente prăjite, grase, aveam nevoie de dulciuri. Probabil și pe fondul unei stări psihice anxioase. Sufeream mult din cauza greutății, eram deprimată și nu mă mai regăseam pe mine. Nu eram bine deloc”.

Un bun prieten de familie se operase recent, iar rezultatele erau spectaculoase. „Din momentul în care am decis să fac operația și până am ajuns efectiv în sala de operație au trecut 4 zile. Am decis că este nevoie de o intervenție radicală, iar operația de micșorare a stomacului, recomandată de dr. Bogdan Smeu, medicul care m-a îngrijit și care mi-a indus o stare de confort și încredere excepționale, nu am avut nici cea mai mică ezitare”, povestește Bianca, pacienta doctorului Bogdan Smeu, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Echipa medicală, specializată în chirurgia obezității

Alegerea de a apela la intervenția bariatrică vine după un proces decizional în care pacientul analizează toate aspectele intervenției. Operația de micșorare a stomacului nu este un moment singular în viața lui, ci un întreg proces pe parcursul căruia acesta trebuie să se asigure că are alături o echipă de medici competenți, cu care poate comunica deschis și în care are deplină încredere. De-a lungul timpului, echipa medicală din Centrul de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas Academic Hospital a subliniat importanța comunicării cu pacienții, iar fiecare membru al echipei multidisciplinare este alături de fiecare pacient, din momentul investigațiilor preoperatorii și pe tot parcursul monitorizării postoperatorii pe termen lung.

„Intervenția bariatrică mi-a schimbat viața!”

Iar pacienții Centrului de Excelență văd și simt aceste lucruri. Marilena s-a operat de Gastric Sleeve în 2018. Familia nu a susținut-o în decizia de a trece prin operația de micșorare a stomacului, însă „suportul psihic de care este firesc să ai nevoie a venit, practic de la sine și copleșitor la modul benefic, de la echipa multidisciplinară din Ponderas Academic Hospital. Începând cu infirmierele, continuând cu asistentele, medicii anesteziști, întreg personalul din Ponderas și terminând, bineînțeles, cu medicul meu, dr. Ionuț Hutopilă, toți m-au înconjurat cu atât de multă atenție, grijă și empatie încât m-am simțit permanent, în timpul zilelor de spitalizare, dar și după, la controalele lunare, în deplină siguranță. Trebuie să spun că medicul Ionuț Hutopilă a fost cel mai mare suport al meu. De la comunicarea totală, deschisă, până la posibilitatea de a-l suna, după intervenție, la orice oră, pentru orice”, povestește Marilena, pacienta doctorului Ionuț Hutopilă, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Primul Centru de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică din România

În Ponderas Academic Hospital se află primul și singurul Centru de Excelență în Chirurgia Obezității din România și din Europa de Est. Echipa de medici Chirurgi de Excelență a operat, în cei 11 ani de activitate, peste 13.000 de pacienți. Aici există toate resursele necesare pentru tratamentul complet al obezității și problemelor asociate acesteia, asigurând întregul traseu al investigațiilor preoperatorii complexe, al tratamentului chirurgical propriu-zis și al programului de urmărire postoperatorie.

În Ponderas Academic Hospital, pacienții bariatrici beneficiază de protocoale standardizate pentru siguranța pacientilor și pentru eficiența intervenției chirurgicale. Echipa medicală a dezvoltat un program special dedicat pacienților bariatrici, care oferă investigații preoperatorii și postoperatorii complexe, la diferite specialități, astfel încât fiecare pacient să beneficieze de cea mai potrivită intervenție chirurgicală, adaptată particularităților sale.

În Centrul de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas există echipamente și aparatură medicală specială pentru pacienții bariatrici, iar tehnica chirurgicală corectă, utilizată de chirurgi, reprezintă un standard în chirurgia bariatrică și influențează decisiv rezultatele pacienților, cu riscuri postoperatorii minime.

De asemenea, cu o experiență vastă în tratarea cazurilor complexe de obezitate, echipa multidisciplinară este capabilă să trateze cele mai complexe cazuri bariatrice. Problemele obezității sunt abordate integrat, pacienții fiind evaluați de un grup de medici de diferite specialități, de la chirurgie, anestezie, diabet, nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, cardiologie, ecografie, osteodensitometrie, radiologie, până la psihologie. Fiecare patologie este tratată în cadru multidisciplinar, iar cel mai mare avantaj este că fiecare decizie medicală este analizată de mai mulți specialiști, pentru ca fiecare pacient să poată primi cea mai bună soluție medicală.

„Operația mi-a schimbat viața în bine. Am devenit efectiv un alt om”

Cristian suferea de obezitate încă din tinerețe, de când a renunțat la a face sport de performanță. În urmă cu 7 ani a decis că e momentul să se adreseze Centrului de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas pentru a scăpa de excesul ponderal și pentru a scăpa de problemele cronice de sănătate. Atunci avea 35 de ani, 140 de kilograme și un indice de masă corporală de peste 37 kg/mp, adică obezitate gradul II, și diabet zaharat, fiind deja dependent de insulină. Diabetul nu era singura problemă. Cristian se mișca greu, respira cu dificultate și avea apnee de somn. Mai mult, era permanent obosit, suferea de dureri lombare și avea un nivel foarte scăzut al stimei de sine. Ca orice tânăr supraponderal, avea tendința de a se izola și de a se incrimina pentru kilogramele în plus.

„Pentru prof. dr. Copăescu, eu am fost un caz ușor, nu a fost necesar să mă convingă, nu am avut nevoie de prea multe explicații. Faptul că aveam șanse reale să slăbesc și că asta mă putea ajuta să scap de injecțiile cu insulină erau, pentru mine, argumentele suficiente ca să mă operez. Am avut deplină încredere că soluția chirurgicală pe care mi-a propus-o prof. dr. Copăescu era cea optimă. Și așa a și fost! Operația mi-a schimbat viața în bine. Am devenit efectiv un alt om. Am plecat acasă după trei zile de la intervenție și am început să slăbesc. Iar când vedeam și simțeam cum slăbesc, era mai mult decât încurajator. Cel mai fantastic a fost că a doua zi după operație am încetat să mai am nevoie de insulină.”, încheie Cristian, pacient al prof. dr. Cătălin Copăescu, coordonatorul Centrului de Excelență.

Cel mai complex program pentru pacienții bariatrici

Programul pacientului bariatric începe din momentul în care acesta pășește în spital. Investigațiile preoperatorii includ consulturi și investigații multidisciplinare, realizate într-o singură zi, în cadrul spitalului, la finalul cărora pacientul și medicul chirurg vor discuta despre intervenția chirurgicală bariatrică și vor alege împreună cea mai bună soluție de tratament.

Intervenția bariatrică este realizată la cele mai înalte standarde internaționale, Ponderas Academic Hospital având dublă acreditare, atât în calitatea serviciilor medicale, cât și în siguranța pacientului. Periodic, Centrul de Excelență trece printr-un proces de reacreditare, care atestă menținerea standardelor de calitate și siguranță a pacientului la cel mai înalt nivel. Astfel, pacientul are certitudinea că va alege cel mai bun spital, în care se va simți în siguranță și va obține cele mai bune rezultate.

„Anii de după intervenția bariatrică au fost cei mai frumoși din viața mea!

Alina a fost operată în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia Obezității de dna. dr. Simona Filip, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității, la finalul anului 2013. La 33 de ani, Alina avea peste 35 de kilograme în plus. Dietele și curele de slăbire nu o ajutau, iar fiecare kilogram pierdut, revenea multiplicat. Tinerețea îi oferea energie și o stare de bine, dar era constientă că lucrurile nu sunt deloc bune. Avea clar tendința de a evita să-și vadă corpul, obosea repede, durerile de spate și glezne erau constante și nu putea ignora incapacitatea de a se odihni bine. Concret, Alina suferea de obezitate de gradul I: avea 87 de kilograme la o înălțime de 160 de centimetri și un indice de masa corporală de 34 kg/mp. S-a adresat spitalului Ponderas pentru problemele gastrice de care suferea și care, după cum avea să afle, erau cauzate de obezitate. După ce a scăpat de suferința gastrică, gândul că putea să facă intervenția de Gastric Sleeve nu a mai părăsit-o. „Sunt 9 ani de la intervenție. Respect în continuare regimul alimentar și vin la controalele postoperatorii anual. Mănânc puțin, variat și la ore regulate. Mi-am menținut greutatea, cu mici variatii și acum, privind în urmă, pot să spun că perioada de după intervenție a fost cea mai frumoasă din viața mea”, povestește Alina, pacienta doctorului Simona Filip, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Urmărirea postoperatorie pentru pacienții bariatrici

În Ponderas, grija și atenția pentru pacient nu se opresc în momentul externării.

Echipa medicală a dezvoltat cel mai complex program de monitorizare al evoluției fiecărui pacient, astfel încât acesta să se bucure de cele mai bune rezultate pe termen lung și să fie în contact permanent cu personalul medical, întotdeauna atent la nevoile pacientului. De asemenea, pentru orice urgență medicală, Unitatea de Primiri Urgențe din Ponderas Academic Hospital are disponibilitate 24/7, cu personal medical gata să intervină în orice moment, existând în permanență un chirurg bariatric disponibil pentru urgențe medicale.



Programele de urmărire postoperatorie includ consiliere, investigații și recomandări personalizate de nutriție și se întind pe tot restul vieții pacientului, pentru a monitoriza starea de sănătate, mai ales în urma unei intervenții li se schimbă radical viața, de la aspectul fizic, scădere ponderală mare, scăderea masei de grăsime viscerală, îmbunătățirea funcțiilor organismului și creșterea calității vieții.În perioada 1 – 31 august, pacienții bariatrici se pot bucura de preț special pentru intervenția Gastric Sleeve. Detalii pe https://www.bariatrie.ro/promotie/

