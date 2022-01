Kylie Jenner de România, o puștoaică de 12 ani

Sfătuită de mama să, Cătălina Buzdun- Rafailă, care este și managerul ei, Sara a reușit să cucerească rând pe rând toate scenele mari ale lumii.

Sara, la 8 ani model la New York Fashion Week

Din 2016, de când Sara a câștigat Little miss world în Grecia, au început invitațiile în toată lumea. A fost în Londra, Paris, Milano, Moscova, Sankt Petersburg, Tbilisi iar la 7 ani a fost aleasă ca model pentru Dolce & Gabbana într-un spot TV care s-a filmat la Florența. La scurt timp a venit și cea mai importantă invitație: celebrul New York Fashion week o “adopta”ca și model la prezentările de copii.

O realizare imensă pentru un copil de 8 ani, s-a transformat rapid într-o rampă de lansare în Statele Unite, în același an fiind invitată și la Miami Fashion weeek și Los Angeles.

Întâi model, apoi designer

De la 6 ani la 10 ani a continuat ca model pentru săptămâni ale modei, pentru ședințe foto și reclame, iar la 10 ani a decis că vrea să își lanseze propria colecție de piese vestimentare.

“A venit acasă după o ședință foto cu designerul Nicoleta Marin și a spus că își dorește și ea propria colecție, că a purtat mii de ținute de la designeri din toată lumea și că își dorește să le poarte pe ale ei, create de ea, gândite de ea. Desigur că am susținut-o și așa a luat naștere la Cluj, cu susținerea Nicoletei Marin și a lui Ștefan Farell, în cadrul City Fashion week, prima colecție a Sarei “Black & white”, lansată când ea avea 10 ani”, menționează Cătălina, mama Sarei.

Sara X Teddy Bear, prima colecție de succes

“Era în luna mai 2021 când am terminat desenele pentru Teddy Bear, colecția dedicată zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a copiilor. Am mers cu ele la designerul Nicoleta Marin și i-am prezentat viziunea mea. I-am spus că această colecție trebuie să fie un cadou, de la un copil pentru alți copii. I-am explicat că doresc ursuleți de plus pentru că toți copiii îi adoră. Am căutat împreună materialele și apoi ea s-a ocupat de lucrarea lor. A ieșit exact ce mi-am dorit: o colecție plină de culoare și veselie”, afirmă Sara Anastasia.

Colecția Sara X Teddy Bear s-a bucurat de un succes enorm, venind nu cu una, ci cu două noutăți în România. Prima a fost cea cu ursuleții de plus albi, roz sau lila atașați la hanorace, rochii sau tricouri.

Cea de-a doua noutate este că s-au folosit materiale imprimate pe care copiii le pot colora acasă, iar după fiecare spălare ele revin la formă inițială, așadar pot fi colorate în fiecare zi diferit și astfel se creează ținute noi în fiecare zi.

Această colecție a fost prezentată pe scene mari în Dubai, Turcia, Cluj și apoi a urmat un proiect amplu cu ședințe foto în Paris, Disneyland, Milano, Gardaland, Barcelona șamd. Brand ambasadorii Sarei (Paula Both, Maria Caterina Imperiale, Victoria Golici, Anne și Anisia Anton, Nadine Finică, Theodora Goleanu, Alexia Radu șamd), copii între 5-15 ani au participat împreună cu ea la aceste ședințe foto spectaculoase peste mari și țări.

Următorul pas: lansarea unui parfum

Și pentru că orice fashionista care se respectă, indiferent de vârstă, are și un parfum preferat, Sara s-a gândit că în 2022 să fie primul copil din România care își lansează un parfum. Zis și făcut, fiindcă are o echipa întreagă de oameni care o ajută, și mai ales de brand ambasadori care o susțîn. Raymond, Luisa, Antonio, Sara, Raisa, Alexandra, Andreea, Annelisse, Sophie și Eva sunt primii copii-modele care au avut prioritate în a vedea și a mirosi parfumul Sara X Teddy Bear.

Parfumul este creat în Dubai, alături de maeștri parfumieri. Există o variantă roz pentru fete și una albastră pentru băieți pe care le vom regăși în curând într-un magazin online.

“Am făcut pentru acest proiect ședințe foto exclusiviste cu copiii aleși de Sara ca brand ambasadori. La Palatul Suteru, pe un terminal de Private jets, într-un restaurant roz, am facut prima sedinta foto/video 360 de grade din Romania, șamd. Modelele au primit acasă diverse obiecte personalizate, biscuiți cu logo, ursuleți cu logo și au realizat videoclipuri de unboxing. Am intrat în lumea copiilor stilati, cărora le plac obiectele și produsele de lux. Sara se identifica cu acest target și vrea să construiască o generație de copii și adolescenți fashionable. Are tot felul de idei care se raportează la generația această. Cu tiktok, unboxing, personalizari șamd, lucruri la care eu nu m-aș fi gândit. Adaptate vârstei lor.

Recent a lansat o pagină de Instagram și de Facebook și în curând își lansează propriul website. Dacă o întrebi ce urmează, îți va povesti despre balsamuri de buze și lacuri de unghii care miros a bomboane și a macarons. Este atât de creativă! Nu aș putea fi mai mândră! Nici că manager, nici că mămică!”, conchide Cătălina Buzdun- Rafailă.

Pentru detalii, aveţi la dispoziţie numărul de telefon: 0734810298 Cătălina Buzdun- Rafailă manager

PARTENERI - GSP.RO Bucureștiul ȘOCHEAZĂ: După 9 ani și 6 milioane euro cheltuite, Primăria Capitalei ia în calcul să dărâme...

Playtech.ro Ce a scris în biletul de adio tânăra polițistă care s-a sinucis în gara din Strehaia. Ți se rupe sufletul

Observatornews.ro Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2022. Leii, chiar dacă se văd deja încălecați pe niște cai mari, ar fi bine să stea cuminți, măcar pentru moment

Știrileprotv.ro Țările cu cele mai puternice armate din lume. Pe ce loc se clasează România

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara