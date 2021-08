Paul Surugiu este artistul care complex, care face o multitudine de activități și care-și vede singur de drum, fără să facă compromisuri. Este pe piața muzicală de peste 25 de ani, cântă toate genurile muzicale, este iubit de o mulțime de oameni. Este și contestat de alții, dar acesta este farmecul statutului unui om valoros. Muncește enorm pentru fiecare proiect, pentru piese și pentru felul în care-și clădește, pas cu pas, parcursul artistic. Este actor la bază, absolvent la Facultății de Teatru.

Este și vedeta postului TVR 2, de trei ani de zile, iar show-ul său de divertisment DRAG DE ROMÂNIA MEA!, face audiențe foarte bune, într-un context în care accentul se pune pe mediocritate și nu pe valoare. Pictează din pasiune, are la activ sute de tablouri și peste 15 expoziții naționale, tablourile sale ajungând până în afara țării, dând naștere proiectului ambițios ART BY FUEGO, prin care ajută tinerii aflați la început de drum și artiștii bolnavi.

Face și radio, scrie săptămânal editoriale în revista TAIFASURI, a cărui ambasador onorific este și desigur, oferă publicului său numeroase surpriză, melodii noi, variate, diverse. Are peste 35 de albume de studio, vreo 650 de melodii în repertoriu și compune în continuare, muzică de suflet, cu text inteligent și melodicitate, pentru cei romantici și pentru cei care mai cred în calitate.

Spune că nu a făcut încă nici jumătate din lucrurile pe care și le-a propus în carieră. Este determinat, ambițios, profesionist și punctual, are un talent aparte în a făuri emoția. Nu se consideră un star, nu are astfel de idei și e un om simplu, care apare în fața publicului și care are de oferit multe lucruri frumoase! Îi dorim ani mulți de cântec și de viață, cu sănătate, încărcați de tot binele posibil! Artistul își va celebra ziua pe scenă, la Teatrul Național, pe 23 august, printr-un concert de anvergură! La mulți ani, Paul Surugiu-Fuego!

