Libertate de mișcare: fondatorul WellCode, păreri despre laptop-urile pentru programatori

Pentru că am dorit să aflăm direct de la sursă care sunt cele mai bune laptop-uri pentru programatori în anul 202, am vorbit cu Petru Trimbitas, fost olimpic la informatică și stagiar Facebook și Google în SUA, care s-a întors în anul 2017 în orașul natal, Cluj-Napoca, unde a fondat WellCode, companie ce furnizează cursuri de training/mentorat în IT. WellCode ajută atât elevii de liceu și studenții la facultățile de profil, cât și programatorii la început de drum, precum și profesioniștii din alte domenii, care se recalifică profesional pentru un job mai bănos și atractiv din mai multe puncte de vedere.

Pe lângă mobilitate, este nevoie de numeroase alte facilități pentru un laptop de programare. Spațiul de stocare, viteza de scriere și citire, dar și ergonomia tastaturii sunt printre cele mai importante caracteristici pe care trebuie să le aibă un astfel de echipament. De asemenea, calitatea display-ului este de multe ori trecută cu vederea, însă, pentru un IT-ist care petrece ore în șir scriind și citind cod cu font mic, dimensiunea, luminozitatea, contrastul și rezoluția sunt cruciale și contribuie la o experiență pozitivă, spune fondatorul WellCode. Recenzii bune la toate capitolele enumerate de către el au următoarele modele: Google Pixelbook Go, HP Spectre x360, Apple MacBook Air M1, Microsoft Surface Book 2, MacBook Pro 13-inch și LG Gram 17.

Conform fondatorului WellCode, pareri diverse care apar în mediul online susțin că mulți programatori care doresc să își achiziționeze un laptop nou oscilează între cele de gaming și cele de tip office. În opinia lui Petru Trîmbițaș, această abordare nu este tocmai potrivită. Este adevărat că laptop-urile de gaming sunt foarte bune din punctul de vedere al performanțelor, însă apar și unele dezavantaje. În primul rând, acestea sunt mai mari și mai grele decât cele obișnuite, întrucât trebuie să „găzduiască” unele componente mari consumatoare de curent, precum plăci video, dar și sisteme de răcire pe măsură. Astfel, transportul zilnic al unui astfel de calculator portabil, cu tot cu accesorii, ar fi mai degrabă un exercițiu de cardio decât o activitate obișnuită.

Pe de altă parte, laptop-urile de tip office sunt mai subțiri și mai ușoare, însă nu excelează neapărat atunci când vine vorba despre dimensiunea ecranului sau procesorul grafic. Totuși, un IT-ist, mai ales unul aflat la început de drum, nu are neapărat nevoie de un GPU de ultimă generație. Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât, în prezent, calculatoarele portabile mai mici pot atinge performanțe mult mai ridicate decât în trecut, fiind dotate cu SSD-uri de capacitate mare și microprocesoare cu tranzistori de dimensiuni reduse.

Având în vedere că acum știi ce hardware să folosești pentru performanțe remarcabile în programare, nu îți mai rămâne decât să îți însușești cât mai multe cunoștințe din domeniul IT-ului și să exersezi cât mai mult scrierea de cod. Iar WellCode este locul potrivit atât pentru a face acest lucru, cât și pentru a deprinde alte trucuri care te vor ajuta în viitoarea carieră (inclusiv să te odihnești 8 ore pe noapte, de exemplu). Astfel, printre coach-ii acestei școli de training/mentorat se numără nu doar experți în IT, ci și psihologi, mindset coach-i și client success advisori. Împreună, te vor ajuta să îți formezi atitudinea corectă pentru succesul în acest domeniu, indiferent că țintești angajarea într-o mare companie internațională sau calea antreprenoriatului ori a freelancing-ului.

