De cele mai multe ori, problema nu ține de motor sau de o defecțiune costisitoare. Vinovatul este o piesă aparent banală, dar esențială: bateria auto.

De ce apare problema chiar și fără ger

Mulți șoferi cred că problemele cu bateria apar doar iarna, la temperaturi extreme. În realitate, situațiile în care mașina nu mai pornește pot apărea și în perioadele cu temperaturi moderate. Traficul urban, drumurile scurte și opririle dese nu permit bateriei să se încarce complet. În același timp, mașinile moderne consumă curent constant: sisteme Start-Stop, climatizare automată, senzori, camere, încălziri în scaune sau volan. Toate acestea pun o presiune continuă asupra bateriei, mai ales în oraș.

În acest context, nu este surprinzător că tot mai mulți șoferi se confruntă cu probleme legate de bateria auto, uneori fără niciun avertisment clar.

Greșeala pe care o fac mii de șoferi

Contrar a ceea ce se crede, bateria auto nu dă întotdeauna semne clare înainte să cedeze. Sunt multe situații în care mașina pornește fără probleme într-o zi, iar dimineața următoare bateria este complet descărcată.

Greșeala frecventă este că șoferii se bazează pe ideea „dacă a pornit ieri, mai pornește și azi”, mai ales atunci când bateria are deja câțiva ani de utilizare. O baterie mai veche poate pierde capacitate brusc, iar scăderea temperaturilor, chiar și ușoară, poate fi suficientă pentru a o scoate definitiv din funcțiune.

Ce poți face când mașina nu mai pornește

Pornirea cu cabluri poate rezolva problema pe moment, dar nu este o soluție pe termen lung. O baterie uzată va ceda din nou. Tot mai mulți șoferi aleg soluții rapide și comode, precum schimbarea bateriei auto la domiciliu, fără a mai pierde timp în service-uri aglomerate sau în trafic.

Prevenția este singura soluție sigură

Specialiștii recomandă verificarea preventivă a bateriei, mai ales înainte de sezonul rece și în cazul bateriilor cu o vechime mai mare. O testare simplă poate evita situațiile neplăcute în care bateria cedează brusc.

