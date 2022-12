Cum apare miopia?

Miopia este sesizată la copii în primii ani de școală, când încep să își solicite mai mult vederea în activități ce presupun vederea de aproape și de la distanță, care în cazul unui copil miop îi poate da dureri de cap, la propriu. Efortul asiduu de a ține pasul cu ceilalți copii în urmărirea activităților de la clasă va fi constatat cu ușurință prin faptul că pentru a vedea la distanță își va strânge ochii, va clipi des, se va freca la ochi ca în final să resimtă epuizare și o nevoie persistentă de odihnă în timpul zilei.

Copiii cu astfel de simptome trebuie consultați cât mai curând de medicul oftalmolog pentru a-i fi oferită o soluție care îi va ajuta să vadă clar dar și o conduită terapeutică pe termen lung.

Ce se întâmplă la nivelul ochiului miopic?

Miopia are la bază o imperfecțiune fiziologică: globul ocular al unui miop este alungit, în timp ce acela sănătos este perfect rotund.

Astfel, razele paralele care traversează globul ocular prin cristalin se vor focaliza înaintea retinei, și nu la nivelul ei, așa cum s-ar întâmpla dacă globul ocular ar avea forma rotundă. Acest lucru va împiedica distingerea obiectelor aflate la distanță. Vederea de aproape în schimb rămâne neafectată.

Cum se pune diagnosticul de miopie?

Diagnosticul de miopie se pune în cadrul unui consult de specialitate, în care medicul va evalua și măsura capacitatea de a distinge la apropiere și la distanță. În cazul copiilor diagnosticați cu miopie, este necesar un control periodic pentru a monitoriza progresia miopiei.

Pentru că diagnosticul de miopie este legat de fiziologia ochiului, creșterea copilului și dezvoltarea ochiului va putea agrava viciul de refracție în aceeași măsură. De aceea, miopia nu se tratează cu medicamente și nici nu se operează în perioada de creștere, ci este necesară adoptarea unui plan de management al miopiei.

Ce înseamnă managementul miopiei?

Managementul miopiei înseamnă un set de măsuri recomandate de specialiști, prin care se urmărește încetinirea progresiei miopiei la copii și asigurarea calității vederii în perioada de creștere, până la vârsta de adult.

Aceste măsuri sunt, în linii mari, următoarele:

Purtarea de lentile inteligente pentru corectarea vederii;

Încetinirea/stoparea progresiei miopiei;

Crearea unei rutine care presupune evitarea factorilor de risc ai miopiei.

Soluții terapeutice pentru încetinirea progresiei miopiei la copii

Soluția ideală prin care este corectată vederea copiilor miopi controlând simultan și progresia miopiei vine de la lentilele MiYOSMART, care datorită tehnologiei D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare) încetinesc progresia miopiei în medie cu 60%, în 21,5% din cazuri reușind să oprească miopia definitiv din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Cum protejăm vederea copiilor?

Rutina recomandată de cercetătorii preocupați de miopie este ca în primul rând să petrecem minimum două ore pe zi în aer liber, unde vederea este expusă exclusiv luminii naturale. Totodată ne asigurăm că acest timp va fi o pauză de la activitățile care presupun vederea de aproape sau expunerea la ecranele dispozitivelor electronice.

Cu cât societatea evoluează mai mult, cu atât stilul nostru de viață devine mai static, de multe ori înconjurat de o zonă de confort care doar aparent ne oferă o stare de bine. De aceea, este important să conștientizăm că primul pas în decizia îmbrățișării unui stil de viață sănătos este informarea corectă și conștientizarea factorilor de risc. Iar pentru că știința evoluează cu pași repezi, este important să fim mereu informați asupra celor mai inovatoare tratamente care ne pot îmbunătăți în mod real calitatea vieții.Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens România.

