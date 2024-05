Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Carmen Negoiță și Andreea au acceptat provocarea de a merge la Asia Express, acolo unde și-au depășit limitele. Cunoscuta creatoare de conținut a povestit într-un interviu pentru cancan.ro despre experiența pe care a avut-o alături de sora ei în show-ul de la Antena 1.

„Pentru mine, cel mai greu a fost cu autostopul, deși am avut de foarte multe ori noroc. Faptul că nu reușeam să ne înțelegem, limba a fost o mare problemă, deși, la un moment dat, mi-am notat foarte mult expresii în limbile respective, nu reușeam să comunicăm absolut deloc și atunci oamenii nu înțelegeau unde să ne ducă, nu înțelegeau ce voiam de la ei.

Efectiv era foarte greu să îi forțăm să pună pe GPS, pentru că ei aveau senzația că știu și întotdeauna te luau pe scurtături, care, de fapt, erau mai lungi decât drumul normal și asta, sincer, ne-a umplut de nervi, de cele mai multe ori. Acolo am luat-o razna”, a spus Carmen Negoiță.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cine sunt patronii care primesc contracte de la primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu. Sponsori ai PSD, apropiați ai lui Sorin Oprescu și denunțătorul vicepreședintelui PNL Iulian Dumitrescu

Carmen a recunoscut că a avut momente în care a cedat nervos la Asia Express, iar vinovata a fost chiar sora ei. „Da, dar nu pentru ce au făcut ceilalți. Am cedat nervos pentru că soră-mea m-a tocat la cap 2 zile. Apropo de asta, nu se lega nimic cu autostopul, iar ea efectiv își dorea să stăm să ne relaxăm pe o bordură, iar eu nu îmi doream acest lucru, prin urmare am luat-o razna și am țipat la ea foarte tare.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Trebuia să cedez și să o las să își facă numărul, pentru că altfel ne păruiam dacă mai continuam”

Carmen Negoiță a mărturisit că a fost surprinsă să vadă cât de competitivă este sora ei mai mică. Între cele două surori este o diferență de vârstă de 6 ani.

„Sincer, pentru mine, în această competiție, soră-mea a fost o surpriză. Nu știam că este atât de competitivă și nu știam că poate să o ia razna la modul acesta. Eu credeam că eu sunt aia mai nebună, dar, de multe ori, m-a surprins. Chiar da! Deși, în copilărie, eu eram cea care era mai exigentă, care lua toate deciziile, acum cred că s-au inversat puțin rolurile, pentru că efectiv, la un moment dat, trebuia să cedez și să o las să își facă numărul, pentru că altfel ne păruiam dacă mai continuam. A fost un test de răbdare, de rezistență fizică și psihică, în această emisiune se testează foarte multe lucruri”, a mai povestit concurenta de la Asia Express.

Recomandări Care sunt județele care au scos la bătaie cele mai multe joburi în 2024 și care sunt salariile medii oferite de angajatori

În timpul emisiunii, Carmen Negoiță a dezvăluit că a slăbit câteva kilograme. „Cred că în jur de 4 kilograme, dar de când m-am întors acasă, să știi că am mâncat destul de mult, cred că am vrut să recuperez.”

Urmărește-ne pe Google News