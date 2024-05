Bătălia sondajelor. Nicușor Dan, pe primul loc în toate cercetările sociologice. Lupta cea mare, dată pentru locul doi. Cum ar putea fi calculele date peste cap

Un sondaj realizat online de compania Epsilon la comanda PSD arată că actualul primar general, Nicușor Dan, este pe primul loc în preferințele electoratului, cu 29%, urmat de Gabriela Firea cu 25%, Sebastian Burduja cu 17%, Cristian Popescu Piedone cu 16%. Mihai Enache (AUR) și Diana Șoșoacă sunt la egalitate, fiecare cu câte 4%.

Sondajul a fost realizat în perioada 20-22 mai 2024, prin chestionare online la care au răspuns 5.112 bucureșteni. Marja de eroare la nivelul întregului eșantion: ±5%, la un nivel de încredere de 90%.

Sondajul ia în calcul și două scenarii privind retragerea unor candidați. În primă ipoteză, dacă Piedone s-ar retrage din cursă, atunci Gabriela Firea ar fi pe primul loc la intenția de vot cu 35%, urmată de Nicușor Dan cu 31% și Burduja cu 19%.

În schimb, dacă Gabriela Firea s-ar retrage din cursă, sondajul arată că Nicușor Dan ar fi pe primul loc la intenția de vot cu 35%, urmat de Piedone cu 26% și Burduja cu 22%.

Liberalii îl văd ca principal contracandidat pe Sebastian Burduja

Potrivit surselor Libertatea, și liberalii din echipa Burduja au comandat un sondaj nou, realizat de Jarding Global LLC, privind temperatura politică și posibilitatea de creștere a candidatului Sebastian Burduja. Conform sondajului făcut pentru liberali în perioada 15-24 mai, prin metoda interviurilor telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.189 de persoane, cu o „eroare tolerată” de 2%, situația este schimbată.

Dintre cei chestionați, 60,5% au precizat că se duc la vot și și-au exprimat opțiunea. Intenția de vot în sondajul Jarding Global LLC este de 27,6% pentru Nicușor Dan, 23,2% pentru Sebastian Burduja, iar pe locul al treilea este Gabriela Firea, cu 21,7%. Cristian Popescu Piedone are o intenție de vot de 17,4%, în timp ce propunerea AUR, Mihai Enache, are 5,8%.

În ceea ce privește votul pentru Consiliul General al Municipiului București intenția de vot este de 28,8% pentru PSD, iar Alianța Dreapta Unită are 25,9%. PNL este pe locul trei cu 19,9%, iar PPUSL, formațiunea patronată de Dan Voiculescu, are 8,6% intenție de vot. Ultima formațiune care ar prinde locuri în CGMB este AUR, care are o intenție de vot de 7,1%.

