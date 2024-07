Dacă îmbătrânirea intrinsecă nu poate fi controlată, nu același lucru se poate spune despre îmbătrânirea extrinsecă.

Rutina de îngrijire a pielii, alimentația și suplimentele nutritive, precum și nivelul de stres joacă un rol important în procesul de îmbătrânire și întârzierea apariției primelor semne: linii fine, riduri, pete pigmentare, pierderea elasticității și fermității pielii.

Iată cum poți întârzia îmbătrânirea prematură a pielii, printr-o rutină corectă de îngrijire, alimentație sănătoasă și suplimente nutritive.

Rutina corectă pentru îngrijirea pielii

O rutină de îngrijire a pielii bine stabilită este piatra de temelie pentru o piele sănătoasă și radiantă.

Atunci când stabilești rutina de îngrijire este esențial să ții cont de tipul de piele și de problemele sale specifice. Există câteva etape în rutina de îngrijire a pielii, atât dimineața, cât și seara, pe care dacă le respecți poți avea o piele sănătoasă și luminoasă la orice vârstă.

Curățarea feței. Din cauza impurităților și a excesului de sebum, regenerarea celulară poate avea de suferit și, pe lângă faptul că pot apărea erupții acneice, este compromisă și producția colagenului și elastinei, cele două proteine esențiale care oferă pielii fermitate și elasticitate. Așadar, curățarea feței este o etapă esențială în rutina zilnică de îngrijire, atât dimineața, cât și seara. Este important să alegi un produs de curățare potrivit tipului tău de piele. Dacă ai pielea grasă sau predispusă la acnee, optează pentru un gel de curățare sau o spumă care să ajute la controlul sebumului și la curățarea porilor. Pe de altă parte, dacă pielea ta este uscată sau sensibilă, alege produse care nu vor usca sau irita pielea.

Din cauza impurităților și a excesului de sebum, regenerarea celulară poate avea de suferit și, pe lângă faptul că pot apărea erupții acneice, este compromisă și producția colagenului și elastinei, cele două proteine esențiale care oferă pielii fermitate și elasticitate. Așadar, curățarea feței este o etapă esențială în rutina zilnică de îngrijire, atât dimineața, cât și seara. Este important să alegi un produs de curățare potrivit tipului tău de piele. Dacă ai pielea grasă sau predispusă la acnee, optează pentru un gel de curățare sau o spumă care să ajute la controlul sebumului și la curățarea porilor. Pe de altă parte, dacă pielea ta este uscată sau sensibilă, alege produse care nu vor usca sau irita pielea. Hidratarea feței. Al doilea pas în rutina de îngrijire, necesar atât dimineața, cât și seara, este hidratarea. Când nivelul de umiditate al pielii este corespunzător, pielea este radiantă. În cazul în care pielea nu are parte de hidratarea de care are nevoie, devine uscată, iar riscul de apariție a liniilor fine și ridurilor crește. Când alegi produsele hidratante, nu pierde din vedere nevoile tenului, astfel încât să te asiguri că sprijini sănătatea cutanată. De pildă, dacă ai pielea uscată, optează pentru o cremă cu o textură mai bogată, în timp ce, dacă ai pielea grasă sau mixtă, alege o textură mai ușoară și noncomedogenică (care nu înfundă porii). Aplică produsul hidratant în fiecare dimineață și seară, după curățarea feței.

Al doilea pas în rutina de îngrijire, necesar atât dimineața, cât și seara, este hidratarea. Când nivelul de umiditate al pielii este corespunzător, pielea este radiantă. În cazul în care pielea nu are parte de hidratarea de care are nevoie, devine uscată, iar riscul de apariție a liniilor fine și ridurilor crește. Când alegi produsele hidratante, nu pierde din vedere nevoile tenului, astfel încât să te asiguri că sprijini sănătatea cutanată. De pildă, dacă ai pielea uscată, optează pentru o cremă cu o textură mai bogată, în timp ce, dacă ai pielea grasă sau mixtă, alege o textură mai ușoară și noncomedogenică (care nu înfundă porii). Aplică produsul hidratant în fiecare dimineață și seară, după curățarea feței. Protecție solară. Radiațiile ultraviolete reprezintă principala cauză a îmbătrânirii premature a pielii. Expunerea pe termen lung la soare duce la degradarea fibrelor de elastină și colagen și la apariția liniilor fine și a ridurilor. Protecția solară este, așadar, esențială pentru a-ți proteja pielea împotriva daunelor cauzate de radiațiile ultraviolete. Aplică o cremă cu factor de protecție solară, cu spectru larg de acoperire și cel puțin SPF 30, în fiecare dimineață, indiferent de condițiile meteorologice sau de activitățile tale zilnice, astfel încât să întârzii îmbătrânirea pielii.

Recomandări „Va fi o săptămână de foc”. Valul de căldură se accentuează în sudul țării. Temperaturi de 40 de grade la umbră

Pe lângă aceste trei etape esențiale în rutina zilnică de îngrijire a pielii, este recomandat să iei în calcul și exfolierea. Pentru a stimula regenerarea celulară, este indicat ca, de două-trei ori pe săptămână, în rutina de seară, să adaugi și acest pas: exfolierea. Această etapă ajută la eliminarea celulelor moarte ale pielii, deblochează porii și îmbunătățește textura și aspectul pielii.

O rutină corectă de îngrijire a pielii este esențială pentru menținerea sănătății și frumuseții pielii în fiecare zi.

Alimentație sănătoasă pentru o piele radiantă

Celulele pielii sunt în mod constant îndepărtate și înlocuite, ceea ce înseamnă că un aport constant de nutrienți este esențial pentru a susține reînnoirea celulară. Prin urmare, alimentația joacă un rol crucial în menținerea sănătății cutanate și întârzierea procesului de îmbătrânire.

Iată câteva alimente recomandate pentru a avea pielea radiantă și sănătoasă:

Alimente bogate în acizi grași omega-3. Pentru a menține un nivel optim de hidratare, dar și pentru a reduce inflamația, este indicat consumul alimentelor bogate în acizi grași. Peștele, semințele de in și nucile sunt doar câteva dintre alimentele care ajută la menținerea elasticității pielii. Este important de știut că acizii grași de origine animală sunt mai ușor de asimilat de corpul uman decât cei de origine vegetală.

Pentru a menține un nivel optim de hidratare, dar și pentru a reduce inflamația, este indicat consumul alimentelor bogate în acizi grași. Peștele, semințele de in și nucile sunt doar câteva dintre alimentele care ajută la menținerea elasticității pielii. Este important de știut că acizii grași de origine animală sunt mai ușor de asimilat de corpul uman decât cei de origine vegetală. Alimente care conțin proteine. Carnea de pui, ouăle, mazărea și lintea au un conținut ridicat de proteine și contribuie la regenerarea celulară prin aportul de aminoacizi. Este important ca proteinele din alimentație să furnizeze organismului toți cei 9 aminoacizi esențiali, pe care corpul uman nu îi produce, într-o proporție optimă.

Carnea de pui, ouăle, mazărea și lintea au un conținut ridicat de proteine și contribuie la regenerarea celulară prin aportul de aminoacizi. Este important ca proteinele din alimentație să furnizeze organismului toți cei 9 aminoacizi esențiali, pe care corpul uman nu îi produce, într-o proporție optimă. Fructe și legume. Bogate în antioxidanți și vitamine esențiale, precum vitamina C și vitamina E, fructele și legumele proaspete ajută la combaterea radicalilor liberi și la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ. Spanacul, morcovii, roșiile, afinele, portocalele sunt doar câteva dintre fructele și legumele care n-ar trebui să lipsească din alimentația zilnică.

Recomandări INTERVIU | Drogul popular care poate fi depistat la șoferi în doar patru județe din România: „Nu-l detectează nici Drägerul poliției, nici marea majoritate a laboratoarelor medico-legale”

La polul opus, alimentele pe care ar trebui să le eviți din dieta zilnică sunt cele procesate, de tip fast-food, bogate în zaharuri, grăsimi nesănătoase și aditivi artificiali, Acestea pot duce la inflamații în organism și pot agrava anumite probleme ale pielii, cum ar fi acneea și iritațiile.

Pe lângă alimentele pe care le consumăm, un rol important în menținerea sănătății pielii îl joacă lichidele pe care le bem în fiecare zi. Specialiștii recomandă consumul a cel puțin doi litri de apă în fiecare zi, pentru a menține sănătatea întregului organism, prin eliminarea toxinelor. O piele bine hidratată este o piele luminoasă. Pe de altă parte, sunt unele lichide care ar trebui evitate, pentru că pot deshidrata organismul. În această categorie intră cafeaua și băuturile alcoolice.

Așadar, o alimentație sănătoasă și echilibrată poate contribui semnificativ la menținerea pielii sănătoase și radiante.

Suplimente alimentare pentru o piele cu aspect tânăr

În plus față de o dietă echilibrată și o rutină corectă de îngrijire a pielii, suplimentele alimentare pot contribui la menținerea sănătății cutanate.

Denumite și nutricosmetice, suplimentele alimentare conțin micro sau macronutrienți și alte substanțe comestibile, care hrănesc pielea din interior.

Recomandări Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024 au fost publicate pe edu.ro. Notele după contestații, pentru fiecare județ

Pentru că pielea este imaginea stării generale de sănătate, atunci când apar imperfecțiuni vizibile, cauza poate fi din interior sau invizibilă. Pe scurt, ce este în interiorul organismului se propagă și în exterior. De exemplu, deficitul de colagen și elastină este evident pe piele când apar liniile fine și ridurile. Dacă o rană se vindecă mai greu poate fi un semn că organismul nu primește cantități suficiente de vitamina C, vitamina K și zinc.

Suplimentele alimentare vin să completeze nevoile nutritive ale pielii și să sprijine sănătatea cutanată.

Îți prezentăm, în rândurile următoare, câteva dintre suplimentele alimentare cele mai căutate:

Colagen. Suplimentele cu colagen sunt printre cele mai populare. Există dovezi că suplimentele cu colagen pot ajuta la diminuarea aspectului ridurilor și la îmbunătățirea elasticității și nivelului de hidratare. Pentru că fibrele de colagen se degradează în timp, începând cu vârsta de 20 de ani, este esențial să completezi din exterior nevoia organismului pentru această proteină esențială.

Suplimentele cu colagen sunt printre cele mai populare. Există dovezi că suplimentele cu colagen pot ajuta la diminuarea aspectului ridurilor și la îmbunătățirea elasticității și nivelului de hidratare. Pentru că fibrele de colagen se degradează în timp, începând cu vârsta de 20 de ani, este esențial să completezi din exterior nevoia organismului pentru această proteină esențială. Elastina. Organismul produce în mod natural elastină, însă majoritatea elastinei este sintetizată în perioada embrionară. Această proteină ajută pielea să fie elastică, adică să revină la forma inițială după deformarile care au loc în mod natural când fața este expresivă. Fibrele de elastină se degradează treptat, însă se regenerează foarte greu.

Organismul produce în mod natural elastină, însă majoritatea elastinei este sintetizată în perioada embrionară. Această proteină ajută pielea să fie elastică, adică să revină la forma inițială după deformarile care au loc în mod natural când fața este expresivă. Fibrele de elastină se degradează treptat, însă se regenerează foarte greu. Vitamina C. Este un antioxidant puternic care sprijină sinteza colagenului. Vitamina C protejează pielea împotriva factorilor de mediu dăunători și astfel riscul de a dezvolta linii fine și riduri scade. Pentru că organismul nu poate produce în mod natural acest nutrient esențial, este nevoie de un aport extern, iar suplimentele cu vitamina C sunt o soluție eficientă. Acestea ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor provocate de radicalii liberi și contribuie la sinteza colagenului. Studiile au arătat că suplimentele cu vitamina C ajută la creșterea producției de colagen și la îmbunătățirea aspectului pielii.

Este un antioxidant puternic care sprijină sinteza colagenului. Vitamina C protejează pielea împotriva factorilor de mediu dăunători și astfel riscul de a dezvolta linii fine și riduri scade. Pentru că organismul nu poate produce în mod natural acest nutrient esențial, este nevoie de un aport extern, iar suplimentele cu vitamina C sunt o soluție eficientă. Acestea ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor provocate de radicalii liberi și contribuie la sinteza colagenului. Studiile au arătat că suplimentele cu vitamina C ajută la creșterea producției de colagen și la îmbunătățirea aspectului pielii. Acid hialuronic. Organismul produce în mod natural acid hialuronic, care este esențial pentru o bună hidratare a pielii. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, producția de acid hialuronic scade, ceea ce are un impact puternic și asupra sintezei colagenului, pot apărea semne vizibile de îmbătrânire. Când nivelul de hidratare nu e optim, pielea devină ternă, uscată și e mult mai expusă riscului de îmbătrânire prematură. Suplimentele cu acid hialuronic susțin un nivel corect de hidratare a pielii.

Organismul produce în mod natural acid hialuronic, care este esențial pentru o bună hidratare a pielii. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, producția de acid hialuronic scade, ceea ce are un impact puternic și asupra sintezei colagenului, pot apărea semne vizibile de îmbătrânire. Când nivelul de hidratare nu e optim, pielea devină ternă, uscată și e mult mai expusă riscului de îmbătrânire prematură. Suplimentele cu acid hialuronic susțin un nivel corect de hidratare a pielii. Zinc. Un mineral esențial pentru sănătatea pielii, zincul ajută la regenerarea celulară, la vindecare rănilor și la controlul producției de sebum. Cu ajutorul suplimentelor alimentare cu zinc, poți preveni unele afecțiuni ale pielii, precum acneea, și te poți bucura de un ten sănătos și luminos.

Ivatherm, prima companie românească de dermatocosmetice, introduce în portofoliul său suplimentele alimentare anti-aging, pentru a-i putea oferi pielii tale o îngrijire complexă.

Collagen Elastin minimizează apariția liniilor fine și a ridurilor, reduce numărul ridurilor adânci existente, îmbunătățește hidratarea, fermitatea și elasticitatea pielii, susține producția de colagen și elastină, hrănește părul, pielea și unghiile.

Noul produs Ivatherm conține peptide de colagen și elastină de origine marină, L-lizina, un aminoacid esențial care contribuie la sinteza și stabilizarea rețelei de colagen, Vitamina C, care are puternice proprietăți antioxidante și contribuie la sinteza colagenului, și zinc, care are acțiune antiinflamatoare și calmantă.

Încearcă suplimentul nutritiv Collagen Elastin de la Ivatherm!

După doar 28 de zile de administrare a suplimentului Collagen Elastin de la Ivatherm, s-a observat reducerea ridurilor în proporție de 19% la subiecții cărora li s-au administrat colagen și elastină, spre deosebire de grupul placebo (cărora li s-a administrat maltodextrină), la care s-a observat o creștere cu 28% a numărului de riduri.

Rezultatele obținute în acest studiu demonstrează efectul benefic antirid al colagenului și elastinei. Administrarea suplimentului timp de 84 de zile duce la o îmbunătățire a parametrilor de îmbătrânire a pielii.

Pentru a întârzia îmbătrânirea pielii, se recomandă 1-2 plicuri pe zi din suplimentul Collagen Elastin de la Ivatherm. Peste conținutul unui stick se adaugă 150 ml de apă rece, se amestecă până la dizolvarea completă și se bea imediat.

Folosește produsele cosmetice din gamele anti-aging de la Ivatherm și completează rutina de îngrijire cu suplimentul nutritiv Collagen Elastin, pentru a te bucura cât mai mult timp de un ten cu aspect tânăr!

În conclusie, întârzierea îmbătrânirii premature a pielii necesită o abordare complexă, care să includă o rutină corectă de îngrijire, o alimentație sănătoasă și echilibrată și suplimente nutritive adecvate. Prin acest mix perfect, poți să îți menții pielea sănătoasă, radiantă și tânără pentru mai mult timp.

Sursă foto: Ivatherm

Urmărește-ne pe Google News