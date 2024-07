Tradiția și Legenda Sfântului Lazăr în Cipru Conform tradiției, după ce a fost înviat din morți de către Iisus, Lazăr a plecat în Cipru de frica iudeilor. Aici, a fost numit episcop de Kition de către Sfântul Pavel și a trăit în Larnaca pentru încă 30 de ani. În anul 890, moaștele sale au fost descoperite, iar în 901, acestea au fost mutate la Constantinopol de către împăratul Leon al VI-lea. Împăratul a construit Biserica Sfântul Lazăr pe locul mormântului, iar o parte din moaștele sfântului au rămas în Cipru, oferind mângâiere credincioșilor ciprioți

Cu sediul in București, România – Holidayways Tours and Travel are plăcerea de a vă invita într-un pelerinaj unic în Cipru, insula Afroditei și a Sfântului Lazăr. Această călătorie spirituală oferă credincioșilor oportunitatea de a explora locuri sfinte și de a se conecta cu istoria creștinismului într-un mod profund și personal.

Betania: Ținutul Natal al Sfântului Lazăr Betania, nume ebraic ce înseamnă “patria Fenicienilor”, este cunoscută ca locul natal al lui Lazăr, prietenul apropiat al lui Iisus. Deși aparent un oraș nesemnificativ din punct de vedere al dimensiunilor, Betania ocupă un loc important în istoria creștinismului. Hristos a vizitat frecvent acest oraș datorită legăturii puternice pe care o avea cu Lazăr și familia acestuia, precum și cu leprosul despre care se crede că ar fi fost tatăl Sfântului Lazăr.

Punctele Principale ale Pelerinajului

Închinare la Moaștele Sfântului Lazăr: Pelerinii vor avea ocazia să se închine la moaștele Sfântului Lazăr, așezate la loc de cinste în biserica sa din Larnaca.

Vizitarea Sarcofagului: Sub altarul bisericii, pelerinii vor putea coborî pentru a vedea sarcofagul în care a fost îngropat Sfântul Lazăr.

Explorarea Locurilor Sfinte din Larnaca: Pe lângă biserica Sfântului Lazăr, pelerinii vor vizita alte locuri sfinte din Larnaca și împrejurimi.

Descoperirea Patrimoniului Cultural al Ciprului: Călătoria va include și vizite la atracții culturale și istorice importante din Cipru, oferind o perspectivă completă asupra acestei insule fascinante.

Detalii ale Călătoriei

Zborul: Plecare din București.

Durata: 5 zile de explorare spirituală și culturală.

Alăturați-vă Holidayways Tours and Travel într-o călătorie de suflet către Cipru, unde istoria și spiritualitatea se întâlnesc într-un mod unic. Pentru mai multe informații și pentru rezervări, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați direct.

