Peste 135.000 de copii și părinți au sărbătorit împreună Ziua Copilului la 1uniFEST!

Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Spinner, Spark și Dj Dodi au fost gazdele 1uniFEST într-un parc plin cu decoruri de poveste, jocuri, muzică, dans, teatru, magie, film, multe surprize și cadouri, personaje iubite de cei mici, întreceri sportive, mâncăruri și băuturi gustoase, dulciuri, părinți alături și mulți prieteni. Toate aceste lucruri au fost puse la dispoziție gratuit participanților pe o suprafață de peste o sută de mii de metri pătrați. Altfel spus, un parc întreg s-a transformat, pentru o zi, în cel mai tare loc de joacă!

Festivalul a oferit peste 200 de ateliere și activități în aer liber realizate de cei peste 120 de parteneri Itsy Bitsy, iar mai bine de 800 de oameni au pregătit evenimentul și au oferit copiilor peste 30000 de cadouri în cele peste 11 ore de distracție.

Copiii au transmis la radio, în direct din parc, timp de 10 ore. În Radiomobilul Itsy Bitsy au intrat și au transmis mesaje de sărbătoare întregii țări zeci de copii, dar și invitați speciali, precum artista Cristina Bălan, care le-a cântat în direct celor mici “La mulți ani!”.

De dimineață și până seara târziu, copiii au găsit la 1uniFEST sute de motive de sărit în sus de bucurie împreună cu SuperEroii Itsy Bitsy. Alături de ei au avut ocazia să-și antreneze toate puterile la activitățile pregătite special pentru a le oferi o zi memorabilă: zbor pe mătură, mașinuțe conduse cu puterea minții, animații VR, baloane de săpun, confetti, vată de zahăr, piscine cu bile, pictură pe față, pe pânză, pe borcane și pe tricouri, desene pe mașini adevărate, baloane, plajă cu nisip ca la mare, panou de cățărare, concursuri diverse și câte și mai câte.

Creativitatea, prietenia, bucuria și puterea bunătății au fost antrenate prin jocurile și activitățile susținute de partenerii: Academia 161, ARCUB, Asociația SAMAS, Asociația HELP Autism, Asociația “Da, poți!” cu fondatoarea ei, Beatrice Busuioc, cunoscută de public că Supernanny, Buzunărel.ro, Cercetașii României, Crucea Roșie Română, Editura DPH, Editura Nemira, ESPERE cu Cati Călin, Etos Academy, Fischer International, Homeless Animal Hospital, Lumea de Poveste, Magia Lutului, Majook, Monterra, Organizația Umanitară Concordia, Pictează 3D, Podul lui Sfredeluș, Professor Puzzle, SOS Satele Copiilor, Școala de dragoni, Școala de Joacă, Tie Dye România, Asociația Împreunâ cu Zâmbet.

Superputerea curajului a fost activată de Bitsy și de echipele Agenției Naționale Antidrog, Centrului de Siguranță Auto, Inspectoratului pentru situații de urgență „Dealul Spirii” București Ilfov, Mindhub București – Unirii și Poliției Române.

Energia a fost antrenată prin demonstrații și activități sportive jucăușe pregătite de Art Therapy Center, Asociația KinetoBebe, Bucharest Sport Club, Clubul Sportiv AKURA, Clubul Sportiv Dinamo București, Clubul Sportiv Steaua Rangers, Muzeul Fotbalului, Școala de Șah, Viorica Firoiu & Heathy Jump Vibes cu Paul Igreț.

O mare bucurie a fost pentru cei mici întâlnirea cu toți SuperEroii Itsy Bitsy, care au sustinut, pe scena mare a festivalului, premiera musicalului interactiv “Supereroii Copilariei”. Pe scenă au urcat, de asemenea, peste 500 de artiști mari și mici de la: Academia de Talente Contrapunct, Academia Campionilor Pro-Mișcare, Anastasia Haiducu, Andra Gogans Academy, DAVIDans, Elite Dance Studio, Grupul Miniton, Honey Dance Studio, Marili, Mosaic Art, Mikes School of Dance, Music All, Raluca Andrei și Fetițe cu Codițe, STEYsha School of Irish Dance, Sunetul Muzicii, Victoria Dance Studio, Lunatech Sound cu artiștii Miruna Ungureanu, Gabriel Mardare, Măriuca Stan Muraru, Antonia Ciofu, Charlize Maalouf.

La umbra copacilor, la Scena Poveștilor, a fost loc de popas pentru copiii și părinții care s-au bucurat de relaxare, de spectacolele susținute de Teatrul Improteca, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Sufletos, Artis Studio și Școala de Dragoni, de momente de magie cu Bogdan Muntean și de demonstrații sportive oferite de CS Akura, CS Ritmica, Laurențiu Mogoș, Viorica Firoiu și Paul Igreț.

De asemenea, familiile au avut ocazia să admire și o selecție de automobile istorice inedite, organizată de Retromobil Club România, filiala București. Unele dintre „bunicuțele pe 4 roți” expuse au o vechime de peste 70 de ani.

Pentru ca petrecerea să dureze cât mai mult, copiii și parintii au avut o ofertă delicioasă de mâncăruri, de deserturi în zona de Food Trucks. Iar seara s-a încheiat cu relaxarea oferită de cinematograful amenajat în aer liber, unde a rulat animația „Super Mario Bros: Filmul” (Illumination Entertainment, 2023, AG – dublat în limba română).

Au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor și părinților prezenți la 1uniFEST 2024. Participanții au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii gratuite, dar mai ales cu cea mai de preț amintire, a unei zile de joacă petrecută împreună!

1uniFEST a fost un eveniment – festival gratuit, organizat de Itsy Bitsy cu sprijinul Primăriei Sector 3 și susținut de: AQUA Carpatica Kids, Artesana, Asiguropedia, Asociația Părinților Isteți, Auchan, Autan®, BCR și Școala de Bani, Bebe Tei, Big Little Festival, Biskrem, Blephaclean, British Council, Crystal Dental Clinic, Dalin, Danonino, De-a joaca, Decathlon România, Didacto, DupăNoi, ETi, Fundația Orange, Gerovital Kids, Groupama, HARIBO, HILS Development, HiPP, Hyabak, IKEA, Infacol, Innergy, Joie Baby România, JULAND by Oti, Laboratoires Théa România, La Roche-Posay, LEGO, Litoralulromanesc.ro, Logiscool, McVities, Medikali, Minunino, Nestlé, Noriel, Olympus, Papi, POM-BÄR, PPC, PRIVEŞTE ÎN VIITOR cu Essilor, REHAU Window Solutions, SanoVita, Sudocrem, Suguș, Suzuki, Synevo, Tedi, Tempo, Therme București, Töpfer, UNSAR, Veruvis Kids, Wonder FAMILY FEST și World Class.

Mai multe detalii pe www.itsybitsy.ro.

