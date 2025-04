Mihaela Tatu a luat o decizie neașteptată, la doar câteva săptămâni după revenirea în televiziune. Fosta prezentatoare a emisiunii „De trei ori femeie” a părăsit formatul „În direct cu România”, difuzat pe Antena 1, alegând să se retragă din proiectul care, potrivit spuselor sale, nu i se mai potrivea.

După plecarea ei, locul la cârma emisiunii a fost preluat rapid de Mirela Vaida, o figură cunoscută și îndrăgită de publicul postului. Mihaela Tatu, în schimb, s-a reîntors la ritmul său de viață obișnuit, pe care îl împarte între momente de relaxare, întâlniri cu prietenele și grija pentru sine.

Pe rețelele de socializare, vedeta a împărtășit cu fanii săi câteva imagini dintr-o revedere emoționantă cu prietenele sale din Oradea, dar și o vizită recentă la salonul de înfrumusețare. Cu zâmbetul pe buze, Mihaela Tatu le-a transmis urmăritorilor că nu regretă deloc decizia de a renunța la emisiunea de pe Antena 1.

Luni, 7 aprilie, Mihaela Tatu împlinește 61 de ani și își va petrece ziua de naștere alături de prietenele sale. „Vin toate prietenele mele din Oradea să mă sărbătorească pentru că pe 7 aprilie mă aniversez. Noi stăm acasă și sărbătorim. Weekendul acesta, voi pleca la Dublin, unde am un eveniment cu femeile. Și de Paște mergem acasă, la Oradea”, a declarat Mihaela Tatu, pentru Click!

De ce nu mai prezintă Mihaela Tatu „În direct cu România”

Mihaela Tatu a postat un mesaj în mediul online, unde explică ce s-a întâmplat și de ce nu mai prezintă emisiunea de la Antena 1.

„Tiiii… Ce seara lungă! Acum am ajuns și eu aici, on line, ca să povestim.

Acestea sunt imagini de la, poate, cea mai frumoasă, și luminoasă, și pozitivă ediție «În direct cu România», din ultimele 2 săptămâni. Și ultima mea apariție În direct cu România.

Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul: mi-a plăcut formatul. Mult mult. Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, știu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!

Așa că trageți singuri concluziile! Însă totul e liniștit, nu vă uitați în gura presei, aveți aici explicația mea, nu a fost și nici nu va fi niciun scandal și totul e limpede «cristal». Pe de-altă parte, totul s-a petrecut atât de brusc, încât nici eu nu m-am dumirit ce se întâmplă. Totul se petrece repede, fără noimă și strategie. Ai strănutat, ai clipit și gata schimbarea formatului. A fost doar un experiment

Un singur lucru e sigur: nu toți suntem făcuți pentru chiar «orice». Iar liniștea, echilibrul și sănătatea mea sunt mai importante decât orice.

Mai povestim. Acum… Noapte bună și odihnitoare, tuturor!”, a scris Mihaela Tatu în mediul online.

Mirela Vaida a înlocuit-o pe Mihaela Tatu la Antena 1

Începând din 7 aprilie, de la ora 17.00, show-ul care tratează subiecte puternice din sfera socială, acordând o deosebită atenție oamenilor simpli, cu povești și frământări dure, va fi prezentat de Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute și apreciate realizatoare TV din țară.

„Încep o nouă provocare, pentru că mie îmi plac provocările, îmi plac poveştile de viață, îmi plac emoțiile, îmi place să fiu şi să lucrez între oameni, cu şi pentru oameni. De luni până vineri revin la Antena 1, la În direct cu România, o emisiune despre viață, aşa cum este ea analizată, cu empatie, cu autoritate şi cu dorința de a găsi soluții”, dezvăluie Mirela Vaida. Totodată, prezentatoarea mai spune: „Vreau să le mulțumesc colegilor mei, de la care am învățat enorm şi alături de care am atins maturitatea mea profesională. Mă aşteaptă o nouă provocare şi sunt convinsă că împreună vom reuşi să găsim soluții şi să aducem speranța în viețile oamenilor care apelează la noi”.

