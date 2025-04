Anamaria Prodan a fost invitată la Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre relaţia ei cu Ronald Gavril, dar şi despre cum acesta se înţelege cu cu Bebeto, fiul lui Laurenţiu Reghecampf.

„Sunt o femeie împlinită, o femeie care astăzi nu stă cu frica că cineva sună, vezi că iubitul sau bărbatul e nu știu pe unde, vezi că primesc 4.000 de mesaje de la prostituate, vezi că s-a îmbătat… nu. Nu există așa ceva în viața mea. Nu există femei ieftine, nu există beții, nu există droguri, nu există scandaluri, nu e nimic. Deci Ronald are o viață… nu știu, să-l țină Dumnezeu așa. Perfect. E probabil tot ceea ce mi-am dorit și tot pentru ceea ce am luptat”, a spus Anamaria Prodan, la Fresh by Unica.

Anamaria Prodan a vorbit şi despre cum gestionează Ronald Gavril situaţia prin care Anamaria Prodan a trecut cu Laurențiu Reghecampf.

„Nu știu dacă ai avut norocul să întâlnești în viața ta un om, cum spun eu, să nu fie atins de atâta răutate, de atâta invidie. Nimic. Zici că a fost ascuns în peșteră și a stat acolo toată viața lui și a ieșit acum și se uită așa și nu înțelege. El spune: „Dar de ce să-i facă rău copilului? Dar de ce face asta? Dar de ce vorbește urât de tine? Dar de ce face toate lucrurile astea?” Și eu spun: „Hai să trecem peste, că nici eu nu știu răspunsul. (…)

Adică, pentru mine, cred că asta a contat foarte mult: să aduc alături de familia mea un om, repet, care nu este atins de nimic rău. Care nu știe. De multe ori când vorbesc cu el și zic: „Da, din ce lume vii? Cum?” Zic eu: „Eu nu bârfesc pe nimeni. De ce să mă intereseze? Poate fiecare are povestea vieții sale. Dar de ce să zicem ceva rău? Că poate are o problemă de a fost așa de rău. El găsește circumstanțe. Întotdeauna. Și caută scuze. Poate că e nefericit. Poate că conștientizează că a greșit. Poate că vede că nu-i merge cariera. Poate că vede că nu mai face suficienți bani. Poate că…”, a mai spus Anamaria Prodan.

În cadrul interviului, Anamaria Prodan a vorbit despre relația dintre Ronald Gavril și Bebeto, băiatul său din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf.

„Și Bebe, mă uit la copilul meu, cum vorbește cu el, cum se uită la el. Îți dai seama, să faci o comparație… e foarte dureros. Pentru că orice ar fi în sufletul copilului meu, tatăl lui e zeu. Sau a fost zeu. Să vadă și să sufere că el e dat afară de peste tot, că el merge din ce în ce mai jos, să-l vadă pe Ronald, campion mondial, cu o viață perfectă, cu o mâncare perfectă, cu somn perfect, cu absolut totul, fără pic de răutate.

Adică are grijă de copilul lui Reghe. Are grijă să-l formeze exact la vârsta la care avea nevoie de tatăl lui, de un bărbat. Are grijă și se chinuiește să-i dea o linie perfectă. De campion. De bărbat mândru, demn, puternic”, a mai spus Anamaria Prodan.

