Victor Viorel Ponta a fost premierul României între 2012 și 2015 și președinte al PSD în perioada 2010-2015. A demisionat din funcția de prim-ministru în noiembrie 2015 din cauza protestelor cauzate de tragedia de la clubul bucureștean Colectiv. După plecarea din PSD, a fondat partidul Pro România, însă influența sa politică a scăzut în anii următori.

Data nașterii: 20 septembrie 1972 (Zodia Fecioară)

Locul nașterii: București

Soție: Roxana Ponta (1998-2006), Daciana Sârbu (2006-2025)

Copii: Andrei Ponta, Irina Ponta

Educație – ce studii are Victor Ponta

Pe site-ul Camerei Deputaților, care este actualizat frecvent cu cele mai noi informații, CV-ul deputatului Victor Ponta a rămas cel dinaintea pandemiei de COVID-19, adică înainte de 2020, în care nu sunt trecute studiile.

În alt CV-uri ale lui Ponta, mai vechi de 5 ani și care este încă disponibil pe net, apar studiile, dar chiar și așa există inadvertențe. El și-a trecut că între 1991-1995 a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Bucureşti, cu licență în drept penal. În iulie 2003, a devenit doctor cu Teza „Curtea Penală Internaţională”, tot la Universitatea din București.

Însă în 2012, un alt CV al lui Ponta, publicat tot pe site-ul Camerei Deputatilor, a fost modificat. Mai precis, a fost scos Masterul în Drept Penal Internațional de la Universitatea din Catania, pe care fostul premier susținuse că l-a obținut în Italia în perioada martie-iunie 2000.

În 2014, fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit că Victor Ponta a fost ofițer acoperit al serviciului secret SIE între 1997 și 2001.

În această perioadă, studiile trecute în CV au fost:

octombrie 1998 – curs de pregătire în domeniul combaterii infracţiunilor financiar-bancare în Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, la București, organizat de FBI

februarie 1999 – Seminarul internaţional cu tema „Companiile Offshore” la Banca Naţională a Greciei, la Atena

decembrie 2000-februarie 2001 – stagiu de pregătire profesională la Procuratura Naţională Anti-Mafia în Italia, la Roma

martie 2001 – Stagiu de pregătire în domeniul infracţiunilor financiar – bancare şi informatice la Departamentul Trezoreriei al SUA, la Washington

Cariera profesională – ce CV are Victor Ponta

În 1995, când nici nu împlinise 23 de ani, a intrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 ca procuror. El a rămas aici până în 1998. Apoi, în următorii trei ani, a fost mutat la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, tot ca procuror (1998-2001). Iar în perioada 2000-2001 a fost procuror-coordonator la Biroul de Combatere a Spălării Banilor.

După ce a fost procuror timp de 6 ani (1995-2001), Ponta a intrat în politică.

Cariera politică a lui Victor Ponta

Victor Ponta a fost de la început membru PSD. El și-a început activitatea politică în noiembrie 2002, când a devenit președinte al Tineretului Social Democrat, funcție pe care a deținut-o până în noiembrie 2006. În paralel, între 2005 și 2007, a fost vicepreședinte al ECOSY (European Community Organization of Socialist Youth).

În decembrie 2006, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat, ocupând această poziție până în februarie 2010. Din februarie 2010, a preluat conducerea PSD de la Mircea Geoană, funcție pe care a exercitat-o până în iulie 2015.

În 2011, Victor Ponta (liderul PSD la acea vreme) a semnat alături de Crin Antonescu (președintele PNL) și Daniel Constantin (liderul Partidului Conservator) protocolul de înființare a Uniunii Social-Liberale (USL). Scopul alianței era să formeze o opoziție puternică împotriva Partidului Democrat Liberal (PDL), condus de Emil Boc și susținut de președintele de atunci, Traian Băsescu.

USL a câștigat alegerile parlamentare din 2012 cu un scor zdrobitor (60%, față de 16% obținute de Alianța România Dreaptă formată în jurul PDL), iar Victor Ponta a devenit prim-ministru. Totuși, alianța s-a destrămat în 2014, din cauza neînțelegerilor dintre PSD și PNL.

În 2017, Victor Ponta a demisionat din PSD din cauza unui conflict cu fostul președinte Liviu Dragnea și a creat partidul Pro România, alături de Daniel Constantin. Dar Pro România nu a reușit să obțină un loc în Parlament la alegerile din 2020.

În august 2023, Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale, dar a fost demis de Ciolacu după ce a votat contra lui Crin Antonescu (candidatul PSD-PNL-UDMR) la congresul PSD.

Ce trebuie să știi despre Victor Ponta – controverse

Victor Ponta a fost subiectul unor scandaluri care au zguduit clasa politică și opinia publică, punându-și amprenta asupra imaginii sale. Cel care a contribuit majoritar la scandaluri a fost Traian Basescu. De altfel, relațiile dintre ei s-au deteriorat în contextul suspendării lui Băsescu din funcția de președinte în iulie 2012, când Ponta, pe atunci prim-ministru, a jucat un rol important.

Acuzațiile de plagiat. Traian Băsescu l-a numit „Dottore” înainte să apară informația

În 2012, a izbucnit un scandal uriaș legat de teza de doctorat a lui Ponta, aceea fiind prima și cea mai grea lovitură pentru imaginea și cariera sa, care l-a urmărit mai bine de un deceniu.

Pe 13 iunie 2012, cu 5 zile înaintea apariţiei informaţiei, președintele de atunci, Traian Băsescu, a făcut o afirmație misterioasă la o conferință de presă despre prim-ministrul în funcție. „Când eşti doctor în drept, eşti tare. Dottore…”, declara Băsescu despre Ponta la finalul conferinţei de presă de la Palatul Cotroceni, după care a început să râdă.

Contextul a fost următorul. Băsescu l-a criticat pe Ponta pentru că nu l-a anunţat înaintea şedinţei de Guvern despre mutarea Institutului Cultural Român de sub coordonarea sa, afirmând că acest lucru arată o lipsă de respect. Apoi a adăugat celebrele cuvinte „Când eşti doctor în drept, eşti tare. Dottore!”. Nimeni nu știa la acel moment ce a vrut să spună Băsescu.

Doar că peste 5 zile, adică pe 18 iunie 2012, ediţia online a revistei Nature a publicat ştirea prin care prim-ministrul Ponta era acuzat că a copiat din alte publicaţii porțiuni importante ale tezei sale de doctorat în drept din 2003, fără să pună referinţe exacte.

După ce nu a mai fost premier, adică în iulie 2016, CNATDCU a stabilit că Ponta a plagiat în teza de doctorat, iar în august 2016, ministrul Educaţiei de la acea dată, Mircea Dumitru, a semnat un ordin prin care i-a fost retras titlul de doctor în drept lui Victor Ponta

În septembrie 2024 însă, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să anuleze ordinul prin care fostului premier Victor Ponta i-a fost retras titlul de doctor în 2016.

Tot Traian Băsescu a spus prima dată că Victor Ponta a fost ofițer SIE

Dezvăluirea că Victor Ponta a fost ofițer acoperit al serviciului secret SIE a fost făcută de Traian Băsescu în octombrie 2014, pe vremea când încă era președintele României. A fost a doua lovitură majoră încasată de Ponta, tot de la Băsescu.

Fostul șef de stat a afirmat la Realitatea TV că premierul de la acel moment, Victor Ponta, a fost ofițer sub acoperire al Serviciului de Informații Externe între 1997 și 2001, în aceeași perioadă în care era și procuror.

„Victor Ponta trebuie să recunoască că în perioada 1997-2001 a fost ofiţer acoperit al SIE, ceea ce arată și saltul lui de la… A fost! În perioada 1997-2001. Ceea ce explică şi propulsarea lui de la Parchetul de la Judecătoria de sector direct în Parchetul General. Nu este nicio bombă, este o realitate pe care eu sunt gata să o demonstrez”, a spus Băsescu acum 11 ani.

Ponta, trimis în judecată în dosarul „Turceni-Rovinari” („Ponta-Șova”)

Tot când era premier, Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA în septembrie 2015, alături de fostul senator Dan Şova, de Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea, pe atunci director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).

Procurorii DNA l-au acuzat pe Ponta că, în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi „Şova şi Asociaţii” peste 181.000 de lei pentru activităţi care au fost trecute în acte, dar care nu au fost efectuate.

Victor Ponta a fost judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte comise în calitate de avocat, înainte să devină premier, iar Dan Şova, avocat coordonator, a fost judecat pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În decembrie 2023, tot Înalta Curte l-a salvat și a dispus, definitiv, achitarea lui Victor Ponta şi a fostului senator Dan Şova, ex-ministru al Transporturilor în Guvernul Ponta, în dosarul Rovinari-Turceni, după 8 ani de procese în instanțe.

Declarații celebre ale lui Victor Ponta

În august 2023, după incendiul de la Crevedia în care au murit 6 persoane, Victor Ponta, pe atunci consilier onorific al premierului Ciolacu, a declarat că spitalele din străinătate primesc doar pacienţi în stare bună, care au șanse să fie salvați, iar ceilalți sunt lăsaţi să moară în România.

„Spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienții care sunt în stare bună. Pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici. Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor. Guvernul a făcut foarte bine că i-a pus în avion și i-a trimis în străinătate pe cei care aveau nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, dar e posibil ca românii să se întrebe: Noi nu plătim taxe? Pe noi de ce nu ne trimit în străinătate”, a spus fostul premier.

În martie 2025, el a dat un răspuns „de manual” la întrebarea dacă a fost ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe (SIE), unul dintre cele patru servicii secrete din România, alături de SRI, STS și SPP. El a replicat că știe cum trebuie să răspundă în astfel de cazuri.

„Nu. Că așa trebuie să răspund. Este exact genul de întrebare… Am citit la un moment dat… Avea un mic text Umberto Eco, zicea «Domnule, despre masoni, dacă ești mason, prima obligație nu spui că ești mason». Deci, eu cunosc legea foarte bine. Nu sunt ofițer al niciunui serviciu de informații. Dar, în rest, dacă am fost acum 20, 50 de ani, dacă am fost, trebuie să vă spun nu. Dacă n-am fost, oricum vă spun nu”, a afirmat Victor Ponta.

