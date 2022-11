În anul 2007, dintr-o simplă afacere de familie am reușit să fondez Jackob Travel, o agentie de turism in Galati cu două sedii fizice, însă am simțit încă de atunci că afacerea are un bogat potențial de evoluție, motiv pentru care am continuat să urmăresc dezvoltarea domeniului, adaptând mereu brand-ul la noile cerințe și tendințe ale pieței. De aceea, am investit mult în creșterea business-ului, însă nu am uitat niciodată cât de importantă este și dezvoltarea personală, la care am lucrat și încă lucrez în mod constant. Participarea la workshop-uri, cursuri de dezvoltare personală și multe activități de acest fel se numără printre prioritățile mele de zi cu zi.

Afacerea pe care o manageriez își are baza de valori în multe dintre aspectele ce țin de personalitatea mea, așa că ROJU este un business profesionist, devotat și creat din pasiune și ambiție, care nu va dezamăgi pe nimeni, niciodată. În 15 ani de activitate turistică, am asigurat platformei www.roju.ro o investiție de 130.000 de euro, în așa fel încât aceasta să ofere mereu cele mai bune servicii turiștilor dornici să călătorească peste tot în lume.

Cele mai importante beneficii pe care le punem la dispoziție

Costuri minime și comparabile în cele mai dorite destinații de vacanță;

Disponibilitatea în timp real a ofertelor;

Rapiditate și eficiență din perspectiva rezervărilor. Clienții noștri au acces la câte o ofertă completă din partea tuturor furnizorilor și companiilor de charter din România;

Posibilitatea de a regăsi toate destinațiile în același loc printr-o singură căutare. Turiștii care ne vizitează site-ul vor putea alege destinații celebre precum Grecia, Turcia, Egipt și Emirate sau unele mai exotice cum ar fi Mauritius, Maldive, Bali, Tailanda, Singapore, Republica Dominicană, Mexic sau Vietnam;

Organizarea banchetelor școlare pentru elevii de clasa a XII-a, dar și a balurilor pentru absolvenții de facultate. În cazul acestora includem toate cheltuielile legate de transport, cazare, servicii de masă, seri tematice, festivități, pregătirea DJ-ului, MC-ului, tortul, dar și un spectacol de artificii;

Oferim servicii corporate în organizarea de teambuilding-uri și optimizare costuri pentru companiile care organizează călătorii de lucru.

Business-ul pe care l-am dezvoltat este dedicat, în primul rând oamenilor, care își doresc să meargă într-o vacanță și sunt pasionați de călătorii, însă care nu au găsit încă locul perfect ce le facilitează acest lucru. Toată echipa se ghidează după o serie de valori umane de excepție, care fac din fiecare interacțiune cu clienții o adevărată plăcere. Anual, peste 3.800 de turiști aleg să se bucure de serviciile pe care le oferim și mai ales de relaxarea și de starea de bine pe care o pot experimenta în una dintre cele 70.000 de locații din întreaga lume. De asemenea, cei 1.500 de parteneri integrați cu care lucrăm pun la dispoziție peste 1.000.000 de hoteluri și apartamente din care oamenii să aleagă varianta care li se potrivește cel mai bine.

Smile, Relax, Enjoy ROJU.ro!

