Au ieșit rapid celebrii experți neutri, care sunt de fapt de dreapta, să execute rutina: suntem proștii Europei, ia uite ce post prost am obținut în Comisie! Un fel de „m..e PSD” cu ștaif european. Dup-aia au ieșit la fel de plictisitorii pesediști – care nu au știut să-și educe niște ongiști și thinktankeri, cum și-a educat dreapta personaje precum Sorin Ioniță et comp. – și au zis că e lipsit de patriotism să vorbești așa. De ce vă mint ambele părți?

E de ajuns să luăm un exemplu din actualele propuneri (știți că lucrurile se mai pot schimba la audierile Parlamentului, că doar așa a dispărut acum câțiva ani din schemă Rovana Plumb), pe Valdis Dombrovskis, din Letonia, care are mandatul „Economie și productivitate”. Dacă am discuta în termenii tălâmbi propuși, am zice, uau, ce lovitură pentru Letonia, cu așa mandat gras! Ceea ce ar fi o prostie, Dombrovskis fiind funcționarul perfect pentru Germania și, în general, pentru formulele de conducere economică bazate pe austeritate și pe obsesia de a ține foarte bine în frâu deficitul (rețetă sigură de stagnare, dar o formă de control tocmai a periferiei care are nevoie de dezvoltare). E un tehnocrat încremenit în filozofii de acest tip, toată lumea știe ce face, naționalitatea are o relevanță zero.

Sau să luăm exemple ceva mai familiare. Ce mare brânză românească s-a făcut pentru că am avut Cioloș la agricultură și Vălean la transporturi? Comisia nu funcționează așa. De la periferia Europei se remarcă două tendințe: servilism ultraneoliberal, de tip Țările Baltice sau România, și servilism conservator, adică țipi precum Viktor Orban că ești suveran, dar tu ești susținut pe șest de tot felul de grupuri conservatoare germane.

Ca să te bage cineva în seamă deci, fie joci tare cartea outsiderului, ca Viktor Orban sau precum fosta conducere conservatoare a Poloniei (în mai mică măsură), fie execuți politici care sunt uneori complet împotriva intereselor tale. Țări precum România sunt văzute la Bruxelles ca unii care trebuie să zică sărut mâna pentru fonduri și în rest să tacă. Fondurile europene ajută, integrarea europeană a dus la o dezvoltare clară. Ce a lipsit aici a fost absența unor voci lucide politic care să și critice efectele dezvoltării europene, adică inegalități sociale mari, categorii vulnerabile etc. Nici PSD, nici PNL, nici USR nu au știut să propună acest tip de politician european, nici un tip nou de tehnocrat estic care să influențeze agenda. Estul poate să propună fie yesmeni, fie „ciudați”.

Ce-a primit Ciolacu? Mai mult un „titlu”, dar pe aici iubim diplomele fără acoperire, cam asta e și titlul de vicecomisar pe care ar trebui să-l ia Roxana Mânzatu. Cu alte cuvinte, Ciolacu a primit ce-a vrut: lipsă completă de transparență, aranjamente de culise, adică Ursula von der Leyen. Te-ai aliat cu liberalii, ai făcut ditamai blocul de votanți pro von der Leyen, n-ai scos pe gură o critică oricât de mică la adresa unui șef cu un prim mandat jenant.

Roxana Mânzatu, desemnată de PSD, a primit de la von der Leyen portofoliul de „Competenţe şi Educaţie, Locuri de muncă şi drepturi sociale, demografie”. Adică fix lucrurile care nu interesează în România, țara cu cele mai mici bugete în Educație, în asistență socială și cu cele mai puține drepturi pentru muncitori. Normal că te oftici. PNL, PSD, USR sau AUR au discursuri pentru patroni/antreprenori, nu pentru fraieri!

Problemele locuirii au interesat pe cineva? Autorizații de construire aiurea au produs averi ca lumea în partidele mari. Orașe precum Cluj, București, Timișoara au devenit deja prea scumpe și pentru cei cu venituri peste medie. Piața imobiliară e o continuă obsesie. Cealaltă obsesie e cariera în bugetariat de lux, adică o lume din care vine și Roxana Mânzatu. Singurele mișcări mai spre „social”, extrem de timide, făcute de PSD au fost mărirea salariului minim și câteva măriri pentru câteva categorii de bugetari esențiali.

Cât timp România nu va putea produce altceva decât „să trăiț‘!” în materie de discurs european, toată discuția despre „ce ne-a dat Ursula” este comică. Ne-a dat un mandat mic, care poate fi făcut important de ceea ce ai politic în cap. Altfel, nu vei avea decât încă un birocrat plătit indecent la Bruxelles. Iar din ăștia avem deja un regiment.

