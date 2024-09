Dronele ucrainene au vizat depozitul operat de Ministerul rus al Apărării din Toropeț, care depozita sisteme de rachete tactice Iskander, sisteme de rachete tactice Tochka-U, bombe aeriene dirijate și muniție de artilerie, a precizat sursa CNN.

Incendii mari au izbucnit de la resturile de drone lovite de apărarea antiaeriană locală, a declarat guvernul regional, determinându-l pe guvernatorul Igor Rudenia să ordone o evacuare parțială a zonei, în primele ore ale zilei de miercuri.

Agenția de știri de stat rusă TASS a raportat că un atac cu dronă a fost lansat peste noapte asupra orașului Toropeț, provocând un incendiu „din cauza căderii de resturi”, fără a menționa în mod specific vreo lovitură asupra unui depozit de armament.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare, verificate de CNN, au arătat detonări puternice și mai multe clădiri în flăcări.

