„Am fost revoltat de această atitudine față de cetățeanul și campionul nostru. Campionul nostru a fost eliberat și nimeni nu-l mai reține”, a transmis Volodimir Zelenski pe Telegram.

Nu este clar de ce a fost arestat Usîk. Campioan WBC, WBO și WBA și medaliat cu aur la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, pugilistul în vârstă de 37 de ani este considerat în Ucraina un erou național care sprijină efortul de război al Kievului.

„Prieteni, totul este bine. A avut loc o neînţelegere care a fost rapid rezolvată. Mulţumesc tuturor celor care s-au simţit îngrijoraţi. Mulţumesc politicienilor ucraineni pentru susţinerea lor eficientă”, a scris Oleksandr Usîk.

„Respect pentru ofiţerii polonezi de aplicare a legii care îşi îndeplinesc îndatoririle indiferent de înălţime, greutate, anvergura braţelor şi titluri”, a adăugat Oleksandr Usîk.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat la X că ministerul său va contacta ministerul polonez de externe, întrucât consideră că detenția este „disproporționată și inacceptabilă în raport cu campionul nostru”.

Canalul de televiziune Polish TVP Info a publicat pe site-ul său un videoclip care îi arată pe ofițerii polonezi de aplicare a legii mergând alături de Usîk, încătușat, prin ceea ce pare a fi un aeroport. Reuters nu a putut verifica în mod independent videoclipul.

Soţia lui Usîk, Ekaterina Usîk, a postat o fotografie neclară a soţului ei înconjurat de ofiţeri în uniformă și a declarat într-o postare pe Instagram că este „recunoscătoare” că soţul ei a fost eliberat după o „neînţelegere”.

„Am vorbit cu Oleksandr Usîk la telefon după ce a fost arestat. Am fost dezamăgit de această atitudine faţă de cetăţeanul nostru campion. I-am cerut ministrului ucrainean de externe Andrii Sîbiga şi ministrului ucrainean de interne Igor Klîmenko să examineze imediat toate detaliile incidentului care a avut loc pe aeroportul din Cracovia”, a transmis Volodimir Zelenski.

