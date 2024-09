Guvernul a plafonat prețurile anul trecut, în contextul falimentului Euroins, cel mai mare asigurător pe domeniul RCA din România la acel moment. Ulterior, plafonarea s-a prelungit câte 3 luni, din cauza situației de pe piața asigurărilor.

Plafonare, dar nu la un preț fix

Însă plafonarea nu s-a făcut la un preț fix, ci la tarifele practicate de asigurători în februarie 2023. Astfel, șoferii din România nu pot să vadă valoarea stabilită drept etalon.

Titularii polițelor au simțit însă scumpiri, după ce rapoartele ASF au arătat tarifele au crescut cu 5% anul trecut, iar față de 2021 – anul falimentului City Insurance – creșterile sunt de 71%.

Pretext pentru scumpiri

Transportatorii au acuzat că plafonarea este „fictivă” și acuză că modul în care s-a făcut a permis de fapt asigurătorilor să crească prețurile beneficiind de concurența mai puțină.

„Dacă în februarie 2023 s-a plafonat tariful, asigurătorii au raportat prețurile la acea dată? ASF-ul are prețurile? Vă spun eu că nu există așa ceva. Ei au crescut o dată tarifele cu 47%, plus inflația. La ora actuală ASF-ul nu știe. Au trimis echipe în control la asigurători, dar public ASF spune că sunt date comerciale. Este o plafonare fictivă, asigurătorii plus sectorul de asigurări din ASF și-au bătut joc de noi”, a opinat, pentru Libertatea, Vasile Ștefănescu – președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Legea RCA ar urma să fie modificată din nou

Acesta acuză că după plafonare se pregătesc noi scumpiri, în contextul în care în Parlament se discută modificări la legea RCA, care sunt defavorabile consumatorilor.

Este vorba în special de o prevedere despre care Ștefănescu a spus anterior că va introduce indirect coplata, adică șoferii vor urma să achite din buzunar o diferență la repararea mașinii.

Șeful COTAR spune că transportatorii vor protesta dacă legea va fi adoptată cu aceste prevederi.

Asigurătorii, profituri-record

Vasilescu acuză că Sorin Mititelu, noul vicepreședinte al ASF, responsabil de sectorul de asigurări, face jocul companiilor din domeniu, care ar realiza deja profituri-record.

„După 1 ianuarie se scumpesc de ne doare inima. Despăgubirile sunt până în 30%, iar ei dau vina pe păgubit și pe service. Până când sectorul de asigurări nu va trece în subordinea Ministerului de Finanțe nu se va face nimic. Ar trebui să fie funționari publici. Toți banii luați în plus de asigurători față de martie 2023 ar trebui dați înapoi oamenilor”, punctează Vasile Ștefănescu.

