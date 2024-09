Potrivit autorităților, ar fi fost scose la vânzare un tablou și un lot format din două lucrări care, în realitate, nu au fost pictate de către celebra artistă, dar care ar fi purtat semnătura falsificată a acesteia. A fost deschis un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice.

„Astăzi, 18 septembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2 au pus în executare 2 mandate de percheziţie, la sediile a două societăţi comerciale, din Municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice.

În fapt, în perioada 11 aprilie 2023 – prezent, la două case de licitaţii ar fi fost scoase la vânzare un tablou şi un lot format din două lucrări, tablouri care, în fapt, nu au fost pictate de către un pictor celebru, dar care ar purta semnătura falsificată a artistului respectiv, pentru a crea apartenenţa de autenticitate”, a transmis, miercuri, 18 septembrie, Poliţia Capitalei.

Persoanele vizate au fost audiate

De asemenea, în urma punerii în executare a mandatelor de percheziţie, de la sediile caselor de licitaţii au fost ridicate mai multe documente, printre care şi cele care ar fi stat la baza primirii lucrărilor.

„Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de realizarea, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul distribuirii sau în scop comercial, promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea mijloace, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi uz de fals”, a mai transmis sursa citată.

Cele două case de licitaţii ar fi avut lucrări de Alma Redlinger, dar se presupune că sunt false, întrucât semnătura nu ar fi cea originală.

