Tehnologia de ultimă generație utilizată în beneficiul pacienților: „M-am născut a doua oară”

Alexandru primise diagnosticul de hernia hiatală acum câțiva ani, iar vizitele la medicul său gastroenterolog, dr. Ahmed Mohssen, erau parte din rutină. Doar în felul acesta își putea monitoriza starea de sănătate, cât și celelalte afecțiuni asociate: gastrita și esofagita de reflux. Hernia hiatală reprezintă trecerea unei porțiuni din stomac prin orificiul diafragmatic (hiatus) în cavitatea toracică. În momentul în care apare, hernia hiatală afectează întreaga viața a pacientului, de la alimentație la petrecerea timpului cu prietenii și familia. Pacientul trebuie să fie constant atent la ce mănâncă și bea în orice moment al zilei, pentru a evita pe cât posibil apariția arsurilor la stomac și a regurgitării alimentare.

„Problema s-a agravat în timp, pentru că nu reușeam să țin o cură drastică. Nu aveam voie băuturi carbogazoase, alcool, țigări, cafea, nimic prăjit. Trebuia să mănânc mai mult fierturi și sucuri, ceea ce este, din punctul meu de vedere, destul de greu. Dovadă că am avut tot mai des episoade cu eructații, disconfort în partea toracică, arsuri, dureri ca și cum aveam o rană deschisă”, își amintește Alexandru.

Până și-a dat seama că are nevoie de ajutor, simptomele s-au agravat, iar durerile erau tot mai mari: „Dacă beam o gură de cafea dimineața, aveam toată ziua terminată, chiar dacă luam pastile. Am ajuns în punctul în care nici pastilele nu mai funcționau”.

Experiența medicului chirurg Bogdan Barta l-a convins că este timpul să-și schimbe viața. „L-am căutat pe internet, am văzut că are review-uri foarte bune și multe operații la activ. Am citit și materialele din clinici în care apărea domnul doctor Barta și am mers la consult. După ce am discutat și i-am explicat toate simptomele, domnul doctor mi-a recomandat intervenția chirurgicală, explicându-mi că aceasta este cea mai potrivită soluție pentru a-mi îmbunătăți calitatea vieții”.

În cazul lui Alexandru existau două variante minim-invazive pentru a repara hernia hiatală și pentru a-l ajuta să scape de durerile și arsurile la stomac: operația laparoscopică sau cea prin abord robotic, cu ajutorul sistemului chirurgical daVinci Xi. După ce a discutat în detaliu cu echipa medicală ce presupune fiecare tip de intervenție, Alexandru a ales varianta robotică, opțiunea cea mai modernă și cea mai puțin invazivă. Intervenția chirurgicală robotică îi permite chirurgului să aibă un acces mai ușor în spațiul îngust dintre cavitatea toracică și cea abdominală și să observe detaliat țesuturile, nervii și vasele de sânge extrem de fine datorită camerei video 3D care mărește imaginea de 10 ori.

„Aș încuraja pe oricine să facă aceasta operație și să nu lase să treacă prea mult timp, pentru că perioada de recuperare este direct proporțională cu vârsta: cu cât vârsta este mai mare, cu atât perioada de recuperare este mai lungă.”

Robotul daVinci Xi le permite chirurgilor să facă incizii foarte mici, milimetrice, pentru a ajunge la organele afectate, evitând secționarea muschilor, cum s-ar fi întâmplat în chirurgia clasică, deschisă. Intervențiile robotice permit disecții anatomice de mare finețe și o acuratețe deosebită a gestului chirurgical, reducând semnificativ riscul de complicații sau recidivă a herniei hiatale.

„În timpul operației am readus porțiunea gastrică herniată în cavitatea abdominală, am calibrat orificiul care separa cele două cavități și i-am pus un manson în jurul esofagului, realizat din propriul stomac, ca mecanism antireflux”, a explicat dr. Bogdan Barta, completând că beneficiile s-au văzut rapid postoperator, având în vedere că refluxul gastro-esofagian s-a remis, iar pacientul s-a recuperat rapid, revenind la viața normală.

După repararea herniei hiatale, Alexandru nu a mai avut restricții alimentare. „I-am mulțumit dr. Barta pentru că, practic, eu m-am născut a doua oară. Ținând cont de cum trăiam înainte de operație cu arsuri, cu dureri, trebuia mereu să am grijă, nu puteam să mănânc, mereu umblam cu pastile după mine, iar acum am renunțat complet la ele”.

Chirurgia robotică este cel mai modern, precis și eficient tratament oferit la ora actuală în întreaga lume pentru numeroase afecțiuni medicale. În cazul în care hernia hiatală are indicație chirurgicală, abordarea pe cale robotică oferă pacientului multiple avantaje. Intervenția chirurgicală este efectuată la limita toracelui cu abdomenul, o zonă îngustă unde brațele robotului, manevrate de chirurg de la consolă, permit efectuarea cu mare precizie a unor manevre, altfel destul de complicate, de sutura a defectului diafragmatic. Această precizie și acuratețe a gesturilor chirurgicale se traduc în beneficii semnificative pentru pacient – dureri minime postoperatorii și o recuperare foarte rapidă.

Regina Maria este singura rețea de sănătate din România cu 4 roboți chirurgicali, din care 2 roboți daVinci Xi – cel mai performant și mai modern sistem chirurgical de pe piață. De asemenea, 14 din cei 40 de chirurgi activi acreditați în chirurgie robotică în țara noastră operează în 3 spitale Regina Maria: Spitalul Euroclinic, Ponderas Academic Hospital și Spitalul Regina Maria Cluj.

