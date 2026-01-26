«Fiecare moment artistic, din „Revedere,” va fi o pledoarie pentru autenticitate, tradiție și frumusețea expresiei românești,» spune tenorul Ștefan von Korch.

Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Filarmonica Braşov în „REVEDERE” – recitalul ce evocă româneşte bucuria, iubirea şi dorul pe 31 ianuarie

Programul spectacolului reunește lucrări de o sensibilitate aparte, de la creații ale compozitorilor români precum Bagă Doamne luna-n nor sau Mult mă-ntreabă inima, până la doine tulburătoare pe versuri eminesciene ca „De ce nu-mi vii” sau „Revedere”. 

Tenorul Ștefan von Korch detaliază: „Sfera clasică şi creaţiile de inspiraţie populară se vor întrepătrunde, vom dărui din suflet arii din operete, dar şi doine sau lieduri, vom evoca româneşte bucuria, iubirea şi dorul.” 

Recitalul va avea loc pe 31 ianuarie de la ora 19.00 la Filarmonica Braşov, sala Patria, iar biletele sunt disponibile pe Bilet.ro

„Revedere” este un program dedicat tuturor celor care cred în forța artei de a uni, de a emoționa și de a păstra vii valorile culturale autohtone şi face parte din stagiunea Musical Extravaganza, demers de pionierat cultural ce apropie orizontul operei şi operetei de public, prin concerte tematice lunare în capitală şi nu numai, sub coordonare artistică a tenorului Ştefan von Korch. 

Tenorul Ştefan von Korch, baritonul Adrian Mărcan şi pianistul Alexandru Burcă revin la Braşov în aceeași formulă în care în 2024 au încântat publicul Filarmonicii cu recitalul „O Sole Mio,” program cu care recent au deschis şi noul sezon concertistic Musical Extravaganza, la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti. 

Imagini din precedenta întâlnire cu publicul braşovean:

Despre protagonişti

 ** Ştefan von Korch – Tenor **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va fi prezent în luna februarie pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

**Adrian Mărcan (Bariton)* *

Adrian Mărcan este bariton al Operei Naționale București cu o vastă activitate națională și internațională. A cucerit publicul cu interpretări pline de sensibilitate,profunzime și vigurozitate, iar printre rolurile sale de succes se numără Don Giovanni din „Don Giovanni ”, Figaro din „Bărbierul din Sevilla”, Contele Almaviva din „Nunta lui Figaro”, Marcello din „La Bohème,” Belcore din „Elixirul dragostei”, Enrico din „Lucia di Lammermoor”, Germont din ,, La Traviata”, Rodrigo di Posa din ,, Don Carlo”, Contele di Luna din ,, Il Trovatore ” sau Escamillo din „Carmen” etc.
Pe lângă activitatea artistică din țară, a susținut numeroase turnee în străinătate cu operele din Brașov, Cluj , Iași ,Craiova în țări cum ar fi : Germania , Austria, Italia, Norvegia ,Spania ,Olanda ,Albania, Marea Britanie, dar și în Japonia.

 **Alexandru Burcă (Pianist) **

Alexandru Burcă dă strălucire partiturilor de pian din numeroase spectacole ale singurului teatru de operetă şi musical din Bucureşti, este partenerul de scenă al actriţei Oana Pellea în spectacolul “Callas,” prezentat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, a încântat publicul cu atingeri magice ale clapelor pianului în musicalul Mamma Mia, ce s-a bucurat de succes naţional şi a semnat muzica pentru producţia “Ileana cea vitează.”

A susținut concerte și recitaluri la Ateneul Român, Festivalul Internațional ‘George Enescu, Televiziunea Română, Societațea Română de Radiodifuziune,  Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu, Filarmonica ‘George CavadiaFilarmonica din Bacau,Muzeului Național de Artă , Kazakstan , Rusia, Moldova, Franta, Germania, Portugalia, Norvegia, Italia, Canada.

Sursa foto: Musical Extravaganza

