Premieră pe piața de beneficii extrasalariale - Up România lansează Up Play, primul modul de gamification în aplicația mobilă

Up Play își propune să schimbe modul în care beneficiarii își utilizează cardurile de masă, încurajându-i să descopere noi experiențe în locațiile HoReCa partenere, cum ar fi restaurante, cafenele, cofetării și multe altele. În schimbul unor tranzacții, utilizatorii vor primii monede Up Coins care se vor transforma în vouchere de cumpărături la diverși parteneri.

Inovație prin gamification: o premieră pe piața de beneficii

Up Play este mai mult decât un simplu modul adăugat în aplicația Up Mobil, este o inovație care redefinește interacțiunea utilizatorilor cu beneficiile extrasalariale, transformă experiența utilizării tichetelor de masă într-o activitate distractivă și interactivă. Prin integrarea mecanismului de gamification, Up România oferă utilizatorilor o experiență modernă, adaptată stilului de viață al generațiilor actuale, în special al tinerilor.

“Suntem mândri să fim primii care aducem gamification într-o aplicație de beneficii în România, ceea ce nu doar că ne poziționează ca pionieri în domeniu, dar ne permite și să sprijinim antreprenorii din HoReCa. Astfel, nu doar că îmbunătățim experiența utilizatorilor noștri, dar contribuim și la dezvoltarea și succesul afacerilor locale”, a declarat Loredana Vătăvoiu, Director de Marketing și Comunicare, Up România.

„Up Play nu este doar un proiect, ci o poveste despre cum ideile pot prinde viață atunci când oamenii sunt încurajați să își exprime creativitatea. Totul a început cu un concurs intern, unde echipa noastră și-a adus împreună pasiunea și inovația, dovedind că inovația nu este doar un concept abstract, ci poate să se transforme într-un produs concret. Această competiție este dovada că atunci când le oferim colegilor noștri spațiul să fie creativi, ei pot transforma ideile în realitate și pot aduce un plus de valoare nu doar companiei, ci și fiecărui client în parte”, a completat Loredana.

Cum funcționează Up Play?

Instalând aplicația UP Mobil, utilizatorii de carduri Up Dejun din București și Ilfov pot accesa direct modulul Up Play. Odată activat, aceștia pot participa la misiuni zilnice și tranzacționale, prin care vor colecta Up Coins:

Misiuni zilnice: colectarea unui Up Coin la prima accesare zilnică a aplicației;

Misiuni tranzacționale: realizarea unei tranzacții sau a unui număr definit de tranzacții de o anumită valoare, în urma căreia vor colecta un număr de Up Coins.

Monedele Up Coins acumulate pot fi folosite pentru achiziționarea unor vouchere valorice de la diverși parteneri din domenii precum fashion, cultural, beauty, travel și retail. În viitor, modulul va fi extins pentru a include noi tipuri de misiuni și va fi disponibil pentru toate produsele din portofoliul Up.

Un nou mod de a consuma beneficiile extrasalariale

Lansarea Up Play urmărește și schimbarea comportamentului utilizatorilor de carduri de masă, încurajându-i să descopere noi locuri și să acceseze noi experiențe. Acest modul inovator nu doar că le oferă utilizatorilor beneficii suplimentare, dar și sprijină antreprenorii din HoReCa, generând venituri și stimulând afacerile locale care acceptă plata cu cardurile Up.

