De Joyce A. Moore, RDH, BSDH, CRCST pe 13 februarie 2019

Fiind un element cheie al echipamentului de protecție personală, mănușile reprezintă o barieră importantă în calea transmiterii prin contact în cabinetele stomatologice

Profesioniștii din domeniul sănătății bucale sunt expuși zilnic riscului de expunere la boli infecțioase, iar mănușile reprezintă o barieră importantă în calea transmiterii prin contact. Știind cum să efectuați igiena adecvată a mâinilor, alegerea mănușilor potrivite și respectarea protocoalelor recomandate pentru folosirea mănușilor va ajuta la menținerea clinicienilor și a pacienților în siguranță și sănătoși. Guvernul SUA a creat reglementări și recomandări pentru a preveni transmiterea bolilor și pentru a promova siguranța în îngrijirile medicale.

Administrația pentru securitate și sănătate în muncă (OSHA) a fost creată în 1970 pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor. În 1987, reglementările privind siguranța chimică au fost abordate prin adăugarea Standardului de comunicare a pericolelor și, în 1991, au fost finalizate standardele privind agenții patogeni transmisi prin sânge.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA elaborează linii directoare și recomandări pentru a proteja clinicienii și pacienții. Prevenirea infecțiilor în stomatologie se bazează în mare parte pe Ghidurile CDC pentru controlul infecțiilor în setările de îngrijire a sănătății dentare – 2003.

În 2016, a fost lansat un document însoțitor care oferă un rezumat al ghidurilor din 2003, plus noi recomandări. În plus față de aceste protocoale, OSHA și CDC continuă să dezvolte reglementări și, respectiv, recomandări pentru a asigura furnizarea de îngrijiri sigure.

EVALUAȚI RISCUL

În mediile stomatologice, mănușile sunt un element cheie al echipamentului personal de protecție impus de OSHA. Sunt utilizate pentru a proteja purtătorul și pacientul de răspândirea bolilor și a bolilor infecțioase în timpul examinărilor și altor proceduri. Mănușile oferă un strat esențial de protecție împotriva contactului direct cu agenții infecțioși care se transmit în timpul expunerii la sânge, saliva, obiecte și suprafețe contaminate.

Cu peste 700 de specii de microbiotă găsite în cavitatea bucală și capacitatea unor agenți patogeni, cum ar fi Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, de a trăi pe o suprafață timp de până la șapte luni, profesioniștii din domeniul sănătății orale sunt sfătuiți să respecte principiile de bază ale prevenirii infecțiilor.

Calitatea și integritatea mănușilor contează; în consecință, U.S. Food and Drug Administration (FDA) reglementează fabricarea și etichetarea dispozitivelor medicale, inclusiv a mănușilor. De asemenea, asigură îndeplinirea criteriilor de performanță, cum ar fi rezistența la scurgeri, rezistența la rupere și biocompatibilitatea. Deși eficacitatea mănușilor în reducerea transmiterii patogenilor transmisi prin sânge a fost bine stabilită, acestea nu oferă protecție 100%. Când sunt fabricate, mănușile noi vor prezenta un mic procent de defecte admisibile, cum ar fi micro-lacrimi, care pot permite expunerea la sânge sau saliva. Ca atare, efectuarea igienei mâinilor după îndepărtarea mănușilor este imperativă. În plus, integritatea mănușilor scade în timp, incidența eșecurilor crescând între 30 de minute și trei ore de utilizare. Schimbarea mănușilor în timpul procedurilor mai lungi va reduce riscul de transmitere prin contact.

De asemenea, profesioniștii din domeniul sănătății bucale ar putea dori să consulte ghidurile producătorilor cu privire la compatibilitatea chimică a materialului pentru mănuși și a materialelor dentare utilizate.

În 2016, FDA a interzis folosirea mănușilor chirurgicale și pentru examinarea pacientului cu pudră, după ce a stabilit că pudra prezintă riscuri, inclusiv posibile inflamații ale căilor respiratorii, reacții de hipersensibilitate, granuloame și formare de țesut cicatricial.

TIPURI DE MĂNUȘI ȘI INDICAȚII

Majoritatea mănușilor pentru îngrijirea pacientului sunt fabricate din latex de cauciuc natural sau materiale sintetice, cum ar fi nitril sau vinil. Acestea pot fi fie ambidextre (se potrivesc ambelor mâini), fie specifice mâinii drepte și stângi.

Mănușile ambidextre pot contribui la apariția de leziuni de stres repetitive, în timp ce mănușile specifice mâinii oferă de obicei o potrivire și un confort mai bune, reducând în același timp efortul mâinii și încheieturii.

Mănuși de unică folosință pentru îngrijirea pacientului:

Mănușile de examinare sunt folosite pentru examinarea pacienților și pentru efectuarea procedurilor care implică contactul cu membranele mucoase. Nu sunt destinate procedurilor chirurgicale. Mănușile chirurgicale sunt mănuși sterile care ar trebui folosite pentru toate procedurile chirurgicale orale. O spălare chirurgicală a mâinilor trebuie efectuată înainte de a purta aceste mănuși. Perechile ambalate individual sunt oferite în modele și dimensiuni specifice mâinii.

Mănuși utilitare pentru îngrijirea non-pacient:

Mănușile utilitare de mare rezistență sunt un tip de echipament personal de protecție vital, dar adesea subutilizat. Nu sunt utilizate pentru îngrijirea directă a pacientului. Atât OSHA, cât și CDC indică faptul că mănușile utilitare rezistente la substanțe chimice și la perforare ar trebui purtate atunci când se lucrează cu instrumente contaminate și la îndeplinirea sarcinilor menajere (de exemplu, curățarea și dezinfectarea) și alte sarcini care implică substanțe chimice. Mănușile utilitare rezistente oferă o protecție semnificativă atât împotriva vătămării și expunerii chimice. Fabricate de obicei din nitril sau neopren, acestea trebuie spălate și dezinfectate după utilizare. Unele tipuri pot fi sterilizate la temperatură ridicată, iar acest lucru trebuie indicat în instrucțiunile de utilizare ale producătorului. Mănușile utilitare rezistente nu sunt considerate dispozitiv medical; prin urmare, FDA nu reglementează standardele de producție. Profesioniștii din domeniul sănătății bucale ar trebui să aibă propria lor pereche de mănuși utilitare care se potrivesc bine.

Supramănușile utilitare sunt similare cu mănușile pentru manipularea alimentelor. Acestea pot fi purtate peste mănuși contaminate la examinare pentru a preveni contaminarea încrucișată atunci când medicii trebuie să manipuleze un articol în timpul îngrijirii pacientului (cum ar fi preluarea unei oglinzi de mână dintr-un sertar, de exemplu).

FĂ CEA MAI BUNĂ ALEGERE

Alegeți cea mai bună mănușă pentru sarcină medicală pe baza următoarelor considerații:

1. Sarcina medicală: Mănușile trebuie alese în funcție de procedura care trebuie efectuată (de exemplu, examinarea pacientului sau intervenția chirurgicală).

2. Material: Aceasta este în mare parte o chestiune de preferință a clinicianului și sunt disponibile atât mănuși din latex, cât și mănuși sintetice, cu preponderență din nitril.

3. Sensibilitatea pielii: atunci când alegeți mănuși, luați în considerare alergiile la latex sau nitril.

4. Dimensiune: ar trebui să alegeți dintr- o varietate de mărimi de mănuși disponibile, mărimea potrivită fiecăruia dintre membrii echipei.

5. Potrivire: o potrivire confortabilă este cea mai bună. Dacă sunt prea mari, mănușile pot împiedica dexteritatea și îndeplinirea sarcinilor. Dacă sunt prea mici, pot provoca disconfort și chiar risc de rupere.

6. Mănuși ambidextre sau specifice mâinii: Această alegere se bazează pe preferința clinicianului, luând în considerare și durata procedurii.

7. Senzație tactilă: Sensibilitatea nu trebuie redusă semnificativ; luați în considerare aderența, grosimea mănușilor și dacă materialul va fi alunecos atunci când este umed.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A MĂNUȘILOR

Mâinile sunt principala cale de transmitere a bolii. Igiena mâinilor este modalitatea cea mai eficientă de a preveni răspândirea infecției, de aceea trebuie făcută întotdeauna înainte de a purta mănuși. Spălarea de rutină a mâinilor cu săpun și apă caldă a mâinilor, utilizarea unui dezinfectant pentru mâini de bună calitate sau antisepsia chirurgicală a mâinilor sunt toate parte de bază a igienei mâinilor.

Profesioniștii din domeniul sănătății bucale implicați în îngrijirea pacientului trebuie să fie capabili să îndeplinească această sarcină corect și la momentul potrivit. Folosirea mănușilor nu înlocuiește niciodată nevoia de igienizare corectă a mâinilor.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă următorii pași pentru a purta mănuși.

După ce scoateți o mănușă din cutia originală, atingeți doar o suprafață restrânsă a mănușii corespunzătoare încheieturii mâinii de la marginea superioară a manșetei (A). Puneți mănușa. Luați a doua mănușă cu mâna goală și atingeți doar o suprafață restrânsă a mănușii corespunzătoare încheieturii (B). Pentru a evita atingerea pielii antebrațului cu mâna înmănușată, răsuciți suprafața exterioară a mănușii de îmbrăcat pe degetele îndoite ale mâinii înmănușate, facilitând astfel punerea mănușii pe mâna a doua (C). Odată asociate cu mănuși, mâinile nu trebuie să atingă nimic care nu este definit de indicațiile și condițiile de utilizare a mănușilor.

Utilizarea în siguranță a mănușilor include o tehnică adecvată atunci când purtați și scoateți mănuși (Figura 1 și Figura 2).

Mănușile sunt ultimul element al echipamentului personal de protecție îmbrăcat înainte de tratamentul pacientului, iar îndepărtarea lor urmează o secvență specifică.

Dacă oricare dintre acești pași nu sunt urmați corect, există un risc mare de transmitere a bolilor infecțioase. Mănușile nu trebuie niciodată refolosite.

În timpul tratamentului, un clinician trebuie să lase ocazional un pacient pentru a prelua un instrument sau un dispozitiv. Dacă mănușile nu sunt îndepărtate, poate apărea contaminarea încrucișată la atingerea altor suprafețe sau obiecte. Îndepărtarea doar a unei mănuși înseamnă că agenții patogeni de pe acea mână se pot transfera în articole curate. Cele mai bune opțiuni sunt să folosiți o mănușă de acoperire sau să îndepărtați ambele mănuși, să efectuați igiena mâinilor și apoi să recuperați articolul.

Pielea sănătoasă, intactă este cea mai bună apărare împotriva transmiterii agenților patogeni și a bolilor infecțioase. Selectarea și utilizarea cremelor hidratante adecvate de calitate medicală și a altor produse pentru igiena mâinilor sunt garantate. În efortul de a preveni uscăciunea și dermatita de contact cauzate de igiena frecventă a mâinilor, clinicienii aplică adesea loțiuni. Totuși, loțiunile pe bază de produse petroliere pot împiedica eficacitatea mănușilor din latex. Prin urmare, profesioniștii din domeniul sănătății orale ar trebui să ia în considerare utilizarea numai a loțiunilor pe bază de apă în timpul zilei de lucru sau utilizarea de mănuși din nitril .

Organizația Mondială a Sănătății recomandă următorii pași pentru scoaterea mănușilor. Ciupiți o mănușă la nivelul încheieturii mâinii pentru a o îndepărta (A) fără a atinge pielea antebrațului și îndepărtați-o de pe mână, permițând astfel mănușii să se întoarcă pe dos. Țineți mănușa îndepărtată în mâna înmănușată și glisați degetele mâinii fără mănuși înăuntru între mănușă și încheietura mâinii (B). Scoateți a doua mănușă rulând-o în jos cu mâna și pliați-o în prima mănușă. Aruncați mănușile scoase (C).

Se pot dezvolta afecțiuni adverse ale pielii din cauza folosirii mănușilor, a expunerii la substanțe chimice și a igienei repetate a mâinilor. Alergiile și sensibilitățile legate de mănuși trebuie evaluate de un alergolog sau dermatolog pentru a identifica cauza și a direcționa un curs de tratament.

Unghiile lungi și bijuteriile pentru mâini pot interfera cu alegerea corectă a mănușilor, pot cauza dificultăți la îmbrăcare și pot crea rupturi sau perforații. Unghiile artificiale nu sunt recomandate, deoarece acestea au fost legate de focare de infecții bacteriene. Vârfurile unghiilor naturale trebuie păstrate mai puțin de ¼ cm lungime.

În timp ce perioada de valabilitate variază în funcție de tipul de mănuși și de producător, mănușile depozitate în zone cu umiditate, lumină sau căldură considerabile sunt susceptibile să se degradeze mai repede decât cele depozitate în medii mai favorabile.

CONCLUZIE

Mănușile sunt o componentă critică a echipamentului personal de protecție, necesar pentru protecția împotriva agenților patogeni transmisi prin sânge și a expunerii la alte microorganisme dăunătoare. Igiena adecvată a mâinilor, împreună cu utilizarea corectă a mănușilor, va reduce dramatic probabilitatea transmiterii infecțioase atât pentru practicieni, cât și pentru pacienți. Membrii echipei stomatologice trebuie să aibă o înțelegere clară a utilizării adecvate a mănușilor pentru a avea încredere că oferă îngrijiri sigure și eficiente.

PRINCIPIILE-CHEIE

• Cunoașterea modului de igiena adecvată a mâinilor, alegerea mănușilor potrivite și respectarea protocoalelor recomandate pentru utilizarea mănușilor va ajuta la menținerea în siguranță a clinicienilor și a pacienților.

• Folosirea mănușilor este un element cheie al echipamentului de protecție personală impus de Administrația federală pentru securitate și sănătate în muncă.

• Deși eficacitatea mănușilor în reducerea transmiterii patogenilor transmisi prin sânge a fost bine stabilită, acestea nu oferă protecție 100%. Astfel, efectuarea igienei mâinilor după îndepărtarea mănușilor este imperativă.

• Integritatea mănușilor scade în timp, incidența eșecului crescând între 30 de minute și trei ore de utilizare clinică.

• Schimbarea mănușilor în timpul procedurilor mai lungi va reduce riscul de transmitere prin contact.

• Mănușile pot fi fie ambidextre (se potrivesc ambelor mâini), fie sunt specifice mâinii drepte și stângi.

• Mănușile specifice mâinii oferă de obicei o potrivire și un confort mai bune, reducând în același timp efortul mâinii și încheieturii.

• Mănușile utilitare tip menaj, rezistente la substanțe chimice și la perforare trebuie purtate atunci când se prelucrează instrumente contaminate și se efectuează sarcini de menaj (de exemplu, curățare și dezinfectare) și alte sarcini care implică substanțe chimice.

REFERINȚE

