În Europa, viermele vestic a fost semnalat pentru prima dată în anul 1992, iar de atunci și-a extins constant arealul. În România, apariția sa a fost confirmată în 1996, în județul Arad, de unde s-a răspândit treptat în majoritatea zonelor cultivatoare de porumb.

Cum recunoaștem viermele vestic al rădăcinilor de porumb

Identificarea corectă a dăunătorului este esențială pentru alegerea momentului optim de intervenție. Viermele vestic prezintă mai multe stadii de dezvoltare, fiecare cu particularitățile sale.

Adultul are corpul de culoare galben-verzui și prezintă dimorfism sexual evident. Femela are o lungime cuprinsă între 4 și 6,8 mm și se recunoaște prin cele trei benzi longitudinale de pe elitre, care uneori se pot contopi. Antenele reprezintă aproximativ trei sferturi din lungimea corpului, iar abdomenul este ascuțit la extremitate.

Masculul este ușor mai mic, având între 4,4 și 6,6 mm, cu antene mai lungi decât corpul. Elitrele sunt mai închise la culoare în jumătatea anterioară, iar abdomenul este rotunjit la capăt.

Ouăle sunt mici, de culoare galbuie, cu formă ovală. Larva este subțire, albicioasă, cu capul negru și poate ajunge la maturitate la o lungime de aproximativ 13 mm. Acesta este stadiul care produce cele mai mari pagube culturii de porumb.

Biologia și ciclul de viață al dăunătorului

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb are o singură generație pe an și iernează în stadiul de ou, în sol. Ouăle pot fi găsite în pământ din luna iulie până în luna iunie a anului următor, ceea ce explică dificultatea controlului acestui dăunător.

Eclozarea începe, de regulă, la mijlocul lunii mai și se poate prelungi până la începutul lunii august, în funcție de condițiile climatice. Larvele nou-apărute se deplasează în sol, uneori pe distanțe de până la 0,5 metri, în căutarea rădăcinilor de porumb. Dacă nu găsesc plante gazdă, acestea mor.

Solurile compacte nu sunt favorabile larvelor, în timp ce umiditatea ridicată le asigură o rată mare de supraviețuire. Pe măsură ce se apropie de maturitate, larvele migrează spre stratul superficial al solului, unde se transformă în pupă.

Adulții apar în culturile de porumb din luna iunie și pot fi observați până în octombrie, cu un vârf al populației în perioada de înflorire a porumbului.

Plante atacate și modul de dăunare

Viermele vestic atacă porumbul atât în stadiul de larvă, cât și ca adult, însă cele mai mari pagube sunt produse de larve. Acestea se hrănesc cu rădăcinile plantelor, distrugând perisorii absorbanți și țesuturile interne ale rădăcinilor mai groase.

Plantele atacate prezintă un sistem radicular slab dezvoltat, ceea ce le face vulnerabile la cădere sub acțiunea vântului și a ploilor. În multe cazuri apare așa-numitul simptom de „gât de lebădă”, când planta se curbează în încercarea de a se redresa. Deși unele plante pot emite rădăcini adventive și își pot reveni parțial, producția este serios afectată.

Rănile produse de larve reprezintă și porți de intrare pentru agenți patogeni, precum ciupercile din genul Fusarium, ceea ce agravează starea plantelor.

Adulții se hrănesc inițial cu frunzele, lăsând urme alungite, albicioase. În perioada de înflorire, aceștia consumă polen și mătase, afectând fecundarea. Ulterior, pot migra către alte culturi sau plante gazdă, precum unele specii de cucurbitacee, producând pagube și în legumicultură.

Monitorizarea – primul pas în combatere

Monitorizarea populațiilor de larve și adulți este esențială pentru stabilirea momentului optim de intervenție. În acest scop se folosesc capcane galbene adezive, feromoni sexuali și plante atractante. Rezultatele monitorizării ajută la evaluarea densității dăunătorului și la alegerea strategiei de combatere cu insecticide agricole.

Prevenirea atacului și reducerea riscului de infestare

Una dintre cele mai eficiente metode de prevenire este evitarea monoculturii. Rotirea culturilor, cu revenirea porumbului pe aceeași solă după minimum patru ani, reduce semnificativ populația viermelui vestic.

Lucrările solului au și ele un rol important. Arăturile adânci efectuate toamna și pregătirea corespunzătoare a patului germinativ primăvara pot distruge o parte din ouă. Fertilizarea echilibrată contribuie la dezvoltarea unui sistem radicular mai puternic, capabil să suporte mai bine un atac moderat.

Combaterea viermelui vestic cu insecticide agricole

Atunci când populația dăunătorului depășește pragul economic de dăunare, combaterea chimică devine necesară. Pentru adulți, se aplică tratamente cu insecticide agricole omologate, în funcție de recomandările specialiștilor și de rezultatele monitorizării.

În cazul larvelor, tratamentele se aplică la sol, fie în momentul semănatului, fie odată cu prima prașilă sau în vegetație. Alegerea produsului potrivit și respectarea modului de aplicare sunt esențiale pentru eficiența tratamentului.

Unde găsești produse și informații utile

Pentru fermierii care caută soluții eficiente, fitofarmacia Botaniștii este un magazin unde se găsesc erbicide, insecticide, fungicide și alte produse pentru protecția plantelor, adaptate diferitelor tipuri de culturi și probleme fitosanitare.

În plus, Botaniștii pun la dispoziție și un blog informativ, unde sunt publicate articole despre insectele dăunătoare. Acolo se explică, pe înțelesul tuturor, cum pot fi identificați dăunătorii, ce tip de insecticid este recomandat și cum trebuie aplicat corect pentru a obține rezultate bune, fără riscuri inutile.

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb reprezintă o amenințare reală pentru culturile de porumb din România. Cunoașterea biologiei dăunătorului, monitorizarea atentă și aplicarea măsurilor corecte de prevenție și combatere sunt esențiale pentru limitarea pagubelor.

Folosirea responsabilă de insecticide agricole, alături de rotația culturilor și lucrările corecte ale solului, poate face diferența între o cultură compromisă și una productivă. Iar accesul la produse de calitate și informații corecte, precum cele oferite de fitofarmacia Botaniștii, este un sprijin real pentru orice fermier.

