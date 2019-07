Alașkert – FCSB

Oficialul vicecampioanei României consideră că echipa se confruntă cu prea multe probleme în ultima vreme.

“Adversarii noștri nu sunt cei de la Alașkert. Cei mai periculoși adversari, adică. Primul adversar e faptul că jucăm mereu în deplasare. Imaginați-vă că ieri am ajuns la 3.00 dimineață în bază, iar azi plecăm în Armenia și vedeți ce se întâmplă.

Trebuia să plecăm la 9:00, dar am fost anunțați că vom pleca la 11:00, 11:30. Probabil că până la urmă vom pleca la 14:00! Nu trebuie să ne lamentăm, dar oboseala mentală e un factor important pentru că imediat se transformă în oboseală fizică”, a declarat, ieri, MM Stoica, pe Aeroportul Henri Coandă.

Au plătit 100.000 € pe charter

“Nu suntem calificați! Am văzut că Alașkert joacă într-o baza frumoasă, teren în dreapta, teren în spatele porții… La Orhei am jucat pe un teren lângă, care era un teren de baschet părăsit. Pe noi ne costă 100.000 de euro charterul, care pleacă cu întârziere, una pe care n-o știe nimeni. Nu ni se pare că suntem respectați, dacă ajungem să jucăm pe asemenea stadioane!”, a mai afirmat MM Stoica.

Antrenorul FCSB, Bogdan Andone, a caracterizat-o pe Alaşkert, ca fiind o echipă disciplinată tactic.

„Am văzut adversara în meciul cu formaţia din Macedonia. Este o echipă cu jucători de calitate, ofensivă, disciplinată tactic. O echipă care are o filozofie de joc, o echipă bună. Mâine trebuie să fim organizaţi foarte bine defensiv, să anihilăm jucătorii echipei adverse, iar pe faza ofensivă, prin traseele noastră de joc, să ne creăm ocazii de gol şi să marcăm ca să putem câştiga jocul”, a afirmat tehnicianul.

Bogdan Andone va încerca să folosească joi cea mai bună formă de echipă.

„În filozofia mea nu există niciodată ideea de ‘mai buni’ sau ‘mai puţin buni’, suntem un grup de 18-20 de jucători, în afară de cei accidentaţi, şi am spus tot timpul că trebuie să facem alegerile cele mai bune pentru meciul respectiv.

La fel şi mâine seară, vom încerca să alegem cei mai în formă jucători, cei mai odihniţi, care pot da sută la sută, şi să aliniem cea mai bună echipă posibilă. Suntem pregătiţi pentru acest joc, este un joc foarte important pentru noi ca şi echipă. Avem timp până mâine să ne pregătim sută la sută mental şi fizic ca să facem un rezultat bun”, a mai spus Andone.



Dacă va trece de Alașkert (Armenia), FCSB o va întâlni pe învingătoarea dintre Mlada Boreslav (Cehia) și Ordabasy Shymkent (Kazahstan).



