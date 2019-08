De Mihai Toma,

Genunchiul stâng franjuri

În minutul 18 al meciului câştigat de naţionala României cu 2-1, atacantul Ionel Ganea a avut o intrare criminală asupra tânărului stoper. Kennedy a fost scos pe targă, iar verdictul medicilor era crunt: ruptură de ligamente la genunchiul stâng.

4 ani de chin și de operații

După patru ani de chin și 7 operații, perioadă în care clubul scoţian i-a plătit însă salariul, Kennedy revenea pe teren în 2008.

Dar a venit încă un ghinion. În toamnă, Kennedy a aterizat prost, după un duel aerian în meciul cu Șahtior din Liga Campionilor. John suferea leziuni la meniscul lateral, la acelaşi genunchi distrus de intervenţia lui Ganea,

Altă operație, alte tentative de a se întoarce (împrumut la gruparea engleză Norwich).

13 noiembrie 2009, ziua retragerii

S-a întors la Celtic în decembrie 2008, după o altă accidentare, la acelaşi genunchi. Iar pe 13 noiembrie 2009, la 26 de ani, Kennedy a fost nevoit să se retragă.



La finalul carierei de fotbalist, în CV-ul lui John Kennedy au rămas 45 de apariţii în tricoul lui Celtic, pe parcursul a 10 ani, şi un singur gol marcat. Plus o apariţie în tricoul naţionalei Scoţiei.

A vrut să-l dea în judecată pe ”Ganez”

Kennedy a declarat ulterior că ar fi vrut să-l dea în judecata pe român, însă nu a mai făcut-o fiindcă a revenit în activitate. Kennedy a fost indisponibil trei ani în urma accidentării din 2004, dar a revenit în 2007, ba și și prelungit cu trei sezoane contractul cu Celtic. ”Nu-i port pică lui Ganea”, spunea atunci scoțianul.

”Nu-i port rancchiună”

”Au fost ore groaznice după accidentare. Părinții mei, Anne-Marie (n.r. fiica lui Jimmy Delaney) și John, fratele Ryan – au fost șocați când au văzut imaginile. Iar eu am știut repede că e o accidentare gravă. Am fost devastat. Apoi, stiam că va fi o sarcină grea să revin” – John Kennedy, pentru ”The Sun”, în 2017

”Ganea? Nu țin ranchiună, nu țin necazurile din trecut, privesc înainte. Probabil că soarta l-a lovit mai mult pe el decât pe mine. Eu mi-am văzut doar treaba mea. Eram disperat să mă întorc și să mă fac bine pentru familia mea”

”Dacă am o provocare, atunci mă ridic în fața ei. Așa am fost crescut și e modul în care am tratat lucrurile de atunci”

Depresie, apoi antrenorat

După ce s-a retras, Kennedy, azi 35 de ani, a trecut printr-o depresie, însă a depășit toate problemele studiind pentru a se desăvârși ca antrenor. Iar clubul a fost cel care l-a ajutat imens.

”Celtic a arătat ce club mare este prin modul în care a stat lângă mine”

L-a pus scouter, apoi tehnician la echipa U19.

A cucerit trofee cu juniorii, două cupe și un titlu.

Între 2014 și 2019, Kennedy a fost antrenor al echipe de rezerve a clubului, lucrând cu Rory Deila și Brendan Rodgers, iar din acest an a fost promovat ca secund al lui Neil Lennon la prima echipă.

Rodgers a vrut să-l ia cu el pe Kennedy la Leicester, însă John a preferat să rămână la Celtic.

”Cu siguranță, John va fi viitorul manager al lui Celtic. Și momentul nu e departe” – presa scoțiană

În plus, John face parte din Consiliul de Administrație al organizațiilor caritabile Football Aid și Dreammaker care ajută sportivii care au trecut prin situații similare cu ale lui.

Azi vine la Cluj-Napoca, în România, pentru meciul cu CFR Cluj, din Liga Campionilor.

Neil Lennon (stânga) și cei doi ”secunzi”, Kennedy și fostul internațional irlandez Damien Duff

De-a lungul timpului, am încercat să vorbim cu Kennedy, însă, de fiecare dată, fostul fotbalist a refuzat elegant.

Traumele se trăiesc, nu se vorbesc. Din păcate.



