Așa va fi recuperarea Cristinei Neagu! Programul celei mai valoroase handbaliste în următoarele cinci luni și jumătate e infernal

Cristina Neagu, 30 de ani, de trei ori cea mai bună handbalistă a lumii, a fost operată ieri, la ligamentele încrucișate ale genunchiului drept, în Belgia, la clinica doctorului Marc Martens, 78 de ani. Echipa profesorul ortoped a operat-o pe Cris la Anvers şi în 2013, la genunchiul stâng.

Franța. Campionatul European de handbal. În minutul 52 al meciului România – Ungaria, la scorul 26-27, Cristinei Neagu – nouă goluri până în acel moment – îi „fuge” genunchiul drept. Începe să plângă și urlă de durere. E scoasă pe targă de pe teren şi transportată de urgență la spital.

Diagnosticul a fost ligament încrucişat anterior rupt, șase luni de pauză! Dar recuperarea poate fi mai rapidă, în funcție de organism și de progresul intervenției chirurgicale. Cristina a fost operată ieri la genunchi, în Belgia, iar vedeta celor de la CSM București trebuie să urmeze un program de pregătire extrem de riguros, care se întinde pe mai multe etape. Profesorul italian Pier Paolo Mariani, care a operat mii de fotbaliști și care este renumit pentru astfel de intervenții, știe exact cum va decurge recuperarea unui sportiv.

Libertatea vă prezintă în detaliu acest proces.

În această perioadă, majoritatea timpului o să stea în pat, dar trebuie să-și pună de cel puțin o dată pe zi, timp de 15-20 de minute, o pungă de gheață pe picior pentru a reduce în mod natural inflamația genunchiului. Vestea bună e că nu trebuie să mai ia antibiotice. În fiecare zi va avea parte și de exerciții de stimulare electrică a mușchiului, pentru ca acesta să nu se atrofieze.

Urmează să-i fie scoase firele de la operație și să fie făcută prima examinare atentă a piciorului. Atunci va avea loc primul control amănunțit, i se va face un RMN și i se va întocmi un nou dosar medical. Imediat după aceste proceduri va începe primele exerciții de mișcare a piciorului și primele ore de fizioterapie și kinetoterapie. Este momentul în care Cristina va putea să meargă, dar numai cu ajutorul cârjelor.

Cea mai bună handbalistă a lumii va renunța complet la cârje și va fi obligată de medici să calce în picior cu toată forța, chiar dacă simte dureri! Din acest moment va putea conduce și mașina, dacă e cazul. Dar va mai avea parte de un control amănunțit și i se vor modifica exercițiile pe care le are de făcut, la o intensitate superioară decât cele de până atunci. Va putea merge la înot pentru întărirea mușchilor.

Cristina va primi un nou dosar medical complet, dar și mai multe indicații pe care le are de făcut pentru continuarea recuperării la domiciliu, la București. În această perioadă va putea să înceapă și exercițiile ușoare pe bicicletă, dar și să le continue pe cele pe care le face deja de două luni. Se află la mijlocul perioadei de recuperare pentru reîntoarcerea pe teren!

Un medic specialist se va întâlni special cu Cristina pentru a vedea cum decurge recuperarea acesteia după operația rupturii de ligament încrucişat anterior. Va face un nou RMN detaliat, îi va fi stabilit un nou program de fizioterapie și i se vor modifica exercițiile de refacere pe care le are de executat în fiecare zi.

Din acest moment, Neagu va începe intensificarea exercițiilor în sala de forță și alergări ușoare pe terenul de antrenament, dar o activitate modestă din punctul de vedere al alergărilor. Nu va avea dreptul să participe la antrenamente la intensitate maximă alături de restul fetelor, programul ei în mare parte fiind cel din sală.

De obicei, pacientul se poate întoarce la practicarea normală a activității sale sportive după o perioadă de 5-6 luni după operație. Cristina a ajuns la ziua 120 de după ce-a fost tăiată'! Recuperarea poate fi mai rapidă, dar în funcție de organism și de cum decurge procesul de după intervenția chirurgicală. Va avea nevoie de alte două-trei săptămâni de pregătire, cot la cot cu colegele sale, înainte de a putea intra într-un meci oficial. Ceea ce ar putea însemna 1 iulie!

„Urmează un an 2019 greu, de luptă, în care va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni la nivelul obişnuit. Şi am să o fac, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru că la asta mă pricep cel mai bine: să revin şi mai puternică după momentele grele”

– Cristina Neagu, handbalistă