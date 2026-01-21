58% dintre români sunt siguri că merg la vot

În urma sondajului, 58,4% dintre persoanele intervievate au precizat că vor merge sigur la vot, în timp ce 22,4% dintre români au spus clar că nu vor merge să voteze.

„Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că sigur nu vor merge la vot și 10 sigur da vor merge la vot, 22,4% dintre români au ales 1, 1,3% au ales 2,1% au ales 3, 2% au ales 4, 3,5% au ales 5, 1,3% au ales 6, 1,9% au ales 7, 3,2% indică 8, 2,6% aleg 9 și 58,4% indică 10, 2,3% nu știu sau nu răspund la această întrebare”, arată INSCOP Research.

Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren

PSD și PNL au împreună aproape 32%

În ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile parlamentare, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, AUR ajunge la o intenție de vot de aproape 41%, după ce la sfârșitul anului scăzuse la 38%. PSD și PNL au împreună 31,7%, iar diferența dintre PNL și USR este tot mai mică.

– „40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

– 18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

– 13.5% cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

– 11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

– Pentru UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

– Pentru SENS – 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

– Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

– Pentru SOS România – 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

– 1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

– 2% își exprimă preferința pentru un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025)”, potrivit sondajului INSCOP.

Echilibru între partidele aflate la guvernare și cele aflate în opoziție

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, remarcă echilibrul dintre partidele aflate la guvernare și cele aflate în opoziție parlamentară.

„Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) și partidele din opoziția parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după reculul de la finalul anului trecut, când ajunsese la 38%. Totuși, analiza riguroasă a evoluției intenție de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidențiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile de la lună la lună fiind mici și rare. Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un statu-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”, a precizat Remus Ștefureac

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

