Donald Trump l-a răpit pe Maduro și cumva o bună parte dintre europeni (evident și români) au considerat că e ceva firesc, deși anterior luaseră democrația în brațe și o țineau atât de strâns încât mi-era frică să n-o sufoce. Ei bine, au reușit s-o facă praf. Au curs felicitările pentru operațiunea din Venezuela, au curs șampaniile victoriei împotriva dictatorului când a publicat președintele american poze cu președintele încătușat și video cu plimbarea acestuia prin New York într-o dubă cu ușile deschise – să-l vadă lumea învins.

Nicolas Maduro, cu ochii acoperiți și încătușat, la bordul unui avion: fotografia postată de Donald Trump
Nicolas Maduro, cu ochii acoperiți și încătușat, la bordul unui avion: fotografia postată de Donald Trump Foto: Thruth Social Donald Trump

Ce mai, lumea bună avea în sfârșit motivele să spere din nou că vin americanii buni și ne salvează de corupție și pe noi. Între timp regimul lui Maduro continuă cu oamenii lui, Machado i-a dat premiul Nobel lui Trump degeaba, s-au dezumflat niște piepturi și emoțiile alea bune s-au transformat în emoții din alea proaste.

Era doar o chestiune de timp până se va ajunge la situația Groenlanda, dar asta știa oricine n-a trăit într-o peșteră în ultimii doi ani. Și totuși, știrea a părut că ne-a luat pe toți prin surprindere (poate chiar am trăit cu toții într-o peșteră în ultimii doi ani).

UE e surprinsă, Europa toată e surprinsă, surprinși sunt și americanii, atât alegătorii lui Trump, cât și democrații, chiar și o parte dintre sponsorii săi. Și au început să curgă (dar doar după vreo 24 de ore) reacțiile.

UE s-a comportat ca o veritabilă Ballerina Cappuccina, o balerină cu o ceașcă de cappuccino în loc de cap, care a combinat eleganța cu absurditatea în câteva mesaje contradictorii din partea membrilor săi, sau chiar cu o liniște deplină, să nu supărăm aliatul.

Cred că de departe, cel mai absurd mesaj a fost cel postat de șefa diplomației, Kaja Kallas, care a spus că trebuie să ne concentrăm cu toții să strângem bani pentru și mai multe arme împotriva lui Putin, Groenlanda e ceva ce se va discuta în familia NATO, n-avem noi treabă cu asta.

Doamna Kallas este preocupată în prezent mai ales de ce face Rusia și China, în condițiile în care SUA intră cu bocancii în UE. Ceea ce nici n-ar trebui să ne mire, dacă ne amintim, anul trecut, șefa politicii externe a UE a demonstrat că e praf la istorie, când a spus cu ocazia paradei militare de la Beijing dedicată victoriei asupra fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial, că este „o noutate” pentru ea faptul că China și Rusia s-au numărat printre învingătorii care au învins nazismul și fascismul. Ura față de Rusia și China e atât de mare încât nici nu mai contează istoria.

Între timp Donald Trump – acest Bombardino Crocodilo, un hibrid suprarealist între un cap de crocodil și un corp de avion bombardier din Al Doilea Război Mondial, cunoscut pentru haosul provocat și pentru că aruncă bombe haotic, își vede de agendă, nu stă la discuții, nu negociază și nu ia prizonieri.

Donald Trump a postat, pe propria rețea de socializare, o fotografie în care el apare în timp ce înfige un steag în pământ, alături de un panou pe care scrie „Groenlanda, teritoriu al Statelor Unite, începând cu 2026”.

UE și Donald Trump. Suntem toți în povestea Ballerina Cappuccina, mi mi mi și Bombardino Crocodilo. Nu mai ieșim din ea

În fotografia generată cu inteligență artificială mai apar vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Apoi, președintele american a publicat mesaje sensibile, în care Emmanuel Macron i-ar fi scris președintelui american: „Prietene, suntem complet aliniați pe Siria. Putem face lucruri mari în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”.

Nu l-a scutit nici pe Rutte, căruia i-a mulțumit: „Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda”, a mai scris Trump pe Truth Social. „Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, în Elveția. Așa cum am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu mai există cale de întoarcere – toată lumea este de acord cu asta!”, a scris el.

România adoptă poziția ghiocelului, nu se bagă în discuțiile despre Groenlanda, iar Nicușor Dan nici măcar nu merge la Davos, suntem SAFE, în cazul în care se discută ceva major sau se iau decizii, noi n-am știut, că n-am fost acolo (Dragoș Pîslaru și Oana Țoiu nu pot lua decizii în locul președintelui). Mișcarea mi se pare genială.

De altfel, nici n-am avea cum să ținem partea Groenlandei, spre exemplu, politicianul groenlandez Tillie Martinussen a ieșit să spună: „Nu prețuim prea mult banii, buzele Kardashian sau sânii falși”. Doar că, după asta a spus că Groenlanda nu vrea să renunțe la educația și sănătatea gratuită – iar subiectul acesta, se știe, e o greșeală majoră, întrebați-l pe Ilie Bolojan.

Groenlanda 1

Nu cred că o așteaptă o carieră impresionantă cu sau fără Donald Trump, UE e și ea preocupată să lupte cu stânga și cu comuniștii, iar în România deja de un an luptăm pentru dreptul bolnavilor cronici de a nu se îmbogăți și dreptul copiilor de a merge flămânzi și eventual analfabeți la culcare.

