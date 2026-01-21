Temperaturi deosebit de scăzute în nord, centru și sud-est

„Pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie) vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa, în general, între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei. Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei. Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40-50 km/h”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Cod galben de ger în 13 județe

Totodată, meteorologii ANM au emis o avertizare de tip cod galben de ger în 13 județe, în intervalul 21 ianuarie, ora 20.00 – 22 ianuarie, ora 10.00.

„În Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei, vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei”, au arătat specialiștii ANM.

Harta județelor afectate de codul galben de fenomene meteo extreme între 21 și 23 ianuarie 2026. Sursa foto: ANM.

Vremea în București, prognoza meteo specială ANM

În perioada 21-22 ianuarie 2026, în București, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, însă în orele amiezii, valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale. Cerul va avea înnorări, iar îndeosebi din a doua parte a nopții vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -3…-2 grade.

În perioada 22-23 ianuarie 2026, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla, în general, slab. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă de -1-0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. În intervalul 21 ianuarie, ora 10 – 23 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează precipitații mixte și depuneri de polei.

