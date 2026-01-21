Ce înseamnă expresia „jurământul lui Hannibal”

Cine a fost Hannibal Barca

Hannibal Barca a fost unul dintre cei mai mari comandanți militari ai Antichității și a fost considerat cel mai cunoscut adversar al Romei. El s-a născut în anul 247 î.Hr., la Cartagina, un puternic oraș-stat din nordul Africii, în zona Tunisiei de astăzi, oraș care domina comerțul din zonă și rivaliza direct cu Roma pentru supremație.

Hannibal provenea dintr-o familie de elită militară, tatăl său, Hamilcar Barca, fusese un general cartaginez strălucit în Primul Război Punic și un dușman neînfricat al romanilor.

După moartea lui Hamilcar și apoi a cumnatului său Hasdrubal, Hannibal a preluat comanda armatei cartagineze din Spania, la doar 25-26 de ani. Era deja un lider carismatic, extrem de inteligent, cunoscător al tacticilor de luptă. Vorbea mai multe limbi, își împărțea greutățile cu trupele sale și inspira o loialitate rar întâlnită. În anul 218 î.Hr., el a declanșat al Doilea Război Punic, atacând aliatul Romei, orașul Saguntum. Acesta ar fi fost primul moment legat de celebrul „jurământ al lui Hannibal” – un jurământ pe care acesta l-ar fi făcut în copilărie alături de tatăl său.

Cea mai cunoscută faptă a lui Hannibal rămâne traversarea Alpilor cu armata sa, inclusiv cu elefanți de război, un act considerat aproape imposibil la vremea respectivă.

În ciuda pierderilor uriașe cauzate de frig, foamete și atacurile triburilor locale, el a reușit să ajungă în Italia, luând Roma complet prin surprindere. A urmat o serie de victorii spectaculoase împotriva armatelor romane, culminând cu bătălia de la Cannae, unde Hannibal a aplicat una dintre cele mai strălucite manevre tactice din istoria militară, încercuind și distrugând o armată romană mult superioară numeric.

Cu toate acestea, Hannibal nu a reușit niciodată să cucerească Roma. În cele din urmă, romanii au dus lupta în Africa, iar Hannibal a fost rechemat pentru a apăra patria. În anul 202 î.Hr., a fost învins de Scipio Africanul în bătălia de la Zama, marcând sfârșitul ambițiilor militare cartagineze.

După război, Hannibal a încercat să reformeze statul cartaginez, dar presiunea constantă a Romei l-a forțat să trăiască în exil. A continuat să îi ajute pe dușmanii Romei, demonstrând că celebrul său jurământ din copilărie nu fusese uitat niciodată. Urmărit neîncetat de romani, s-a refugiat dintr-un regat în altul, până când, în jurul anului 183 î.Hr., pentru a nu cădea prizonier, s-a sinucis, potrivit legendei, otrăvindu-se, arată Wikipedia.org.

Care a fost jurământul lui Hannibal

Povestea jurământului lui Hannibal este una dintre cele mai cunoscute povești ale Antichității. Ea a fost relatată de istorici greci și romani, în special Polybios și Titus Livius, care îi oferă o formă mai amplă, mai dramatică și mai încărcată de sens.

După încheierea Primului Război Punic, Cartagina fusese înfrântă de Roma și obligată să accepte condiții grele. În acest context, Hamilcar Barca, tatăl lui Hannibal, devenise întruchiparea resentimentului cartaginez față de Roma. El nu vedea pacea ca pe o împăcare reală, ci ca pe un armistițiu forțat, temporar, care trebuia într-o zi răzbunat. Pentru Hamilcar, conflictul cu Roma nu era doar politic sau militar, ci o datorie față de Cartagina și față de onoarea pierdută.

Potrivit legendei, înainte de a pleca în Spania pentru a construi o nouă bază de putere cartagineză, când Hannibal avea aproximativ nouă ani, copilul l-a rugat pe tatăl său să îl ia cu el. Hamilcar a acceptat, dar i-a cerut mai întâi să facă un jurământ solemn.

Hannibal a fost dus la un altar al zeilor. După sacrificarea unui taur, Hamilcar şi-a pus fiul să-şi bage mâinile în vasul cu sângele animalului să jure că va fi „dușman etern” al Romei.

În lumea antică, jurământul depus în fața zeilor avea valoare absolută, iar încălcarea lui atrăgea nu doar rușinea, ci se credea că și pedeapsa divină.

Formulările exacte ale jurământului diferă de la un autor la altul, dar sensul lor rămâne oarecum același. Unele surse spun că Hannibal a jurat „să nu fie niciodată prieten al romanilor”, o expresie care însemna refuzul oricărei alianțe, oricărei păci sau colaborări. Alte variante sunt și mai radicale, afirmând că el a jurat „ură veșnică Romei” sau că va fi „dușmanul Romei până la moarte”. În unele relatări, jurământul nu este doar negativ, adică refuzul prieteniei, ci și activ, implicând obligația de a lupta împotriva Romei ori de câte ori va avea ocazia.

Acest episod a rămas cunoscut în istorie sub numele de „jurământul lui Hannibal” și a devenit simbolul unei ostilități neînduplecate, al unei hotărâri asumate încă din copilărie și respectate fără ezitare până la capăt.

De-a lungul timpului, romanii înșiși au contribuit la consolidarea legendei jurământului. Pentru ei, Hannibal nu era doar un general genial, ci un adversar animat de o ură incredibilă, un om care întruchipa pericolul absolut. Ideea că această ostilitate fusese jurată încă din copilărie făcea ca lupta sa împotriva Romei să pară inevitabilă, predestinată.

Istoricii antici subliniază că Hannibal însuși, ajuns adult, făcea adesea referire la acest jurământ ca la o obligație sacră.

Ce înseamnă expresia „jurământul lui Hannibal”

Expresia ”jurământul lui Hannibal” este una cunoscută și utilizată astăzi în multe zone din lume, ea având la bază fapte istorice cunoscute.

Pe această temă s-au scris cărți și în zilele noastre. „Hannibals Oath: The Life and Wars of Romes Greatest Enemy” de John Prevas („Jurământul lui Hannibal: viața și războaiele celui mai mare dușman al Romei”) este o biografie modernă cunoscută despre viața și războaiele lui Hannibal.

În sens figurat, expresia „jurământul lui Hannibal” a ajuns să desemneze o hotărâre definitivă, asumată fără rezerve, o opoziție care nu admite reconcilierea.

Ea evocă nu doar ura, ci și fidelitatea extremă față de o promisiune, chiar atunci când aceasta implică sacrificiu, suferință și, în cele din urmă, autodistrugere.

Povestea jurământului rămâne, astfel, una despre puterea cuvântului rostit, despre educația cumva radicală și despre felul în care o promisiune făcută în copilărie poate modela destinul unui om și cursul istoriei.

Potrivit DEX.ro, jurămîntul lui Hannibal înseamnă ”jurămînt de ură veșnică împotriva romanilor, pe care Hannibal, silit de tatăl său Hamilcar, l-a depus în fața altarului, la vîrsta de 9 ani. Desemnează o obligație sfîntă ce nu trebuie uitată toată viața. „Și jură feciorul astfel/ Cum jurat-a Hannibal/””.

