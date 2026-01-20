De ce e important în ce fel de ulei prăjești peștele

Peștele prăjit este apreciat de foarte multe personae, atât pentru gustul său, cât și pentru textura crocantă. Atunci când prăjim peștele, alegerea uleiului nu este doar o chestiune de gust, ci și una de sănătate, mai ales că varianta prăjită nu este neapărat cea mai sănătoasă modalitate de a consuma peștele.

Punctul de fum

Fiecare ulei are un ”punct de fum”, adică temperatura la care începe să se descompună și să degaje substanțe toxice și compuși cu gust neplăcut.

Prăjirea peștelui presupune temperaturi relativ ridicate, iar dacă uleiul ales are un punct de fum scăzut, acesta se va degrada rapid, iar peștele poate avea chiar un gust de amar sau de ars.

De exemplu, uleiurile precum cel de măsline extra-virgin au un punct de fum mai scăzut comparativ cu uleiul de floarea-soarelui rafinat sau uleiul de rapiță, ceea ce le face mai potrivite pentru gătit la temperaturi moderate sau pentru sotare, dar nu neapărat pentru prăjirea în baie de ulei foarte fierbinte.

Gustul

Pe de altă parte, uleiul poate influența mai subtil sau chiar evident aroma peștelui. Unele uleiuri neutre, cum ar fi cel de floarea-soarelui sau de rapiță, nu alterează gustul natural al peștelui, în timp ce altele, cum ar fi uleiul de măsline extravirgin sau uleiul de susan, vor adăuga note distincte, uneori chiar dominând aroma delicată a peștelui.

Alegerea uleiului trebuie să fie în concordanță cu felul de pește și modul în care vrei să fie savurat, dacă vrei să păstrezi gustul pur al peștelui, un ulei neutru este ideal.

Crusta crocantă

Și nu în ultimul rând, uleiul influențează și modul în care se formează crusta pe pește. Uleiurile cu stabilitate bună la temperaturi ridicate permit obținerea unei cruste crocante, aurii, fără ardere. Un ulei care se arde ușor va produce un strat mai închis la culoare, iar peștele poate deveni greu și neplăcut la consum.

Ce ulei să folosești când prăjești pește

Există o mulțime de opțiuni atunci când vine vorba de alegerea unui ulei de gătit bun pentru pește. Dar există și câteva recomandări generale de urmat.

Uleiuri pentru sotarea peștelui în tigaie

Prăjirea ușoară în tigaie sau sotarea este una dintre cele mai populare metode de a prepara aproape orice pește și implică turnarea unei cantități mici de ulei într-o tigaie încinsă și gătirea rapidă a peștelui la foc mare.

Totuși, focul mare va strica multe uleiuri, iar când uleiul atinge punctul de fum, se va arde și poate deveni amar și chiar toxic. Este mult mai bine să folosiți un ulei cu un punct fum ridicat atunci când gătiți la temperaturi foarte ridicate.

Uleiul cu cel mai ridicat punct de afumare este uleiul de avocado, dar este destul de scump. Alternative mai accesibile sunt uleiul de rapiță, de floarea soarelui și, uneori, de porumb. Dacă preferați să folosiți ulei de măsline pentru sotare, asigurați-vă că este ulei de măsline ușor rafinat și nu extravirgin, pentru că acesta din urmă are unul dintre cele mai scăzute puncte de afumare.

Uleiuri pentru prăjirea peștelui în baie de ulei

Diferența dintre sotare și prăjirea în baie de ulei constă în cantitatea de ulei în care se gătește peștele. Sotarea înseamnă gătirea în ulei, astfel încât mai puțin de jumătate din pește să fie acoperită de ulei, în timp ce se gătește. Prăjirea în baie ulei de constă în scufundarea întregii bucăți de pește în ulei fierbinte.

Cele mai bune alegeri pentru prăjirea în baie de ulei sunt uleiurile cu puncte de afumare mai ridicate. Când vine vorba de prăjire, uleiurile neutre, cum ar fi cel de floarea soarelui, sunt ideale pentru preparatele în care nu doriți neapărat ca uleiul să dea multă aromă preparatului.

Și uleiul de arahide are unul dintre cele mai ridicate puncte de afumare și este excelent pentru prăjirea mâncării asiatice sau a oricărui preparate, dar luați în calcul că aroma sa va completa preparatul finit.

Uleiul de rapiță este o alegere bună deoarece are o aromă neutră și este ieftin, ceea ce este perfect pentru o utilizare în volum mare. Puteți folosi și un ulei de măsline rafinat (nu extravirgin) pentru prăjit, dar rețineți că nu va face mâncarea prăjită mai sănătoasă.

Uleiuri pentru pește la cuptor

Când pregătim peștele la cuptor, rolul uleiului este puțin diferit față de prăjire sau sotare. Uleiul are aici funcția de a proteja suprafața peștelui, pentru a preveni lipirea, de a favoriza rumenirea uniformă și de a adăuga aromă, fără a necesita temperaturi foarte ridicate.

Uleiul extravirgin de măsline este foarte potrivit pentru pește la cuptor, fiind unul sănătos, care aduce aromă și suplețe, fără a se descompune la căldura moderată a cuptorului.

Uleiul de rapiță, neutru este ideal atunci când dorim să evidențiem condimentele și ierburile folosite. În cantități moderate, uleiul de susan poate fi folosit pentru un plus de aromă, dar trebuie aplicat mai degrabă la final sau în marinade. Untul clarificat poate fi, de asemenea, o opțiune pentru cuptor, având un punct de fum ridicat și adăugând o aromă bogată.

Uleiuri pentru marinade de pește

Când vine vorba de o marinadă, uleiul de măsline extravirgin este perfect deoarece va rămâne lichid în frigider. Și pentru că marinada va pătrunde în pește, cu cât uleiul este mai sănătos, cu atât este mai bine pentru sănătate.

Uleiurile speciale au un loc limitat în gătitul peștelui și fructelor de mare, dar sunt utile pentru anumite rețete. De exemplu, puteți folosi ulei de nucă în preparatele franțuzești sau ulei de susan în rețetele asiatice. Acestea sunt cel mai adesea folosite pentru a adăuga aromă și pot fi amestecate cu uleiul principal pe măsură ce începeți să gătiți. După ce ați terminat, stropiți ușor mâncarea cu uleiul special pentru un plus de aromă, arată site-ul thespruceeats.com.

Tipul de pește

Nu doar tipul de ulei este important atunci când alegem cum gătim, ci este bine să ținem cont și de tipul de pește pe care îl gătim.

Unele tipuri de pește sunt în mod natural grase, cum ar fi somonul sau macroul, așa că trebuie să folosiți doar cantitatea de ulei necesară pentru a-l împiedica să se lipească. De asemenea, dacă gătiți fileuri delicate, trebuie să folosiți și uleiul cu moderație, altfel peștele se va destrăma în timpul gătirii.

Ce beneficii are consumul de pește

Peştele este cel mai sănătos tip de carne, fiind bogat în proteine de calitate, vitamine şi acizi graşi Omega 3, esenţiali pentru menţinerea sănătăţii creierului, dar nu numai. Specialiştii recomandă să mâncăm 1-2 porţii de peşte pe săptămână pentru a beneficia de efectele sale pozitive.

Somonul, macroul, păstrăvul, sardinele, scrumbia de Dunăre sunt doar câteva dintre sortimentele sănătoase de peşte pe care ar trebui să le includem mai des în regimul alimentar.



Sănătatea creierului. Peştele este o sursă excelentă de acizi graşi Omega 3, iod, proteine, vitamine şi minerale preţioase, toate acestea contribuind la menţinerea sănătăţii creierului.



Sănătatea inimii.Tot acizii graşi Omega 3 sunt cei responsabili de acest efect benefic. Un studiu de amploare realizat pe 40.000 de persoane a arătat că un consum frecvent de peşte reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral şi infarct.



Ideal pentru gravide și copii. Substanţele nutritive din peşte sunt esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, încă din stadiu embrionar. Din acest motiv, gravidele şi femeile care alăptează sunt sfătuite să consume săptămânal 1-2 porţii de peşte.Trebuie evitate însă sortimentele de peşte cu conţinut ridicat de mercur, precum şi fructele de mare sau peştele crud.



Sursă de vitamina D. Peste 40% din populaţia lumii suferă de carenţă de vitamina D, iar o posibilă explicaţie poate fi şi consumul redus de peşte. Somonul şi heringul sunt sortimentele de peşte cu cel mai ridicat procent de vitamina D.

Sursă foto – Shutterstock.com

