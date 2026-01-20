„A venit momentul să-i mulțumim președintelui american Donald Trump pentru sprijinul său extraordinar acordat statului Israel și pentru bunăvoința sa și sunt convins că acționează cu intenții bune și pentru asistența sa importantă în returnarea ostaticilor și pentru disponibilitatea sa de a-și asuma responsabilitatea. Dar trebuie să-i explicăm și că planul său este dăunător pentru statul Israel și să-l anulăm”.

Asta a declarat ministrul Smotrich ieri, după ce, în weekend, Casa Albă anunțase structura și parțial componența Consiliul Păcii pentru Gaza – „cel mai mare și mai prestigios consiliu întrunit vreodată – oricând, oriunde”, conform spuselor întâistătătorului său, Donald J. Trump.

Studiez de trei zile structura acestui Consiliu al Păcii, e clar că am probleme cu priceperea. În mintea pe care mi-am setat-o astfel încât să pot înțelege mai bine lumea asta condusă de magnați imobiliari, se profilează ca un șantier, încă plin de moloz, al unui superb palat, în mijlocul căruia obediența constructorilor a plantat deja un tron magnific – Tronul lui Trump – și niște jilțuri de dregători.

Mai exact: la primul nivel – Donald Trump însuși, care prezidează (împărățește peste) Consiliul Păcii, alcătuit din șefi de stat. Tot ce vor decide aceștia (nu cunoaștem încă nici numărul, nici numele lor), prin vot, va fi supus aprobării celui de sus. Mandatele lor vor fi de trei ani, cu excepția celor care plătesc un „bilet de intrare” mai mare de un miliard de dolari din primul an. Sub Consiliul Păcii se află Consiliul Executiv, ce stabilește agenda Consiliului Păcii. Nu se specifică dacă membrii Executivului contribuie și ei cu bani. Câteva nume au fost date publicității: Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio, Tony Blair, Mark Rowan de la „Apollo Global Management”. (De ce nu Elon Musk? N-o fi avut mărunt). Sub Consiliul Executiv va funcționa Biroul Înaltului Reprezentant, coordonat de fostul ministru de externe bulgar, diplomatul Nikolai Mladenov. Sub Înaltul Reprezentant, cu misiunea de a-l sprijini, pare a exista încă un consiliu executiv, Consiliul Executiv pentru Gaza.

Pe lângă Fakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, și Ali al-Thawadi, consilierul principal al premierului din Qatarul, ar mai face parte, între alții, și generalul Hassan Rashad, directorul Serviciului General de Informații al Egiptului. În mod ciudat, sunt din nou enumerați aici Blair, Witkoff, Kushner și Maldenov însuși. În sfârșit, sub Consiliul Executiv pentru Gaza se află Comitetul Național pentru Administrarea Gazei, cel alcătuit din tehnocrați palestineni, dintre care doar „supraveghetorul” este deocamdată numit – inginerul Ali Abdel Hamid Shaath. Cam asta ar fi tot ce se poate pricepe deocamdată. (O informație de ultimă oră: invitat să facă parte din Consiliul Păcii, președintele Macron se mai codește).

De abia acum începe greul. Vreau să spun – greul pentru premierul Netanyahu. Va trebui să găsească cele mai subtile modalități de a se opune funcționării Consiliului Păcii, prefăcându-se că îl sprijină. Un prim comunicat ofuscat a emanat de sâmbătă de la Cabinetul său: nu a fost consultat în legătură cu componența Consiliului Păcii. Greu de crezut. Ieri, în fața Knesset-ului, Marele Bibi a declarat: „Avem o oarecare dispută cu prietenii noștri din Statele Unite, cu privire la componența consiliului consultativ care va însoți (sic!) procesele din Gaza”. Și a numit ce îl supără – prezența turcilor și a qatarezilor. Cu câteva ore mai înainte, ministrul Smotrich sintetizase sinistru: „Erdoğan este Sinwar, Qatar este Hamas, nu e nici o diferență”.

Prima problemă care trebuie rezolvată în Gaza (după cum prevede și Planul Trump) este dezarmarea Hamas și dezafectarea tunelurilor subterane de sute de kilometri. Și, pentru că planurile coaliției de extremă-dreapta a lui Netanyahu pentru Fâșie nu coincid cu feeria Gaz-a-Lago – obiectivul care trebuie să încununeze activitatea Consiliului Păcii – Netanyahu o să profite de problema – reală, complicată! – a dezarmării Hamas, ca să tempereze, până după alegerile din Israel, zelul imobiliar al lui Trump & Co.

