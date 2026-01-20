„A venit momentul să-i mulțumim președintelui american Donald Trump pentru sprijinul său extraordinar acordat statului Israel și pentru bunăvoința sa și sunt convins că acționează cu intenții bune și pentru asistența sa importantă în returnarea ostaticilor și pentru disponibilitatea sa de a-și asuma responsabilitatea. Dar trebuie să-i explicăm și că planul său este dăunător pentru statul Israel și să-l anulăm”.

Asta a declarat ministrul Smotrich ieri, după ce, în weekend, Casa Albă anunțase structura și parțial componența Consiliul Păcii pentru Gaza – „cel mai mare și mai prestigios consiliu întrunit vreodată – oricând, oriunde”, conform spuselor întâistătătorului său, Donald J. Trump.

Studiez de trei zile structura acestui Consiliu al Păcii, e clar că am probleme cu priceperea. În mintea pe care mi-am setat-o astfel încât să pot înțelege mai bine lumea asta condusă de magnați imobiliari, se profilează ca un șantier, încă plin de moloz, al unui superb palat, în mijlocul căruia obediența constructorilor a plantat deja un tron magnific – Tronul lui Trump – și niște jilțuri de dregători.  

Mai exact: la primul nivel – Donald Trump însuși, care prezidează (împărățește peste) Consiliul Păcii, alcătuit din șefi de stat. Tot ce vor decide aceștia (nu cunoaștem încă nici numărul, nici numele lor), prin vot, va fi supus aprobării celui de sus. Mandatele lor vor fi de trei ani, cu excepția celor care plătesc un „bilet de intrare” mai mare de un miliard de dolari din primul an. Sub Consiliul Păcii se află Consiliul Executiv, ce stabilește agenda Consiliului Păcii. Nu se specifică dacă membrii Executivului contribuie și ei cu bani. Câteva nume au fost date publicității: Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio, Tony Blair, Mark Rowan de la „Apollo Global Management”. (De ce nu Elon Musk? N-o fi avut mărunt). Sub Consiliul Executiv va funcționa Biroul Înaltului Reprezentant, coordonat de fostul ministru de externe bulgar, diplomatul Nikolai Mladenov. Sub Înaltul Reprezentant, cu misiunea de a-l sprijini, pare a exista încă un consiliu executiv, Consiliul Executiv pentru Gaza.

Pe lângă Fakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, și Ali al-Thawadi, consilierul principal al premierului din Qatarul, ar mai face parte, între alții, și generalul Hassan Rashad, directorul Serviciului General de Informații al Egiptului. În mod ciudat, sunt din nou enumerați aici Blair, Witkoff, Kushner și Maldenov însuși. În sfârșit, sub Consiliul Executiv pentru Gaza se află Comitetul Național pentru Administrarea Gazei, cel alcătuit din tehnocrați palestineni, dintre care doar „supraveghetorul” este deocamdată numit – inginerul Ali Abdel Hamid Shaath. Cam asta ar fi tot ce se poate pricepe deocamdată. (O informație de ultimă oră: invitat să facă parte din Consiliul Păcii, președintele Macron se mai codește).

De abia acum începe greul. Vreau să spun – greul pentru premierul Netanyahu. Va trebui să găsească cele mai subtile modalități de a se opune funcționării Consiliului Păcii, prefăcându-se că îl sprijină. Un prim comunicat ofuscat a emanat de sâmbătă de la Cabinetul său: nu a fost consultat în legătură cu componența Consiliului Păcii. Greu de crezut. Ieri, în fața Knesset-ului, Marele Bibi a declarat: „Avem o oarecare dispută cu prietenii noștri din Statele Unite, cu privire la componența consiliului consultativ care va însoți (sic!) procesele din Gaza”. Și a numit ce îl supără – prezența turcilor și a qatarezilor. Cu câteva ore mai înainte, ministrul Smotrich sintetizase sinistru: „Erdoğan este Sinwar, Qatar este Hamas, nu e nici o diferență”.  

Prima problemă care trebuie rezolvată în Gaza (după cum prevede și Planul Trump) este dezarmarea Hamas și dezafectarea tunelurilor subterane de sute de kilometri. Și, pentru că planurile coaliției de extremă-dreapta a lui Netanyahu pentru Fâșie nu coincid cu feeria Gaz-a-Lago – obiectivul care trebuie să încununeze activitatea Consiliului Păcii – Netanyahu o să profite de problema – reală, complicată! – a dezarmării Hamas, ca să tempereze, până după alegerile din Israel, zelul imobiliar al lui Trump & Co.  

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Unica.ro
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
gsp
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
GSP.RO
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania. Gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește
Știri România 08:54
Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania. Gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește
Vremea în perioada 19 ianuarie - 16 februarie 2026. Val de ger, urmat de o încălzire bruscă și precipitații abundente
Știri România 08:06
Vremea în perioada 19 ianuarie – 16 februarie 2026. Val de ger, urmat de o încălzire bruscă și precipitații abundente
Parteneri
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Adevarul.ro
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
Fanatik.ro
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Elle.ro
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Anunțul făcut de Cosmin Seleși despre „Batem Palma?”, după ce emisiunea de la PRO TV a fost urmărită de peste 4 milioane de oameni: „Promit”
Stiri Mondene 09:00
Anunțul făcut de Cosmin Seleși despre „Batem Palma?”, după ce emisiunea de la PRO TV a fost urmărită de peste 4 milioane de oameni: „Promit”
Cine este Codruța Meila (Coco), concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 19 ian.
Cine este Codruța Meila (Coco), concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
ObservatorNews.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
GSP.ro
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
Parteneri
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax.ro
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Politică 19 ian.
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Politică 19 ian.
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în detalii”
Fanatik.ro
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în detalii”
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința