A evitat cu grație să își înceapă vizita de Blue Monday, așa că în zi de duminică a fost la baza de la Deveselu, în scopuri „de lucru și de documentare”.

În cea mai discutabil deprimantă zi din an (până la urmă e doar un concept de marketing, la fel ca și faimoșii zece mii de pași), comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR) și comandant al forțelor armate americane de pe continent a fost primit de prezidentul Dan și premierul Bolojan.

Și-a încheiat periplul simetric, printre uniforme, la Cincu (o oprire obligatorie pentru înalții oficiali civili și militari din statele participante la Grupul de luptă) și cu o conferință de presă la Sibiu, unde găzduim un comandament de corp multinațional. Conferința a ținut-o umăr la umăr cu șeful SMAp, generalul Vlad.

Când s-a instalat în funcție în vara trecută, Mark Rutte, secretar general al NATO spunea despre Grynkewich, fost pilot de F-16 și F-22 și director de operațiuni militare la cel mai înalt nivel (JCS) că are „o înțelegere profundă” a amenințărilor cu care se confruntă NATO în aer și pe pământ. La care se adaugă și abilitățile diplomatice, pe care le dobândește orice general american de la o stea în sus.

Așa a fost și în declarațiile de la noi. Respectându-și reiterarea, a îndulcit hapul relocării a câteva sute de militari americani din România, punându-l în contrapondere cu parteneriatul puternic româno-american. Numărul de militari este „ceva interesant”, dar efectul care poate fi obținut cu aceia rămași este cel care contează. Și compensarea cu tancuri Abrams, care îmbunătățește situația, a spus comandantul suprem (sau „generalul-șef” cum a fost etichetat în unele media).

Oricum, relația militară bilaterală puternică, solidă continuă și nu se împiedică în impedimentul numărului ajustabil de soldați americani.

SACEUR-ul Grynkewich și-a îndeplinit și obligațiile de soul up, care fac parte din funcție. Nivelul de pregătire al armatei naționale este în măsură să descurajeze Rusia și asta este o veste bună, a remarcat „generalul-șef”. Poate părea standard, complezent, dar aprecierile venite în condițiile vecinătății cu un război real și care nu se mai termină au efecte mai adânci.

Nu în cele din urmă, trecerea prin România a generalului Grynkewich a dat un sentiment de apartenență, de includere. Nu am fost „săriți”. Suntem totuși o țară în care steagul NATO a fost arborat lângă drapelul național înainte de cel al UE.

Cât despre ai noștri: obișnuita blocare comodă în limbajul de lemn, cu obsesia pilonului de stabilitate, suplimentată cu noutatea zornăirii punguței cu ipoteticii (încă) bani din împrumuturile pentru SAFE.

Probabil generalul Grynkewich va mai trece pe aici. În loc de PS: actualul SACEUR este dintr-o familie de origine belarusă. Call sign-ul său de pilot de vânătoare era „Grynch”.

