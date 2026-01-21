Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Din echipa Faimoșilor face parte și Ceanu Zheng, influencer cunoscut în mediul online, acolo unde are milioane de urmăritori. Spre exemplu, tânărul este urmărit pe TikTok de 2,2 milioane de fani, în timp ce pe Instagram are peste 325.000 de urmăritori.

Născut în Deva, Ceanu Zheng s-ar fi iubit în trecut cu Iuliana Beregoi, care a precizat însă că relația lor a fost doar una profesională. Numele lui real este Zheng Jiaming și are 26 de ani. „Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucian, Lucianu’, și am zis că în loc să mai pronunțe și «Lu» de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, afirma în trecut influencerul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Pe YouTube, concurentul de la Survivor România 2026 are peste 800.000 de urmăritori. „Mai este puțin și începe! Urmează lupta cu mine, cu limitele mele, cu tot ce vine. Nu dau înapoi. Nu mă opresc”, a scris Ceanu Zheng pe internet înainte să plece în Republica Dominicană.

„M-ați văzut trăind bine. Confort. Lux. Libertate. Dar adevărul e că liniștea nu se cumpără. Și puterea nu se construiește în zonele comode. Plec acolo unde nu mai contează ce ai, ci cine ești când rămâi fără nimic. Că omul adevărat se vede când luxul dispare. Iar eu vreau să mă văd clar. Ne vedem în junglă”, a mai scris concurentul din show-ul de supraviețuire de la Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE