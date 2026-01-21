Băiat de 15 ani ucis de trei adolescenți, găsit îngropat în curtea unei case din Cenei, județul Timiș

Tragedie în Timiș, miercuri dimineață. Un băiat de 15 ani a fost găsit mort și îngropat, iar trei adolescenți sunt suspectați de crimă. Potrivit publicației Opinia Timișoarei, Alin Mario Berinde fusese dat dispărut pe 20 ianuarie, după ce plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors.

Alin Mario Berinde. Sursa foto: opiniatimisoarei.ro

Poliția a găsit mai întâi ghetele și trotineta băiatului într-un stufăriș. Ulterior, trupul său neînsuflețit a fost descoperit îngropat în curtea unei case din Cenei.

Suspecții, trei adolescenți, au fost reținuți și sunt audiați pentru stabilirea motivului crimei, în timp ce un al patrule băiat ar fi asistat la grozăvie.

Filmul crimei din Cenei

Din primele informații, copilul ar fi fost injunghiat mortal cu un cuțit în fața cesei amicului său de 13 ani.

După atac, adolescentul a fost cărat în grădina din spatele casei, unde băieții au săpat o groapă aietii au sapat o groapa si au asezat cadavrul.

Echipele de poliție continuă cercetările la fața locului pentru a clarifica circumstanțele tragediei.





