Șoferița a fost rănită, dar a refuzat spitalul

Totul s-a întâmplat în jurul orei 17:30–17:45, chiar într-un interval aglomerat, când mulți șoferi se întorceau spre casă. Autotrenul, care nu transporta marfă, a rămas imobilizat transversal pe carosabil, fără nicio posibilitate de ocolire.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române, femeia aflată la volan a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, ea a refuzat să fie transportată la spital.

La fața locului au intervenit rapid pompierii militari și un echipaj SMURD din cadrul ISU Suceava, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare și cu o ambulanță SMURD tip B2. Șoferița a fost monitorizată medical, iar autoritățile au precizat că nu au existat alte victime.

DN17, complet blocat: „Evitați zona”

În urma incidentului, circulația a fost oprită complet pe ambele sensuri, iar coloanele de mașini au început să se formeze rapid. Șoferii au fost sfătuiți să evite zona și să caute rute alternative, însă în zona montană opțiunile au fost limitate.

Centrul INFOTRAFIC a transmis că reluarea circulației este estimată după ora 20:30, în funcție de cât de repede va fi ridicat autotrenul și curățat carosabilul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Viva.ro
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
GSP.RO
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

BNR a blocat e-bloc, platforma prin care proprietarii achită online întreținerea. Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Știri România 19:50
BNR a blocat e-bloc, platforma prin care proprietarii achită online întreținerea. Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Cele două cuvinte folosite de CTP după discursul lui Donald Trump de la Davos
Știri România 19:34
Cele două cuvinte folosite de CTP după discursul lui Donald Trump de la Davos
Parteneri
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Adevarul.ro
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale NATO. Analist: „Este o formă de presiune”
Fanatik.ro
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale NATO. Analist: „Este o formă de presiune”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 17:58
Cine este Ceanu Zheng, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
Stiri Mondene 17:55
5 știri by Libertatea – Monden. Câţi bani încasa Cătălin Măruţă de la Pro TV | Scandal între Andreea Bălan şi Ilona Brezoianu
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii pentru un trai decent. Calculul ministrului Muncii
ObservatorNews.ro
De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii pentru un trai decent. Calculul ministrului Muncii
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
Selecționerul României, șocat de ce a găsit în Danemarca: „Despre ce vorbim? Dimineața, tot cartierul!”
GSP.ro
Selecționerul României, șocat de ce a găsit în Danemarca: „Despre ce vorbim? Dimineața, tot cartierul!”
Parteneri
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax.ro
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
KanalD.ro
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 14:30
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 14:30
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Fanatik.ro
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința