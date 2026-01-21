Șoferița a fost rănită, dar a refuzat spitalul

Totul s-a întâmplat în jurul orei 17:30–17:45, chiar într-un interval aglomerat, când mulți șoferi se întorceau spre casă. Autotrenul, care nu transporta marfă, a rămas imobilizat transversal pe carosabil, fără nicio posibilitate de ocolire.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române, femeia aflată la volan a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, ea a refuzat să fie transportată la spital.

La fața locului au intervenit rapid pompierii militari și un echipaj SMURD din cadrul ISU Suceava, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare și cu o ambulanță SMURD tip B2. Șoferița a fost monitorizată medical, iar autoritățile au precizat că nu au existat alte victime.

DN17, complet blocat: „Evitați zona”

În urma incidentului, circulația a fost oprită complet pe ambele sensuri, iar coloanele de mașini au început să se formeze rapid. Șoferii au fost sfătuiți să evite zona și să caute rute alternative, însă în zona montană opțiunile au fost limitate.

Centrul INFOTRAFIC a transmis că reluarea circulației este estimată după ora 20:30, în funcție de cât de repede va fi ridicat autotrenul și curățat carosabilul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE