Ce să nu cumperi niciodată dintr-un magazin second-hand

Despre magazinele second-hand

Ideea de a reutiliza hainele este una foarte veche. Pe timpuri, și uneori chiar și în zilele noastre, hainele rămase de la copiii mai mari erau purtate de cei mai mici, cele care se mai uzau erau recondiționate, o rochie putea deveni doar o fustă sau un șorț, ori poate cârpe pentru menaj.

Odată cu urbanizarea rapidă și cu industrializarea, producția de masă a făcut hainele mult mai accesibile, iar oamenii au început să arunce mai mult, ceea ce a dus la apariția unor forme organizate de revânzare a articolelor folosite.

La început, hainele second-hand erau stigmatizate și asociate cu sărăcia și cu prejudecăți sociale, dar s-a observat rapid că această activitate putea deveni profitabilă și chiar utilă comunității și mediului.

În timp, magazinele second-hand s-au organizat tot mai bine, și-au schimbat imaginea și au devenit acceptabile inclusiv pentru clasa de mijloc.

În perioadele de criză economică sau de război, cererea pentru astfel de magazine a crescut, iar în perioadele de prosperitate donațiile au fost mai numeroase.

După Al Doilea Război Mondial, interesul pentru haine vintage și pentru consignație a crescut, iar mișcările ecologiste au încurajat reutilizarea ca formă de reciclare. În secolul al XXI-lea, magazinele second-hand s-au extins și în mediul online, devenind o industrie importantă, alimentată de preocupările economice, de modă și de sustenabilitate, arată time.com.

Magazinele second-hand – avantaje și dezavantaje

Oamenii cumpără din magazinele second-hand din motive care țin de economie, responsabilitate față e mediu, dorința de unicitate și pragmatism.

Economisirea banilor

Unul dintre cele mai importante motive pentru care oamenii cumpără produse second-hand este prețul semnificativ mai mic. Hainele, încălțămintea, mobilierul sau diverse obiecte de uz casnic pot fi achiziționate la un preț foarte mic, ceea ce permite economisirea banilor sau accesul la produse de calitate superioară pe care, în mod normal, cumpărătorul nu și le-ar permite.

De exemplu, o haină de designer sau un obiect realizat din materiale durabile poate deveni accesibil tocmai pentru că nu mai este nou.

Protecția mediului

Un alt avantaj major este legat de sustenabilitate și protecția mediului. Industria modei și a bunurilor de larg consum produce cantități uriașe de deșeuri și poluare. Cumpărând din second hand, oamenii prelungesc durata de viață a obiectelor, reduc cererea de produse noi și contribuie astfel la diminuarea impactului asupra mediului. Pentru mulți consumatori, această alegere este una morală, care reflectă grija față de planetă și față de utilizarea responsabilă a resurselor.

Produse rare, vintage

Spre deosebire de produsele de masă din marile lanțuri comerciale, articolele second hand pot fi rare, vintage sau ieșite din producție. Acest lucru atrage persoanele care doresc să-și exprime stilul personal, să evite uniformele vestimentare și să poarte sau să folosească obiecte cu o poveste în spate. Pentru unii, experiența căutării și descoperirii unui ”obiect special” este în sine o sursă de satisfacție.

Dezavantaje

Pe lângă avantaje, cumpărăturile din magazinele second hand vin și cu anumite dezavantaje. Unul dintre ele este lipsa garanției privind starea produselor. Chiar dacă multe articole sunt atent selecționate, ele pot prezenta semne de uzură, defecte ascunse sau o durată de viață mai scurtă decât produsele noi. În plus, posibilitatea de a returna sau schimba produsele este adesea limitată sau inexistentă.

Un alt dezavantaj este lipsa varietății și a mărimilor standard. Gama de produse depinde de donații sau de stocurile disponibile, ceea ce înseamnă că nu întotdeauna cumpărătorul găsește exact ceea ce caută, în mărimea sau culoarea dorită. Acest lucru poate face procesul de cumpărare mai consumator de timp și mai puțin previzibil decât într-un magazin obișnuit.

Există și o barieră psihologică sau culturală pentru unii oameni, care asociază produsele second hand cu ideea de ”folosit”, lipsă de igienă sau statut social scăzut. Deși aceste percepții sunt de multe ori nejustificate, ele pot influența decizia de cumpărare, mai ales în societăți în care aparențele și consumul de produse noi sunt puternic valorizate.

Ce produse să nu cumperi din magazinele second-hand

Ce să nu cumperi niciodată dintr-un magazin second-hand
Ce produse să nu cumperi din magazinele second-hand

Deși magazinele second-hand pot fi o sursă excelentă de obiecte interesante, nu toate produsele sunt potrivite pentru a fi cumpărate la mâna a doua. Există anumite categorii de articole care pot ridica probleme de igienă, siguranță, funcționalitate sau durabilitate, iar în aceste cazuri riscurile pot depăși avantajele prețului scăzut.

Produsele de igienă personală

În primul rând, produsele de igienă personală nu ar trebui cumpărate din second hand. Aparatele de ras, epilatoarele sau aparatele de tuns folosite pot conține bacterii, fungi sau urme biologice imposibil de eliminat complet, chiar și prin curățare. Aceste obiecte sunt destinate utilizării strict personale, iar reutilizarea lor poate duce la infecții sau iritații ale pielii.

Lenjeria intimă și costumele de baie

Lenjeria intimă și costumele de baie sunt, de asemenea, articole problematice. Chiar dacă unele magazine susțin că sunt spălate sau ”nepurtate”, este greu de garantat igiena. Aceste piese intră în contact direct cu zone sensibile ale corpului și pot transmite bacterii sau infecții dermatologice. Din acest motiv, este mai sigur să fie cumpărate noi.

Saltelele, pernele și pilotele

Saltelele, pernele și pilotele reprezintă o altă categorie de produse pe care este recomandat să le eviți. Acestea pot ascunde acarieni, mucegai, bacterii sau chiar insecte precum ploșnițele. Chiar dacă exteriorul pare curat, interiorul nu poate fi igienizat complet, iar riscurile pentru sănătate sunt semnificative, mai ales pentru persoanele alergice.

Echipamentele de siguranță

Echipamentele de siguranță sunt extrem de riscante atunci când sunt cumpărate la mâna a doua. Căștile de protecție pentru bicicletă, motocicletă sau sporturi extreme sau vestele de salvare pot avea defecte mai puțin vizibile sau pot fi compromise în urma unor impacturi anterioare. Chiar dacă arată bine la exterior, eficiența lor poate fi redusă, punând viața în pericol.

Încălțămintea veche

Încălțămintea foarte uzată este o altă alegere neinspirată. Pantofii sau adidașii care au fost purtați mult timp se mulează pe forma piciorului fostului proprietar și pot afecta postura, mersul sau sănătatea articulațiilor. În plus, pot adăposti bacterii și ciuperci, chiar dacă par curați la suprafață.

Aparatele electrice și electronice vechi

Aparatele electrice și electronice vechi sau fără garanție trebuie cumpărate cu mare atenție. Fierul de călcat, uscătorul de păr, radiatoarele electrice sau aparatele de bucătărie pot avea defecte interne care cresc riscul de electrocutare sau incendiu. Lipsa garanției și a istoricului de utilizare face ca aceste produse să fie o investiție nesigură.

Produsele pentru bebeluși și copii mici

Produsele pentru bebeluși și copii mici, cum ar fi biberoanele, jucăriile de dentiție sau pătuțurile vechi, pot fi periculoase. Materialele se pot degrada în timp, iar standardele de siguranță se schimbă. Unele obiecte pot conține substanțe nocive sau pot prezenta riscuri mecanice, precum piese desprinse sau structuri instabile.

Șosetele, dresurile și colanții

Șosetele, dresurile și colanții sunt articole care ar trebui evitate complet în second hand, din motive evidente de igienă. Chiar dacă sunt spălate, aceste piese intră în contact direct cu pielea și cu transpirația și nu pot fi considerate sigure pentru reutilizare.

Hainele din piele sau imitație de piele foarte vechi

Hainele din piele sau imitație de piele foarte vechi pot fi o alegere riscantă. Pielea se poate usca, crăpa sau rigidiza în timp, iar materialele sintetice se pot exfolia. Defectele apar adesea după scurt timp de purtare, chiar dacă la prima vedere produsul pare în stare bună.

Atenție la micile defecte

Îmbrăcămintea cu defecte ascunse, cum ar fi cusături slăbite, fermoare defecte, nasturi lipsă sau material ros în zonele de frecare, trebuie evitată. Unele probleme nu sunt vizibile imediat, dar se agravează rapid după câteva purtări sau spălări. Reparațiile pot fi costisitoare sau imposibile, mai ales în cazul materialelor delicate.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Demolarea stadionului Dinamo a început, în fața a 300 de suporteri. Ce va fi construit pe rămășițele arenei: „De azi înainte va fi doar istorie” 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Unica.ro
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa de participare este de 1.000.000.000 de dolari pentru un loc permanent
Știri România 17:25
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa de participare este de 1.000.000.000 de dolari pentru un loc permanent
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Știri România 17:02
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Parteneri
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul.ro
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
Fanatik.ro
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Stiri Mondene 17:12
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Stiri Mondene 17:08
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia
ObservatorNews.ro
A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax.ro
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 17:19
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
Politică 16:14
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința