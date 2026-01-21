Cum să faci rahat acasă - reţete

Ce este rahatul și care este originea lui

Rahatul este un desert care multora dintre noi ne amintește de copilărie, fie că îl mâncam ca atare, fie că mamele sau bunicile noastre îl puneau la cornulețe, la cozonac sau la alte dulciuri făcute în casă, mai ales de sărbători.

Rahatul este cunoscut și ca rahat turcesc sau lokum, pentru că Turcia este țara sa de origine. Este preparat din zahăr, amidon de porumb și diverse arome alimentare și adaosuri.

Se presupune că rahatul a fost inventat în 1777 de un cofetar pe nume Haci Bekir Effendi. Născut și crescut în Arac, un oraș din provincia Kastamonu din nordul Turciei, Bekir Effendi a decis să se mute în Istanbulul de astăzi, capitala și centrul de afaceri al Imperiului Otoman, pentru a-și deschide afacerea cu lokum.

Când amidonul de porumb a fost creat pentru prima dată la mijlocul secolului al XIX-lea, Bekir și-a modificat rețeta originală, înlocuind făina cu amidon de porumb ca ingredient liant, ceea ce a conferit rahatului textura distinctă pentru care este cunoscut și astăzi.

Sultanul Mahmud al II-lea a aflat de popularitatea acestui desert, l-a încercat, s-a îndrăgostit de el și l-a numit pe Haci Bekir cofetar șef al palatului. Familia lui a deținut acest titlu până în 1920, arată BBC.

Magazinul Haci Bekir se află și astăzi în aceeași locație din Istanbul, alături de alte câteva magazine din oraș, iar vizitatorii pot încerca în continuare rahatul turcesc preparat după rețeta originală a lui.

În România, rahatul a fost introdus în secolul al XVIII-lea, alături de bragă, nugă și baclava, prin intermediul negustorilor din Levant și Constantinopol. Apoi, se putea găsi la bâlciurile și târgurile muntene din secolele XVIII-XIX, arată wikipedia.org.

Tradițional, în România și în spațiul balcanic, rahatul se servea după cafea, împreună cu un pahar de apă rece. Această tradiție este însă din ce în ce mai rară, rahatul fiind astăzi servit fie simplu, fie ca ingredient în diverse alte deserturi, precum cozonacul cu rahat.

Trucuri și sfaturi pentru a face rahat de casă

Rahatul turcesc de casă nu este deloc greu de făcut, dar are nevoie de puțină răbdare și atenție la detalii.

Un prim lucru important este raportul corect dintre amidon, zahăr și apă. Dacă pui prea puțin amidon, rahatul nu se va lega și va rămâne lipicios. Dacă pui prea mult, va ieși prea tare și cauciucat. Ideal este să dizolvi foarte bine amidonul în apă înainte de a-l adăuga peste siropul fierbinte, astfel eviți cocoloașele care pot strica textura finală.

Unele persoane folosesc gelatină pentru a face rahat de casă, acest lucru depinde de preferințe. Rețeta original include însă amidon de porumb.

Rahatul trebuie fiert la foc mic, amestecând constant, mai ales după ce începe să se îngroașe. În momentul în care compoziția devine translucidă și începe să se desprindă ușor de pereții vasului, e semn că ești pe drumul cel bun. Dacă te grăbești și mărești flacăra, riști să se prindă sau să capete gust de ars.

Rahatul este gata atunci când devine elastic, dens și începe să se desprindă de pereții vasului. Poți testa consistența scufundând o lingură în compoziție și ridicând-o. Compoziția trebuie să curgă greu, dar să rămână legată. Dacă este prea lichid, mai lasă-l câteva minute la foc mic.

Un alt truc util este legat de aromă. Nu te limita doar la esența de trandafir clasică. Poți folosi suc de portocale, zeamă de lămâie pentru un gust mai proaspăt sau chiar puțină coajă rasă de citrice. Nucile, fisticul sau alunele se adaugă spre final, ușor prăjite în prealabil, ca să-și păstreze aroma.

Când torni rahatul în tavă, aceasta trebuie tapetată bine cu amidon sau cu un amestec de amidon și zahăr pudră. Nu încerca să-l tai cât este cald, lasă-l să se răcească complet, ideal câteva ore sau chiar peste noapte. Abia atunci vei obține cuburi frumoase, care nu se lipesc de cuțit.

La final, tăvălește bucățile într-un strat generos de zahăr pudră sau amidon. Acest pas nu este doar estetic, ci ajută la conservare și previne lipirea. Păstrează rahatul într-o cutie închisă, la temperatura camerei, nu la frigider, pentru că umezeala îi poate strica textura.

Rețete de rahat de casă

Rahat turcesc de casă cu nuci sau fistic

Rețetă clasică de rahat turcesc de casă cu nuci sau fistic

Ingrediente:

800 g zahăr

600 ml apă

120 g amidon de porumb

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță esență de trandafir, de vanilie sau altă aromă preferată

50 g nuci sau fistic (opțional)

amidon și zahăr pudră pentru tavă și finisare

Mod de preparare:

Într-o cratiță mare, pune zahărul cu 400 ml apă și fierbe la foc mediu până obții un sirop ușor legat, aproximativ 10 minute. Separat, dizolvă amidonul în restul de apă rece, amestecând bine ca să nu rămână cocoloașe. Toarnă treptat amidonul peste siropul fierbinte, amestecând continuu.

Dă focul mic și amestecă fără pauză timp de 20-25 de minute. Compoziția va deveni densă, lucioasă și va începe să se desprindă de pereții vasului. Adaugă zeama de lămâie, aroma aleasă și nucile, dacă folosești.

Toarnă rahatul într-o tavă tapetată bine cu amidon. Nivelează cu o spatulă umezită, apoi lasă-l la temperatura camerei minimum 6 ore sau peste noapte. Taie cuburi și tăvălește-le prin zahăr pudră amestecat cu amidon.

Rahat de casă cu suc de fructe

Rahat de casă cu suc de fructe

Ingrediente:

700 ml suc natural de portocale sau vișine neîndulcit

400 g zahăr

100 g amidon de porumb

1 lingură zeamă de lămâie

coajă rasă de citrice (opțional)

amidon pentru tavă

Mod de preparare:

Pune sucul și zahărul într-o cratiță și fierbe la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet. Adaugă cu grijă amidonul peste lichidul fierbinte, amestecând constant, să nu se facă cocoloașe.

Fierbe la foc mic 15-20 de minute, până când compoziția se îngroașă și devine lucioasă. Adaugă zeama de lămâie și coaja rasă, dacă folosești. Toarnă rahatul într-o tavă presărată generos cu amidon și lasă-l să se răcească complet, câteva ore bune.

După întărire, taie-l cuburi și mai pudrează-l ușor cu amidon.

Rețetă de rahat de casă cu gelatină

400 g zahăr

300 ml apă

coaja și sucul de la o lămâie netratată

coaja și sucul de la o portocală netratată

4 lingurițe de gelatină

2 lingurițe de zahăr pudră

1 linguriță de amidon

Într-o cratiță se pune zahărul și se dizolvă în 150 ml apă. Se pune cratița pe foc mediu. Se adaugă coaja și sucul de la lămâie și portocală. Se fierbe 15 minute la foc mic.



Separat, gelatina se dizolvă în 150 ml de apă și se lasă 5-10 minute. Se adaugă gelatina peste amestecul de zahăr și apă. Se amestecă bine și se lasă să fiarbă încă 10 minute. Pentru cine are termometru de bucătărie, siropul de apă și zahăr nu trebuie să aibă mai mult de 110 grade, ori se va întări. Pentru cine nu are această ustensilă, siropul este gata când începe să facă ațe când este lăsat să se scurgă de pe spatula/lingura cu care amestecăm.

Siropul se va trece printr-o strecurătoare fină pentru elimina coaja de lămâie și portocală. Siropul se va transfera într-o formă de silicon. Se va lăsa la răcit puțin și apoi se va transfera la frigider pentru 24 de ore.

Rahatul turcesc se va tăia în cuburi cu latura de 2 cm. Cuburile se vor da prin amestec de zahăr pudră și amidon.( Sursă retete.unica.ro)

Rețetă de rahat de casă cu fistic și cocos

Rețetă de rahat de casă cu fistic și cocos

Ingrediente:

500 g zahăr

500 ml apă

120 g amidon de porumb

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță extract sau esență naturală de fistic

100 g fistic crud sau prăjit ușor, curățat și tocat grosier

un vârf de cuțit de colorant alimentar verde

30-40 g nucă de cocos pentru tăvălit

Mod de preparare:

Într-o cratiță cu fund gros, pune zahărul și apa. Fierbe la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet, apoi adaugă zeama de lămâie și lasă siropul să fiarbă domol 5-7 minute. Siropul trebuie să rămână clar, fără să se coloreze.

Separat, dizolvă amidonul în foarte puțină apă, amestecând bine pentru a obține un lichid omogen. Toarnă acest amestec peste siropul fierbinte, amestecând constant.

Continuă fierberea la foc mic, amestecând continuu, timp de 20-25de minute. Compoziția va deveni tot mai groasă, elastică și ușor translucidă. Când începe să se desprindă de vas și capătă un aspect lucios, este gata.

Ia cratița de pe foc și adaugă esența sau extractul de fistic. Dacă dorești o culoare mai intensă, adaugă acum și puțin colorant alimentar. Amestecă bine, apoi încorporează fisticul tocat.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Nivelează suprafața și lasă rahatul să se răcească complet, ideal câteva ore sau peste noapte, la temperatura camerei.

După ce s-a întărit, taie rahatul în cuburi sau romburi și tăvălește bucățile prin nucă de cocos.

