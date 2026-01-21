„Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în ceea ce privește promisiunea că un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar dacă la momentul respectiv nu era membră NATO”, a notat Oana Țoiu pe rețeaua X.

„Am înțeles că aceasta era datoria noastră și, odată ce articolul 5 a fost invocat, soldații români s-au îmbarcat spre Afganistan. La fel au făcut și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a adăugat Oana Țoiu.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a susținut, în discursul susținut joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite nu ar fi primit „nimic” de la NATO, în afara rolului alianței în perioada Războiului Rece.

Afirmațiile liderului de la Casa Albă sunt însă contrazise și de BBC, care amintește că, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, NATO a invocat Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Acest lucru a declanșat un sprijin amplu pentru SUA, inclusiv misiuni de patrulare și supraveghere aeriană deasupra teritoriului american.

A fost prima ocazie în care resursele militare ale NATO au fost folosite ca urmare a activării Articolului 5.

În plus, numeroase state membre ale alianței, printre care Germania, Franța, Italia și Regatul Unit, au trimis trupe în cadrul Forței Internaționale de Asistență și Stabilizare (ISAF) din Afganistan, aflată sub conducerea NATO.

Printre țările participante s-a numărat și Danemarca, care a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de pierderi raportate la numărul de locuitori dintre aliații Statelor Unite.

Militarii danezi au fost desfășurați în special în zone intens disputate, alături de trupele britanice, în provincia Helmand.

