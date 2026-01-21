Potrivit minutei instanţei, Curtea de Apel a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Cristian Radu împotriva încheierii din 15 ianuarie 2026 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 6527/118/2025/a3.

De asemenea, instanţa a dispus obligarea acestuia la plata sumei de 500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Săptămâna trecută, Tribunalul Constanţa hotărâse prelungirea arestului preventiv al primarului suspendat al Mangaliei cu încă 30 de zile, însă decizia putea fi contestată. Odată cu soluţia Curţii de Apel, măsura a devenit definitivă.

Cristian Radu a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în luna decembrie, fiind acuzat de mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani.

Ancheta arată că, în perioada 2022–2025, acesta ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente de urbanism şi pentru iniţierea unor hotărâri ale consiliului local menite să favorizeze anumite persoane.

Totodată, procurorii anticorupţie cer instanţei confiscarea unei sume de peste două milioane de lei de la Cristian Radu, considerând că banii nu au fost obţinuţi în mod legal.

Acesta a fost arestat preventiv la finalul lunii august pentru luare de mită, iar a doua zi a fost suspendat din funcţia de primar al municipiului Mangalia.

