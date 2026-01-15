Ce este tracțiunea unei mașini

Pentru ca o mașină să poată fi pusă în mișcare, este nevoie de o punte prin intermediul căreia puterea motorului este transmisă către roțile, care este reprezentată de sistemul de tracțiune. În general, există două tipuri de sisteme de tracțiune utilizate de producătorii auto. Primul este sistemul de tracțiune față, denumit Front Wheel Drive (FWD), iar cel de-al doilea este sistemul de tracțiune spate, cunoscut sub denumirea Rear Wheel Drive (RWD). Mai este și un al treilea sistem, care nu face obiectul articolului nostru de astăzi, și anume tracțiunea integrală sau 4×4 (All Wheel Drive-AWD).

Practic, când vorbim despre sistemul de tracțiune al unui automobil ne referim la modul în care puterea produsă de motor este transmisă la suprafața de rulare. Sau, altfel spus, este un element esențial, responsabil pentru aderența roților la asfalt. În cazul tracțiunii față, cele care trag mașina sunt roțile din față, în timp ce la tracțiunea spate, roțile posterioare sunt responsabile de propulsie, iar această diferență aparent simplă are implicații majore asupra dinamicii vehiculului. Aplicarea sistemului de tracțiune este adaptată nevoilor vehiculului care îl folosește, deoarece ambele configurații au caracteristici specifice care le diferențiază clar.

Diferența între tracțiune și controlul tracțiunii

Sistemul de tracțiune al unei mașini nu trebuie confundat cu controlul tracțiunii (ASR – Acceleration Slip Regulation). Acesta este un sistem electronic care, în momentul în care detectează că una dintre roți începe să patineze în timpul accelerației, intervine imediat, ajutându-l pe cel de la volan pentru a recâștiga controlul asupra vehiculului. 

Cum? ASR utilizează senzori ABS care monitorizează constant viteza roților, detectând diferențele dintre acestea. Datorită acestui mecanism, șoferul poate fi sigur că mașina nu va pierde aderența nici măcar pe suprafețe alunecoase, conform Prilo.

ASR funcționează prin ajustarea automată a cuplului motor și prin frânarea individuală a roților pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă pe suprafața de rulare. În timp ce sistemul de tracțiune în sine nu poate fi dezactivat, controlul electronic al tracțiunii poate fi oprit în orice moment.

Tracțiunea față la o mașină (FWD)

Front Wheel Drive, prescurtat FWD (Front Wheel Drive), este un tip de sistem de tracțiune pe roțile din față. Mașinile care sunt dotate cu acest sistem transmit puterea motorului către cele două roți frontale. Sistemul de tracțiune pe puntea față este utilizat la vehicule încă din anii 1930. De atunci, FWD a devenit tot mai populară, în special pe mașinile din segmentul C (compact) și pentru modelele de clasă mică, de oraș. Sistemul de tracțiune față este potrivit pentru automobilele destinate utilizării zilnice în mediul urban.

Care sunt diferenţele între maşinile cu tracţiune faţă şi cele cu tracţiune spate - Imagine cu o schiţă care explică tracţiunea faţă a unei maşini.
Sistemul de tracțiune pe puntea față este utilizat la vehicule încă din anii 1930

Trebuie să știi că, la mașinile cu tracțiune față, motorul, cutia de viteze și diferențialul sunt, de regulă, grupate într-un ansamblu compact, care este amplasat în partea din față a vehiculului. În acest fel, puterea motorului este transmisă direct către roțile frontale, care se ocupă simultan de direcție și de propulsie. Această soluție constructivă a devenit extrem de populară începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, fiind adoptată de majoritatea producătorilor auto pentru modelele de volum.

Avantajele și dezavantajele FWD

Principalul avantaj al sistemului de tracțiune FWD îl reprezintă eficiența. Datorită poziționării frontale a ansamblului motor-cutie de viteze-diferențial, acest sistem permite ca puterea motorului să ajungă la roți eficient și la un nivel maxim. În același timp, mașinile cu roți motrice față beneficiază și de o organizare mai optimă a spațiului din habitaclu, deoarece motorulpropulsorul este montat transversal. În acest fel, din punct de vedere constructiv, un automobil cu tracțiune față este mai compact și mai bine proporționat, ceea ce face mașina mai ușoară și mai rapidă.

Poziția motorului face, de asemenea, compartimentul motorului mai compact, ceea ce permite extinderea spațiului interior. În plus, răspunsul motorului într-un sistem FWD este mai bun, deoarece puterea nu trebuie să treacă prin foarte multe componente, reducând astfel pierderile.

Totuși, cum nimic nu este perfect, dincolo de toate aceste avantaje, sistemul de tracțiune față are și unele dezavantaje. În primul rând, solicită mai mult roțile și suspensia față, deoarece acestea nu doar direcționează, ci și asigură tracțiunea. Această sarcină suplimentară afectează durabilitatea unor componente, precum articulațiile planetare, care se pot uza mai ușor și mai rapid atunci când sunt supuse la sarcini mari.

Un alt dezavantaj ține de manevrabilitate, deoarece mașinile cu tracțiune față tind să fie subviratoare. Asta înseamnă că, în momentul în care șoferul înscrie mașina pe un viraj, tendința acesteia este să iasă în exteriorul virajului din cauza lipsei de aderență și să intre pe contrasens. 

Tracțiunea spate la o mașină (RWD)

Spre deosebire de mașinile cu roți motrice față, la cele cu tracțiune spate – Rear Wheel Drive (RWD) – puterea motorului este transmisă, evident, către roțile din spate. Acest sistem a fost utilizat mai devreme în istoria vehiculelor motorizate comparativ cu tracțiunea față. Deși este un sistem mai vechi, tracțiunea spate este mai fiabilă atunci când se parcurg terenuri dificile. Prezența tracțiunii RWD face ca mașinile cu un design exterior și interior atractiv să poată executa manevre mai stabile pe diferite tipuri de teren, de la ușor la dificil.

Care sunt diferenţele între maşinile cu tracţiune faţă şi cele cu tracţiune spate - Imagine cu o schiţă care explică tracţiunea spate a unei maşini.
De regulă, modelele cu tracțiune spate sunt cele de înaltă performanță, cum ar fi mașinile sport

Într-un automobil cu tracțiune spate, motorul poate fi amplasat în față, central sau în partea din spate a vehiculului. De asemenea, la automobilele cu tracțiune pe axa posterioară, roțile spate propulsează vehiculul înainte, în timp ce roțile din față sunt responsabile cu direcția. De regulă, modelele cu tracțiune spate sunt cele de înaltă performanță, cum ar fi mașinile sport. Grupul motopropulsor oferă o manevrabilitate și un echilibru excelente, în special în condiții de suprafață de rulare uscată, deoarece roțile spate asigură atât livrarea puterii, cât și propulsia.

Avantajele și dezavantajele RWD

Cel mai evident avantaj al mașinilor cu tracțiune spate este distribuția mai echilibrată a greutății. Motorul unei mașini RWD este poziționat de obicei în față, în timp ce cutia de viteze și arborele de transmisie sunt amplasate central, iar diferențialul se află în partea din spate.

Datorită acestei distribuții mai bune a masei, tracțiunea spate oferă o manevrabilitate superioară, însă mașina tinde să fie supraviratoare. Vorbim despre un fenomen opus subvirării, în care roțile spate pierd aderența în viraj, făcând ca partea din spate să derapeze spre exteriorul curbei, în timp ce partea din față continuă să urmeze traiectoria dorită, o reacție periculoasă care poate duce la pierderea controlului.

Supravirarea apare de regulă la mașinile cu tracțiune pe spate, dar la fel de bine poate apărea la orice vehicul, mai ales pe carosabil alunecos.

Sarcina asupra roților din față și spate este distribuită mai eficient, întrucât cele din față sunt responsabile doar de direcție, iar cele din spate doar de tracțiune. Acest lucru face ca durata de viață a suspensiei, a sistemului de direcție și a componentelor de transmisie să fie mai mare.

Deoarece tracțiunea se face pe roțile din spate, mașinile RWD sunt mai potrivite pentru urcarea rampelor abrupte. Într-o astfel de situație, greutatea tinde să se transfere către partea din spate a mașinii, ceea ce poate face ca roțile din față să piardă aderența, iar roțile posterioare își mențin tracțiunea.

Cu toate acestea, în ciuda acestor avantaje, sistemul de tracțiune spate are și dezavantaje. Primul este eficiența mai scăzută a transmiterii energiei, potrivit wuling.id. Deoarece motorul este amplasat în față, puterea trebuie să parcurgă mai multe componente înainte de a ajunge la roțile din spate. Energia motorului trece prin cutia de viteze, arborele de transmisie și diferențialul sau puntea spate. Acest traseu lung reduce semnificativ puterea disponibilă la roți, pierderile putând ajunge chiar la 30%.

La mașinile cu tracțiune spate, motorul este de obicei montat longitudinal, ceea ce necesită un spațiu mai mare. Totodată, podeaua habitaclului este ocupată de tunelurile pentru transmisie și arborele de transmisie, astfel încât spațiul interior devine puțin mai restrâns.

FWD vs RWD: Care sistem este mai bun?

Diferențele dintre mașinile cu tracțiune față și cele cu roți motrice spate nu țin doar de configurația tehnică, ci și de filosofia de construcție și de experiența la volan pe care o oferă acestea. Ambele soluții tehnice au avantaje și dezavantaje după cum am văzut, iar alegerea corectă este cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale reale.

Tehnologiile moderne, așa cum sunt controlul tracțiunii, controlul stabilității și diferențialele electronice au redus semnificativ diferențele practice dintre cele două tipuri de tracțiune. Într-o piață auto tot mai diversificată, cunoașterea acestor aspecte te ajută să faci o alegere informată și adaptată stilului tău de viață. În același timp, alegerea depinde de stilul de condus, de buget, de condițiile de drum și de așteptările personale.

Pentru o utilizare zilnică și pentru costuri reduse, automobilele cu tracțiune față sunt ideale, însă, dacă dorești performanță, echilibru și plăcerea de a conduce, mașinile cu roți motrice spate reprezintă o opțiune de luat în seamă. Dar, este important să știi că și mașinile cu tracțiune față pot oferi performanțe surprinzătoare, iar cele cu tracțiune spate pot fi și ele sigure și ușor de condus.

Vezi şi care este diferenţa între benzină şi motorină!

