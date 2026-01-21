Nu plătești amenda, poți face muncă în folosul comunității

În actul normativ se arată că, dacă amenda nu este achitată într-un an de la primirea procesului-verbal, autoritățile fiscale locale ar urma să trimită cazul în instanță. Judecătorul ar putea decide fie transformarea amenzii în muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale, cu termen de plată de 60 de zile.

Ministerul Dezvoltării susține că schimbarea face parte dintr-un pachet de măsuri fiscal-bugetare menite să crească veniturile administrațiilor locale și să reducă presiunea pe bugetele publice. Argumentul oficial este că statul trebuie să își consolideze finanțele și să respecte țintele de deficit bugetar asumate, iar colectarea mai eficientă a amenzilor ar contribui la acest obiectiv.

Reacția societății civile: „O amendă neplătită nu e infracțiune”

Propunerea a fost imediat criticată de APADOR-CH, una dintre cele mai cunoscute organizații pentru apărarea drepturilor omului din România. ONG-ul cere eliminarea prevederii care permite transformarea unei amenzi contravenționale într-una penală.

„APADOR-CH consideră că soluția propusă creează artificial noi «infractori»”, se arată într-un comunicat al organizației.

Potrivit ONG-ului, amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată doar pentru infracțiuni, nu pentru contravenții. În legislația actuală, neplata unei amenzi contravenționale nu este considerată infracțiune.

Societatea civilă avertizează că se încalcă Constituția

APADOR-CH explică faptul că transformarea unei datorii într-o sancțiune penală încalcă principii de bază ale dreptului penal. Codul penal prevede clar că nimeni nu poate fi sancționat penal pentru o faptă care nu este definită ca infracțiune de lege.

În opinia organizației, noua prevedere ar încălca atât Codul penal, cât și Constituția, pentru că ar introduce o sancțiune penală fără ca fapta sancționată să fie, în mod legal, o infracțiune.

Proiectul se află în dezbatere publică până la 23 ianuarie. În acest interval, cetățenii și organizațiile pot trimite observații și propuneri către Ministerul Dezvoltării. APADOR-CH îi încurajează pe cei care se opun modificării să își exprime punctul de vedere în cadrul procedurii oficiale.

Dacă va fi adoptată în forma actuală, avertizează organizația, măsura ar putea transforma mii de oameni care nu și-au plătit o amendă administrativă în persoane cu probleme penale, fără ca legea să definească explicit această situație ca infracțiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE